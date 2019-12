MLADIĆ SE OTROVAO ZBOG DEVOJKE: Pronađen mrtav na njivi u blizini reke Morave

Časlav Živojinović (24) iz sela Vranovo kod Smedereva, koji je nestao u oktobru, u petak je pronađen mrtav u blizini reke Morave, na njivi, u žbunju, koje je nekoliko kilometara udaljeno od sela.

Podsetimo, mladić je nestao 29. oktobra, kada je kolima otišao od kuće iz Vranova i nikome se više nije javljao. Porodica je odmah prijavila nestanak policiji i počela je potraga.

Bio u travi

- Telo je pronašao čovek koji je pored reke šetao psa. Odmah je pozvao porodicu Živojinović. Verujemo da je on preminuo još tog dana kada je otišao od kuće. Pretpostavlja se da je Časlav popio nešto i otrovao se, te da je preminuo od posledica trovanja - kaže Miljan, prijatelj preminulog mladića.

On dodaje da je tokom potrage za Časlavom više puta prolazio pored tog žbunja.

- Bio sam na svega nekoliko metara od njega, a nisam ga video. Pronađen je u jednoj ogromnoj njivi na kojoj je visoka trava. Zbog toga ga niko nije ni video - ispričao je Miljan.

Prijatelj je naveo i da se nadao da je Časlav otišao od kuće da razbistri glavu, kao i da je sumnjao da možda ima neke dugove, pa se zato sklonio na neko vreme. Međutim, ispostavilo da su to sve bila netačna nagađanja.

- Moguće je da je to uradio zbog jedne devojke, koju je dugo poznavao. Oni su se mirili, svađali, a on je, po mom mišljenju, bio vrlo emotivan dečko. Nije ga niko jurio, ništa nije dugovao, nema ništa, samo devojka, i to je to - tvrdi Miljan.

Misteriozni snimak

Kako je ispričao, Časlav mu je u poslednjoj poruci kazao da se u njegovom tabletu nalazi snimak posle koga će sve biti mnogo jasnije.

- Njegov telefon i tablet su u policiji i ja nemam pristup uređajima. Ne znam ni da li zaista postoji neki snimak ili bilo kakav materijal na tom tabletu - dodao je prijatelj.

Oproštajna poruka OVAKO SE PRIČA ZAVRŠAVA Časlav je 29. oktobra otišao od kuće, u kojoj je živeo sa ocem i bratom. Ocu je rekao da ide do banke, ali se kući nije vratio. U to vreme je drugu poslao poruku, u kojoj je, između ostalog, napisao: „Brate, izvini što se ovako priča završava, u velikom sam haosu. To je kao jedan veliki mutan vir. Zbogom, čuvaj mi moje, a onu klošarku na sahranu nemoj da puštaš.“

Stric neutešan NEKA TE ANĐELI ČUVAJU KAD NISMO ZNALI MI foto: Facebook Predrag Živojinović, stric pokojnog Časlava, dirljivom porukom se oprostio od svog bratanca. - Moj Časlave, boli sve bez tebe! Počivaj u miru, neka te anđeli čuvaju kada nismo znali mi. Na svaki škrip kapije otac se tvoj dizao iz stolice. Moje si parče srca, slagalici nedostaješ. Pričam, a priča mi je prazna - napisao je stric.

