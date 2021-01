UŽASNO: Mika Aleksić 35 godina seksualno napastvovao svoje učenice!

Žene moraju da znaju da ne smeju da trpe. Važno je da žrtve znaju da mogu nekoga anonimno da prijave i da ta prijava ne zastareva. Neka se javi bilo koja žrtva Mike Aleksića u poslednjih 35 godina, koliko ovo radi. Bilo koja žrtva.

Ovo je rekla glumica Milena Radulović, koja je prva progovorila o zlostavljanju čuvenog učitelja glume Miroslava Mike Aleksića, koje je u njenom slučaju počelo kad je imala 17 godina, a on 61, u intervjuu za Nedeljnik.

Radulovićeva i još pet devojaka prijavile su Aleksića policiji zbog silovanja i nedozvoljenih polnih radnji, a on je u subotu uveče uhapšen i nalazi se u pritvoru.

Nije samo moja priča

Glumica je u ispovesti za Nedeljnik navela i da se zlostavljanje posle prvog puta nastavilo, a da bi verovatno i neko drugi bio na meti da ona i devojke nisu odlučile da progovore. - Kada se to meni desilo, ja nikada nisam čula da se bilo šta slično desilo, nisam imala nagoveštaj. Ali ovo nije samo moja priča. Vreme je da pričamo o toj traumi i tom iskustvu kao takvom. Na kraju, mene i ove hrabre devojke ta teška trauma je povezala da progovorimo o jednom od najvećih problema našeg društva - seksualnom uznemiravanju, zlostavljanju i nasilju nad ženama. Želim da poručim svim ženama da nisu same - rekla je u intervjuu Milena i nastavila: - Ne može nešto da traje 40 godina da se „tačno vidi“. Ne vidi se. Nismo svi budale. Nego smo u okruženju čoveka koji je konkretno preinteligentni monstrum s predumišljajem, a čije aktivno manipulisanje traje godinama.

Milena je Aleksića, kod koga je godinama pohađala časove, zajedno sa ostalim devojkama prijavila kada je saznala za slučaj njegove maloletne učenice, pa je odlučila da tome stane na put. - To je svakog dana tempirana bomba, kada znaš da je taj čovek na slobodi i šta tamo može da se desi. U trenutku kada on sigurno pikira još šest devojčica koje se spremaju za FDU, a nije isključeno i one koje se ne spremaju, jer bilo je i takvih slučajeva, smatrale smo da ćemo, ako dozvolimo da se to nastavi, doslovno biti saučesnici u zločinu - objasnila je.

Strašan čin

Kako je rekla, misli da nijedna od njih ne bi mogla da nastavi sa životom i karijerom dok znaju da se nekom drugom detetu dešava ono što su one same prošle. - Kada se to dete pojavilo, bilo je plana, ona nas je pogurala svojom hrabrošću. Ova devojka je heroj. Ona je maltene isto veče prenela šta joj se dogodilo. I mi smo zbog toga dobili šansu da je zaštitimo, a što se mene tiče, i obavezu da niko više ne sme da bude zlostavljan od strane tog čoveka. To je toliko strašan čin po psihu da devojke godinama nikom nisu mogle ni reč da kažu. Ali ova devojka srećom ne - ispričala je hrabra glumica.

O vremenu pre zlostavljanja Branile smo ga životom Milena je istakla i da je veza koju su imale sa Mikom kao autoritetom bila jaka. - Sve devojke o kojima ja pričam, uključujući i mene, životom su branile njega i njegov stav i to da je on u pravu. Naravno, govorim o vremenu pre zlostavljanja - navela je u izjavi.

Podrška Zahvalna celoj zemlji Radulovićeva je pojasnila i da je najveću podršku od momenta kada je izašla priča u javnost, dobila od drugara i kolega iz grupe. - Oni se manje javno izjašnjavaju nego druge kolege. Svima sam zahvalna za podršku, celoj zemlji sam zahvalna - rekla je za Nedeljnik.

Voditeljka u policiji Sve sam ispričala inspektorki Voditeljka Jovana Jakić, koja je na Hepi televiziji navela da Mika Aleksić i Bata Miladinović nisu jedini zlostavljači već da postoji i treća osoba, juče je dala izjavu u policiji. Ona je navela da postoji još jedan muškarac, a da će priča o njemu „srušiti najvažniju kockicu našeg detinjstva“. Ona je za Kurir TV rekla da je sve ispričala inspektorki. foto: Printscreen

Ko je nadležan za školu Rad uhapšenog učitelja pet godina nije kontrolisan Škola glume „Stvar srca“, koja se nalazi u centru Beograda, registrovana je 2004. kao produkcijska kuća, društvo sa ograničenom odgovornošću, a ne kao škola glume. U APR kao zakonski zastupnik naveden je Miroslav Aleksić, dok je njegova žena navedena kao član društva sa 50 odsto kapitala. foto: Aleksandra Kocić Kako Kurir saznaje, u poslednjih pet godina gotovo niko nije kontrolisao rad škole. - Uvidom u evidenciju u odeljenjima inspekcije rada u Gradu Beogradu utvrđeno je da tim odeljenjima nisu podnošene prijave protiv poslodavca Produkcijska kuća „Stvar srca“, niti protiv pravnog zastupnika. Takođe, uvidom u evidencije utvrđeno je da u poslednjih pet godina do danas nisu vršeni inspekcijski nadzori kod tog poslodavca - navodi se u odgovoru Ministarstva za rad. Iz Ministarstva prosvete navode za Kurir da škola nije bila u njihovoj nadležnosti. - Ministarstvo nema nikakve ingerencije i ne može da vrši kontrolu subjekata poput škola glume, plesa, pokreta, salse - naveli su.

Zaštitnik građana Kontrola mora biti stroga Zaštitnik građana Zoran Pašalić kaže da svi koji organizuju aktivnosti s decom moraju biti strogo kontrolisani i u stalnom fokusu javnosti. On je za TV Prva naveo da se postavlja pitanje ko je i da li je uopšte kontrolisao rad škola kao što je škola glume koju je vodio Miroslav Mika Aleksić. - Mi smo krenuli sa inicijativom prema Ministarstvu prosvete da se utvrde koje su manjkavosti u postojećim zakonima i da se ispravi da svako ko radi s decom ili maloletnicima mora biti u fokusu javnosti - rekao je ombudsman. foto: Beta/Saša Đorđević

Slučaj Danijele Štajnfeld Predmet u predistražnoj fazi Glumica Danijela Štajnfeld je prekjuče na Tviteru napisala da je tužiocu i policiji pre tri meseca dostavila audio-snimak o tome kako je silovana. Međutim, iz Višeg javnog tužilaštva juče su saopštili da je taj predmet u predistražnoj fazi jer se još uvek prikupljaju dokazi. - Danijela Štajnfeld u svojoj izjavi nije dala podatke na osnovu kojih bi se mogao utvrditi identitet eventualnog izvršioca krivičnog dela - kažu u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Podsetimo, glumica je pre nekoliko meseci javno rekla da ju je silovao moćnik iz filmske industrije, te da je zbog toga napustila Srbiju, međutim, nije obelodanila ko ju je silovao. foto: Printscren

Milica Milša, glumica Bila sam na jednom času, nije mi se dopalo - Ja sam bila samo na jednom času kod Mike, kad mi je bilo 17 godina, nije mi se svidela ta strogoća i otišla sam. Kad sam ušla u zgradu, čekali smo lift i Mika je tu bio, on se okrenuo i rekao mi da lift nije za mene. Ja sam mislila da je stvar u tome što je gužva pa ne možemo svi da stanemo, međutim, kad su svi ušli videla sam da ima mesta i ušla sam i ja. Došli smo u učionicu i odmah mi se nije dopalo to njegovo ponašanje, nisam se osetila prijatno i to sam rekla i na času - zašto grdite nju ili njega. Olivera Viktorović, glumica Klanjam se Mileni - Dete sam iz glumačke porodice i nikad se nisam susrela s nekom vrstom ucene. Čula sam za te metode od pojedinih roditelja. Neka deca su krenula kod Mike, pa su došla kod nas. Nije zadatak da se deca prepadaju i da povraćaju. Bila sam svojim studentima autoritet, ali nisam bila stroga. Teško je učiniti šta je uradila Milena. Potreslo me sve. Mogla je i moja ćerka da bude tamo. Klanjam se i nadam se da će svi progovoriti da se to zaustavi. Ovo je važan korak, i za veliko poštovanje. Ožiljak ostaje, ali to što su progovorile, mislim da su spasle moje i vaše dete od nekih potencijalnih Mika. Stojan Đorđević, glumac Podrška devojkama - Dugo godina sam u pedagogiji. Išao sam kao dete u Kragujevcu u školu glume i nisam se sreo ni sa čim sličnim. Podrška devojkama i svim ženama koje su prošle kroz slična iskustva. Dritan Abazović, političar Ne ćutite o nasilju - Pružam podršku svim ženama koje su bile žrtve nasilja i zahvaljujem onima koje su smogle snage da o tome i progovore. Podstičem sve žene da o nasilju ne ćute! Država mora da deluje preventivno i svim mehanizmima zaštiti žrtve nasilja - napisao je potpredsednik crnogorske vlade Dritan Abazović na Tviteru i podelio sliku na kojoj drži papir s natpisom „Nisi sama“. Katarina Jovanović, Operska pevačica Studenti, kažite nekome ako vam se ovo dešava - Našim budućim koleginicama i kolegama bih rekla, skupite snage, šapnite nekome od poverenja, spasite sebi život. Imate veću podršku nego što ste svesni. Ja sam tu, spremna da pomognem.

