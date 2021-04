DA JE EKSPLOZIV AKTIVIRAN, NASTRADALO BI VIŠE LJUDI: Bivši pomoćnik načelnika UKP objašnjava posledice planiranog atentata na Boću

Eksploziv težak kilogram, kojim je, kako se sumnja, planiran atentat na bivšeg policajca Dalibora Bogdanovića Boću, navodno je stajala u liftu njegove zgrade u Novom Sadu tri meseca.

U višespratnici u kojoj stanuje Bogdanović živi 30 porodica, a ima i dece i starijih osoba. Svi su juče bili jako uznemirieni saznanjem da su se od januara svakodnevno vozili u liftu pored razorne bombe.

Dejan Radenković, bivši pomoćnik načelnika UKP, za Kurir objašnjava da je taj eksploziv, da je aktiviran, i te kako mogao da povredi više ljudi i pričini veliku materijalnu štetu.

Bogdanović na meti

- To je velika količina eksploziva, koja bi u najmanju ruku pričinila veliku materijalnu štetu, a možda i povredila i ubila još nekoga osim same mete atentatora. Pretpostavljam da cilj egzekutora nije bio da strada još neko, već samo osoba koja im je bila meta, ili grupa ljudi iz njegovog okruženja, pa su čekali pogodan momenat - kaže Radenković.

Kako dodaje eksploziv je mogao da bude usmerenog ili neusmerenog dejstva.

- Za sada nije poznato kog dejstva je bila konkretna naprava, ali ukoliko je bila neusmerenog dejstva, razorna moć bi bila ogromna - kaže naš sagovornik i dodaje da smo u prošlosti imali situacije da i sam egzekutor strada tokom postavljanja bombe.

- Ukoliko neko nestručan rukuje eksplozivom, može i on lako da nastrada. Nažalost, zbog ratova koji su se dešavali na našim prostorima, došlo je do toga da postoji mnogo ljudi koji zapravo znaju da rukuju bombama i obučavaju druge da to rade - objasnio je Radenković.

