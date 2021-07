TEODOSIĆ SE PRAVDAO DA JE BIO PIJAN I DA SE NEĆE PONOVITI: Advokat otkrio nove detalje u slučaju koji je ŠOKIRAO SRBIJU

Sem krivične prijave za napastvovanje Jovanu Teodosiću sledi i prijava za protivpravni otkaz Valjevki I. R. (43) koja ga je prethodno optužila za pokušaj silovanja.

To najavljuje njen advokat Dragoslav Ljubičanović .

U međuvremenu se čeka da tužilaštvo naloži ispitivanje navoda Valjevke koja po privatnoj prijavi tereti rođenog brata poznatog košarkaša.

Više tužilaštvo u Valjevu, nakon što je primilo krivičnu prijavu I. R. za pokušaj silovanja protiv Jovana Teodosića (36), direktora hotela "Crni vrh" na Divčibarama i rođenog brata kapitena košarkaške reprezentacije Srbije Miloša Teodosića, treba da naloži predistražne radnje i prikupljanje informacija.

U sklopu predistražnih radnji treba da budu saslušani Teodosić, potencijalni svedoci, ali i oštećena kojoj je Više tužilaštvo dodelilo status posebno osetljivog svedoka.

U svojoj krivičnoj prijavi, podsetimo, ona Teodosića optužuje da ju je napastvovao 4. decembra 2019. godine u njenoj hotelskoj sobi, gde se nalazila na radu, pre svečanog otvaranja hotela koje je usledilo 18 dana kasnije.

Njen pravni zastupnik Dragoslav Ljubičanović potvrđuje da je to bio jedini slučaj pokušaja napastvovanja njegove klijentkinje i napominje da se nešto slično više nije ponavilo.

- On se nakon toga njoj čak i izvinjivao i pričao kako je bio pijan, kako nije znao šta radi, kako to nije bio on, a nju je molio da ne daje otkaz i da se tako nešto više neće ponoviti. Zaista, nakon tog slučaja, on spram moje klijentkinje nije učinio ništa što se može formulisati krivično-pravno. Čak ni neku insinuaciju - kaže Ljubičanović.

U krivičnoj prijavi se pored ostalog navodi da je Jovan Teodosić, nekih 2 sata posle ponoći 4. decembra 2019. godine, u hotelu "Crni vrh" na Divčibarima, u sobi u kojoj je oštećena u to vreme tokom probnog rada hotela živela pokušao da je obljubi upotebom sile i pretnje da će ugroziti njen telesni integritet.

Nakon toga pokušaja, on je, kako se navodi u prijavi, oštećenoj rekao da će to činiti svake noći. Zbog toga, kako se navodi u prijavi, nije smela odmah da istupi i podnese krivičnu prijavu protiv osumnjičenog koji se "prema njoj i prema drugim zaposlenima ponaša kao siledžija".

Nakon što su Višem tužilaštvu podneli prijavu advokat kaže da još nisu dobili poziv da I.R. da izjavu - sada u svojstvu oštećene u postupku.

- Pretpostavljam da će narednih dana tužilaštvo ekspeditovati zahtev policiji za sprovođenje svih potrebnih radnji. Mislim da je to u smislu protoka vremena greška jer je u ovoj situaciji tužilaštvo trebalo odmah da reaguje i naloži saslušanje prijavljenog. Jednostavno, on je direktor hotela, potencijalni svedoci su njegovi zaposleni, mesto izvršenja je hotel i sredstva izvršenja nalaze se tamo. Ako se čeka, položaj odbrane je znatno olakšan, jer je prijavljeni već možda razgovarao sa svedocima. Naravno, ovo su samo moje pretpostavke, ne mora da znači da će se bilo šta od toga desiti - naglašava Ljubičanović.

Tajac u hotelu Ni u hotelu "Crni vrh" nisu bili raspoloženi za priču s obzirom na to da se mogu nalaziti na listi potencijalnih svedoka. Kratko izjavljuju da nisu upoznati sa slučajem i da, koliko im je poznato, između direktora i I. R, dok je bila angažovana na svom radnom mestu, "nije bilo problema ili incidentnih situacija". Luksuzni hotel "Crni vrh" na Divčibarama posluje u sklopu beogradskog preduzeća "Sport Agent d.o.o." čiji su vlasnici braća Teodosić, koji su pre izgradnje ovog objekta od Grada Valjeva kupili zemljište nekadašnjeg auto-kampa "Breza" i na tom mestu podigli hotel.

Advokat otkriva da će sledeće nedelje pokrenuti još jedan postupak protiv Teodosića i to u smislu poslodavca njegove klijentkinje koja je prošlog meseca kao zaposlena u računovodstvu hotela dobila otkaz.

- Koliko u ponedeljak podneću tužbu za poništaj otkaza i krivičnu prijavu za falsifikovanje blanko dokumenta na kojem joj je otkaz napisan, a koji joj je uručen uz ugovor o radu - objašnjava advokat.

Teodosić se nije oglašavao u medijima, ali je navodno odmah nakon saznanja da je protiv njega podneta krivična prijava angažovao advokata. Prema informacijama iz krugova bliskih njemu neće se ni oglašavati.

- Porodici i prijateljima je kratko rekao da navodi protiv njega nisu istiniti i da će se to dokazati pred nadležnim pravosudnim organima - dodaju izvori iz krugova bliskih Teodosiću.

(Kurir.rs/Blic)