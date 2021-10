ĐOKIĆIMA ZACRTANO DA BUDU BRUTALNO UBIJENI! ŠOK TVRDNJA ASTROLOGA: Policija već zna ko su počinioci SADA NA POVRŠINU ISPLIVAVA SVE

Astrolog Dušan Veličković je govoreći o retrogradnom merkuru na Kurir televiziji izneo i šok tvrdnju kad je ubistvo porodice Đokić u pitanju.

- To je jedna ludačka kombinacija na nebu, vidimo i po zločinu koji se desio. Kao i svaki zločin, ne postoji savršen i videli smo koliko su grešaka napravili i pitanje je dana kad će policija to da rasvetli, mislim da policija i zna već ko je to uradio. Sada na površinu isplivava sve - rekao je astrolog Dušan Veličković.

foto: Kurir televizija

Veličković nije jedini koji smatra da će se ubistvo ubrzo rasvetliti. Ratomir Antonović iz Centra za bezbednost, istrage i odbranu rekao je u jučerašnjem Pulsu Srbije da smatra da ćemo uskoro imati imena počinioca ovog svirepog zločina.

Pogledajte u videu šta je Antonović rekao:

01:58 IMENA UBICA PORODICE ĐOKIĆ IMAĆEMO ZA NEKOLIKO DANA! Ubice su profesionalci, znali su gde je SKRIVEN NOVAC

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:58 IMENA UBICA PORODICE ĐOKIĆ IMAĆEMO ZA NEKOLIKO DANA! Ubice su profesionalci, znali su gde je SKRIVEN NOVAC