SVE MATEJEVE ŽENE: Lidija ga videla u Minhenu, devojku i Maju zvao u noći nestanka, družio se sa Vampiricom, a onda sreo nju...

Mesec i po dana prošlo je od nestanka Mateja Periša, potraga za njim još uvek traje, a misterije u vezi sa nestalim Splićaninom su sve veće. Tokom ovog perioda, veliki broj žena dovodio se u vezu sa mladićem iz Splita.

Poslednja u nizu žena koje su povezivane sa Matejem je hrvatska manekenka Lidija A. koja je digla javnost na noge objavom da joj se učinilo da ga je tri puta videla u Minhenu.

Manekenka je rekla za Kurir da je u tom trenutku šetala svoju bebu sa majkom, kada je na ulici ugledala muškaraca koji je "preslikan" Matej.

- Moja mama koja je šetala moju bebu sa mnom je htela u momentu da mu priđe, ali ja to nisam dozvolila. Bilo mi je glupo, ona je htela da ga slika, ali nisam ja dozvolila. Dečko je bio malo pogubljen i vidim da je skontao da mi pričamo na našem - kaže ovaj internacionalni model i dodaje:

- Samo želim da vidim po fizičkom opisu da li je to on jer po licu i visini odgovara opisu. Dečko je preslikan - kaže ona.

Lidija A. je obećala da će se javiti policiji, a u jednom momentu je postavila i fotografiju kako napušta Beograd.

O poznanstvu sa Matejem govorila je i performerka i bivša rijaliti učesnica iz Hrvatske Olja Vampirica, koja je dušu otvorila za Kurir.

- Mateju su se dopali performansi koje sam izvodila, pa mi je pisao na društvenim mrežama. Počeli smo da se dopisujemo, a jednom prilikom smo se našli u istom društvu i upoznali. Uprkos razlici u godinama, Matej mi je delovao kao izuzetno kulturan i odgovoran mladić -ispričala je za Kurir Olja Ajnfalt Mihovilović, poznata kao Vampirica.

Međutim, sa Matejem su povezivane i neke javnosti nepoznate žene, a pravu buru podigla je misteriozna Maja Sopta, Periševa drugarica koju je navodno pokušavao da kontaktira u noći nestanka. Sopta je saslušavana u beogradskoj policiji u kojoj je detaljno govorila o prijateljstvu sa Matejem, ali je i objasnila da se oni kobne večeri nisu čuli. Ova Splićanka gostovala je u emisiji Eksploziv na TV Prva gde je u suzama rekla da se kaje što se Perišu nije javila na telefon.

- Normalno da se kajem, to mi je najveća muka od svega, jer smatram da me je možda obavestio da dolazi u Beograd, ja bih im rekla gde da idu i šta da rade. On je zlatan momak, ne može svako da studira, radi i bavi se sportom. Peče me griža savesti - ispričala je uplakana Sopta.

Prva devojka koja se zapravo pominjala kada je Matej nestao je njegova devojka Sanja, sa kojom je Kurir ekskluzivno razgovarao u Splitu. Sanja je tada rekla da se sa Matejem poslednji put čula 30. decembra, kada joj je on poslao video oko 21.30 sati.

- Meni se bio ugasio mobilni, a bila sam na poslu. Kada sam oko ponoći došla kući, odgovorila sam mu na tu poruku i otišla sam da spavam. Probudila sam se u sedam ujutru i vidim da mi nije poslao poruku za laku noæ kada je došao iz grada, što on uvek radi. Vidim nema ništa. Poslala sam mu poruku tada: "Jel sve ok?", odgovora nema. Posle sam mu oko dva popodne opet poslala poruku, opet ništa. Razmišljam da ne može da spava toliko dugo, nema šanse. Onda sam se kasnije popodne čula s njegovim prijateljima, koji su mi rekli da je nestao, da mu je jakna tu, da ne znaju ni oni šta se desilo. Oni su bili van sebe - rekla je Sanja.

Međutim, u danima nakon nestanka, ispostavilo se da je Matej Periš tokom puta ka Beogradu na jednoj benzinskoj pumpi upoznao izvesnu Hercegovku. Kako su njegovi prijatelji potvrdili, Periš je razmenio brojeve sa devojkom koja je putovala sa drugaricama, a nastavili su i dopisivanje. - Kada je čula šta se Mateju dogodilo, ona je bila van sebe - rekao je izvor Kurira.

