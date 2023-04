PRVO OGLAŠAVANJE PRETUČENOG MANDIĆA: Evo šta je rekao nakon presude Kontiću

Miljan Mandić, kojeg je u avgustu 2020. godine pretukao Ivan Kontić, nakon prvostepene presude obratio se javnosti po prvi put. Kako je naveo, donesena je sramna presuda.

Mandić je istakao da neverovatnom deluje činjenica da se kao pokušaj ubistva ne karakteriše to što mu je desetine udaraca u glavu, dok je bio bez svesti, naneo reprezentativac u borilačkom sportu.

- Šta je bio cilj udaranja čoveka koji je bez svesti u glavu, ako ne to?! Još neverovatnije deluje činjenica da su pomagači od kojih me je jedan više puta s leđa udario pesnicom u glavu i pomogao da me obore, a kasnije i nekoliko puta šutnuo u glavu, a drugi mu pomogao da pobegne - oslobođeni. Četiri godine koje je glavni okrivljeni dobio kao kaznu, zapravo će primenom pravila o puštanju na slobodu nakon odležane dve trećine kazne u realnosti biti 32 meseci kazne, što je već tu - napisao je Mandić.

On je dodao da se ovom presudom daje vetar u leđa za sprovođenju nasilja.

- Mojoj porodici i meni je poručeno da nikakvu zaštitu od strane države, koju u ovom slučaju predstavlja sudija, ne možemo da očekujemo mi mali, obični ljudi, koji živimo u toj državi. Država koja daje vetar u leđa ovakvim vidovima ponašanja i takve stvari ne kažnjava, ne može u budućnosti očekivati nikakav pozitivan razvoj, već samo dalje propadanje i na kraju sopstvenu propast - dodao je oštećeni Miljan Mandić.

On je iskoristio priliku da se zahvali, kako je rekao, časnim medijima koji su pratili suđenje, ali i građanima Srbije koji su mu pružali podršku.

- Ovo pišem zbog svih nas, koji smo zaslužili pošteniju državu i institucije koje se vode interesima države i njenih građana. Onima koji su odgovorni za ovakav epilog poručujem: "Neka im je na obraz, ako obraza imaju". Nadam se da će veće Apelacionog suda pažljivo pročitati čitav predmet, pogledati sve dokaze, i pravično preinačiti ovu sramnu presudu - zaključio je Mandić u saopštenju koje je poslao na adrese medijskih kuća u Srbiji.

Više javno tužilaštvo najavilo žalbu

- Ovo tužilaštvo će, nezadovoljno donetom odlukom suda, u zakonskom roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude izjaviti žalbu drugostepenom sudu, i to u odnosu na odluku za sve optužene, pre svega u odnosu na optuženog Kontića, u odnosu na kog je sud izvršio izmenu optužnice i našao da je isti izvršio krivično delo teška telesna povreda, a ne krivično delo pokušaj ubistva, za šta ga je teretila javna optužba. Takođe, nasuprot nalaženju prvostepenog suda ovo tužilaštvo smatra da je izvedenim dokazima nesumnjivo utvrđeno da su optuženi Leđanac i Vukalović izvršili krivična dela za koja su optuženi - navedeno je u saopštenju VJT Novi Sad.

Ujedno, ovo tužilaštvo će izjaviti žalbu i protiv odluke suda kojom je optuženom Kontiću ukinut pritvor i određena blaža mera zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor, s obzirom da se po nalaženju ovog tužilaštva samo pritvorom može postići svrha zbog koje je optuženom pritvor bio određen i produžavan tokom postupka.

Podsetimo, danas je doneta presuda Ivanu Kontiću za brutalno prebijanje Miljana Mandića u avgustu 2020. godine.

On je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, s tim da će mu se uračunati vreme provedeno u pritvoru, u kojem se nalazio od 11. oktobra 2020. godine. Isto tako, Kontiću je dozvoljeno da do izvršenja kazne zatvora boravi u kućnom pritvoru sa nanogicom.

