TEŠKA ŽIVOTNA PRIČA FEĐE ŠTUKANA: Isrkeno o ratu o Bosni i Hercegovini, boravku na psihijatriji i borbi s drogom i alkoholom

Večerašnji gost emisije "Crna hronika" u 19.15 časova na Kurir televiziji je glumac, pilot i pisac Feđa Štukan.

Od očaja do sjaja i nazad i tako nekoliko puta. Od užasa rata, ubijanja, snajpera, preko hladnih tunela nemačkih metroa, gladi, smrti do holivudskog crvenog tepiha. Od grčenja mišića i narkomanske krize do letenja i pilotiranja, od nemog pogleda pod terapijom antipsihoticima u psihijatrijskog bolnici do prvog romana koji je postao deo obrazovnog sistema u regionu.

Čovek koji je umro nekoliko puta, ali samo jednom odlučio da živi. Snajperista koji je u armiji Bosne i Hercegovine kao specijalac pucao na, kako sam kaže, pravoslavne i katoličke neprijatelje, onaj koji je "Zastavinim" oružjem razbijao Jugoslaviju, a onda je ponovo ujedinio u svrhu lečenja bolesne dece. U romanu "Blank" ogolio je svoj život, ali i korumpirano uređenje bivših jugoslovenskih republika.

