Jovan Vuković, bio je dobrovoljac u Srpskog dobrovaoljačkoj gardi Željka Ražnatovića Arkana, a zatim je postao deo Vukova sa Drine u Bosni. Nakon završetka građanskog rata na području bivše SFRJ '98 odlazi na Kosovo kao deo Jedinice za specijalne operacije takozvanih Crvenih beretki.

Vuković je gostovao u emisiji Crna hronika gde je otkrio kako je postao deo JSO, ali i da li je komandant JSO Milorad Ulemek Legija ikada ubio nekog od svojih članova.

- Želeo sam da odem na Kosovo jer je to srpska zemlja. To je zemlja koja je natopljena krvlju još u vreme Turaka. Ja sam Legendi rekao da hoću da idem na Kosovo, a on je meni rekao da ne idem, govoreći da mi je dosta rata. Otišao sam u Zvornik tada i tamo sam sreo prijatelja sa kojim sam popričao. On mi je predložio da ukoliko želim da se zaputim na Kosovo, dolazi autobus sutra u 2 sata. Ja sam došao u jedinicu i tražio godišnji odmor kako bi otišao na Kosovo. Međutim, pre nego što sam otišao na Kosovo zaputili smo se na Taru na obuku. Obuka za JSO je trajala 3 meseca. Tamo su nas dočekali Goran Panović, Stevo Vukša i Rajo Božović. Kada se završila obuka, Rajo nam je rekao da odemo u magacin i uzmemo drugu opremu jer dolazi komandant na razgovor. Mi nismo znali ko je komandant, znali smo samo njega - započeo je Vuković, pa nastavio:

05:08 LEGIJA UBIO DVOJICU ARKANOVACA NA KOSOVU ZBOG DEVOJKE! Vuković: Prvi dan ih izubijao bejzbol palicom, a drugi je URADIO OVO

- Dolazi helikopter i izašao je čovek, metar i po mu korak i nosi crvenu beretku. Bio je to Milorad Ulemek Legija. Kada sam ušao na razgovor pitao me je odakle sam, a potom sam mu ispričao ceo svoj ratni put. Nakon toga rekao mi je ovde ima para. Međutim, mene to nije zanimalo već sam išao da branim srpski narod. Potom je rekao da idem na ispitivanje. Jer niko nije mogao da ide ko je imao neku kriminalnu aferu - istakao je Vuković.

Vuković je potom otkrio šta im je bio zadatak.

- Naš zadatak na Kosovu je bio da na granicama hvatamo teroriste. Ako su ušli u neko srpsko selo, išli bi da ih odande isteramo. Legija bi svakog ubio ko je pravio neki zločin - otkrio je Vuković.

foto: Kurir televizija

Voditeljku Jelenu Pejić je potom upitala da li je Legija ubio nekog od svojih članova.

- Nije i to ne znam. Međutim, ubio je dvojicu "arkanovaca" na Kosovu jer su silovali neku devojku. Prvi dan ih je izubijao bejzbol palicom, a onda ih je drugi dan ubio - rekao je Vuković.

