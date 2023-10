"HLADNOKRVNO ČUDOVIŠTE NE MOŽE DA SE POPRAVI, MOŽE BITI SAMO GORI" Sestra ubijenog se oglasila posle podizanja optužnice za masakr

Nakon što je Više javno tužilaštvo u Smederevu podiglo optužnicu protiv Uroša B. (21) iz Dubone kod Mladenovca za koga se sumnja da je 4. maja zverski ubio devet žrtava, dok je njih 12 ranio, na društvenoj mreži oglasila se sestra jednog od ubijenih mladića.

Pa da podsetimo, u sredu je Više javno tužilaštvo u Smederevu podiglo optužnicu protiv Uroša B., a oni su se tom prilikom obratili i saopštenjem gde su između ostalog naveli za koja krivična dela se tereti Uroš B, kao i ko je sve obuhvaćen tom optužnicom. Takođe, navedena je i rekonstrukcija jezivog masakra, a ono što je najviše povredilo oštećene porodice žrtava jeste Krivični zakonik po kome osumnjičeni Uroš B. zbog starosne dobi u trenutku izvršenja krivičnog dela ne može da dobije kaznu doživotnog zatvora, nego maksimalnu kaznu u trajanju od 20 godina zatvora, što je VJT i predložilo.

osumnjičeni uroš b. foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić

Suzana Ranković, sestra ubijenog Dalibora Todorovića koji je stradao dok je sedeo na klupi ispred škole u rodnom selu Dubona zajedno sa mladim policajcem Milanom Panićem i njegovom rođenom sestrom Kristinom, objavila je na društvenim mrežama poruku nakon podizanja optužnice.

- Za ovakav zločin sve je malo i ta doživatna kazna koju neće dobiti nažalost, opet bi jeo i pio od para koje mi kao narod plaćamo. A to što verujete da neko može da se promeni od ovakvog hladnokrvnog čudovišta ne očekujte, ako se on nije pokajao iako njegovo kajanje nama ništa posle našeg gubitka ne znači, on može biti samo gori! - navela je u potresnoj objavi Suzana, pa nastavila:

suzana sa bratom daliborom todorovićem foto: Društvene mreže

- Ne pokazujte više ostaloj deci kako da lako posle teškog ubistva izaći iz zatvora, već produžite najstrožije mere da se ovo zaustavi i svako sledeće. Zar mislite da možemo više čitati samo crnu hroniku svakoga dana i ovako nam je sve crno gde god se okrenemo.

nemanja stevanović, lazar milovanović, petar mitrović, marko mitrović, nikola milić, aleksandar milovanović, milan i kristina panić, dalibor todorović foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Društvene mreže

Podsetimo, kobnog dana Uroš B. je započeo krvavi pir kod spomenika u Malom Orašju, gde je omladina roštiljala i obeležavala Đurđevdanski uranak. Tu je hicima iz "kalašnjikova" ubio Nemanju Stevanovića (21), Lazara Milovanovića (20), Petra Mitrovića (30), Marka Mitrovića (18), Nikolu Milića (15) i Aleksandra Milovanovića (17). Potom se odvezao u selo Dubona i kod škole ubio Milana Panića (21), mladog policajca, njegovu sestru Kristinu (19) i druga Dalibora Todorovića (25).

