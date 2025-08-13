Slušaj vest

U tramvaju koji je bio na stajalištu kod Takovske ulice u Beogradu, sinoć se odigrala prava drama kada su se dva muškarca potukla. Nije se znalo ko koga više udara pesnicama.

Tuča se dogodila oko 20.30 časova kada je, kako se navodi na Instagram stranici Srbija.sad, muškarac u crnoj majici napao mladića u bordo majici, koji je nakon nekoliko udaraca uhvatio napadača za glavu kako bi ga zaustavio. Motiv napada nije poznat, ali je muškarac obučen u bordo nekoliko puta ponovio ispred okupljenih "da ne poznaje napadača, kao i da ga je napao iz čista mira".

Zovite policiju

1/4 Vidi galeriju Snimak mladića kako se tuku osvanuona društvenim mrežama Foto: screenshot IG/Srbija sad

- Jel mu nije dosta, udario me u glavu?! Zovite policiju - rekao je napadnuti mladić.

Tada je usledilo komešanje i sevnule su pesnice. Napadač je udario pesnicom u glavu mladića koji je mirno stajao i pokušao da smiri situaciju. Međutim, tada se okrenuo i nekoliko puta udario, kako se može videti na sminku, neuračunljivog muškarca koji je od udaraca seo na sedište. Napadač se nije zaustavio pa je opet udario momka u bordo majici.

- Dosta j**o te! Smiri se, koji mu je više k****c iznabadao me u glavu, a ni ne znam ko je. Nikad ga nisam upoznao - vikao je napadnuti muškarac i tražio od očevidaca da se zove policija.

Ispod video snimka tuče mogu se pročitati komentari koji veličaju momka koji je napadnut, a akcenat je na njegovoj smirenosti dok ga napadač udara.

Alfa, bravo kraljino

"Svaka čast za momka! Šokirana sam koliko je momak na mestu. Naprosečno miran dečko", "Ovom u bordo majici dati ime bromazepam", "Ovaj u bordno majici je jači, ali jednostavno želi mir", "Treba mi mentalni kslop ovog lika u bordo majici, svaka ti čast koliko si zdravog razuma", "Dečko u bordo majici je alfa. Bravo kraljino. Ne znam kako da te nazovem. Svaka čast", "Ovaj u bordo majici je trebao da mu j**e mamu. Al fin neki momak. Trebao si govno odmah nokautirati i ideš dalje" - samo su neki od brojnih komentara koji se videti ispod objave.