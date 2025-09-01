Slušaj vest

Vladimir M. (90) kojeg je sin brutalno prebio pajserom u Kruševcu, podlegao je povredama. Pre toga u bolnici je preminuo sin ubice Goran M. (49), a sada i njegov deda Vladimir (90).

Podsetimo, Kruševac je zavijen u crno nakon nezapamćene porodične tragedije kada je ubijen Goran M. (49), a sada i njegov deda Vladimir (90).

Sve se dogodilo juče, kada je ubica Bracimir M. (72), nakon žestoke svađe sa sinom, uzeo pajser i zverski izudarao i oca i sina.

