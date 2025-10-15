Slušaj vest

Umesto poljupca dobila je udarac pesnicom u bradu. I to od bivšeg emotivnog partnera. Međutim, kako kaže, još jače je boli rana koju je život zadao 29. oktobra 2023. kada je telo njenog 24-godišnjeg brata pronađeno u reci u Švajcarskoj.

Njegova smrt i dalje je misterija, a njegova sestra Vivien Kurtović ispričala je svoju priču u emisiji "Crna hronika" koja se emituje na Kurir televiziji.

Fizičko nasilje

30-godišnja Vivien Kurtović iz Beograda nije se nadala da će pre samo nedelju dana, u trenutku kada se vraćala sa noćne svirke iz Skadarlije, biti žrtva fizičkog napada i to od strane svog bivšeg emotivnog partnera koji je 19 godina stariji od nje.

- Jedno veče sam imala svirku u Skadarliji, kada je on došao, nekako me našao, pretio mi je zato što nisam htela da ga slušam, odnosno da se udam za njega. Bukvalno me udario pesnicom, nekako sam se fokusirala, pa sam pobegla. On je meni blokiran na svim društvenim mrežama, ali je našao način da me pronađe.

Poznanstvo

- Upoznali smo se u Crnoj Gori kada sam svirala i živela u manastiru. Upoznali smo se u Porto Montenegru, on je 19 godina stariji od mene, ima četvoro dece. On je Italijan, a tamo sam odlazila jer sam se družila sa drugaricom koja takođe poznaje njega. Sve je to meni bila čudna priča, ali pokušala sam da budem optimistična. Bila sam kod drugarice da joj čuvam decu, on je isto bio tu, pa mi je govorio da će mi pomoći da dobijem italijanski pasoš, bile su razne priče, meni je to smrdelo i shvatila sam da nisam otišla zbog pasoša, već volim srcem. On mi se nije dopao jer živi u Italiji i jer ima novac, već me je ponela emocija letnje ljubavi. Kada sam zaista videla ko je i kako se ponaša, shvatila sam da ne bi trebalo da budem deo te priče - rekla je Kurtović, pa nastavila:

- Pretio je i pokazivao znake agresije, a svaka žena se u takvim trenucima pita da li joj ovo treba. Svaki znak agresije, makar i da ti nasilno oduzme cigaretu, može odati da ta osoba ima agresivnu crtu koja može da se pogorša.

Policija

Kurtović je iznela kako su reagovali organi reda po prijavi nasilja:

- Nisu ga uhapsili, već mu odredili zabranu prilaska. Ceo život sam borac, ali ne pokazujem tu žensku slabost jer postoje ljudi koji je koriste. Dešavale su mi se razne scene i sa muzičarima, da mi ne daju da pevam, ali hoću da kažem da živimo u svetu gde je nasilje svuda. Mnogo ima nasilja, apelujem da svaka devojka prijavi ako ga doživi i nikada ne bi trebalo da se vrati toj osobi.

Smrt brata

Uskoro će godišnjica otkako je Kurtović izgubila brata, pa je pričala o celom tom slučaju i misteriji koja ga prati:

- On je bio jedan od najboljih studenata medicine, pohađao je državni fakultet, a bitisao je u jednom hotelu. Javno ću da kažem, ne plašim se, nasilju treba stati na put, ali on se zabavljao sa jednom devojkom, ćerkom doktora, i ona ga nagovori da ode na žurku, ona nije bila tamo, a mom bratu se izgubio svaki trag. Našli su ga, a kao nema kamera, niti bilo kakvog dokaza. Mene su pratili nekim autom, pokazivali su mi neke snimke kako neka kola dolaze i prate ga, ali niko ne zna šta je u pitanju, ali nije moguće da se neko ubio tek tako. On je voleo život, učio je, bavio se plesom. Postoji dosta samoubistava, ali baš pod takvim okolnostima ne bih rekla.

