Pevačica Milica Ristić, bivša supruga vaterpoliste Nikole Rađena bila je u ljubavnoj vezi s uhapšenim narko-bosom Stefanom Milojevićem! Kurir je u novembru prošle godine objavio ekskluzivne paparaco fotografije pevačice i njenog novog izabranika i to iz Beograda. Nekoliko meseci kasnije, on je uhapšen u jednoj od najvećih akcija španske policije, zbog sumnje da je bio organizator kriminalne grupe koja je drogom snabdevala Balearska ostrva.

Španski mediji, objavili su izveštaje policije iz te države, u kojima se između ostalog navodi da je u vreme dok je bio "na merama" putovao u Beograd i da je neposredno posle njegove posete Srbiji usledila velika pošiljka kokaina koja je stigla u Španiju. Navodno, sumnja se da je njegova kriminalna grupa sarađivala sa kavačkim klanom i albanskom mafijom.

Milica Ristić i Nikola Rađen Foto: Shutterstock, ATAIMAGES

Kako je Kurir ranije pisao, bivši vaterpolista zatražio je razvod od Milice, kada je saznao da ga ona mesecima vara sa Milojevićem, koji je od ranije poznat javnosti zbog toga što su mu otac Goran i stric Vladan Milojević bivši fudbaleri, ali i zbog toga što je u spektakularnoj akciji policije hapšen i 2020. godine.

- Upoznali su se navodno posle njenog porođaja, praktično čim se vratila pevanju, jer je on tokom dolazaka u Beograd išao na njene nastupe. Obasipao bi je pažnjom, a naročito bakšišom. Malo-pomalo, ušla je u njegovo društvo i onda je govorila mužu kako ide da radi, a u stvari je putovala s njim. Konkretno, izmislila bi nastup u Nemačkoj, a viđena je u avionu za Španiju s njim i još nekoliko zajedničkih prijatelja - ispričao je krajem prošle godine sagovornik Kurira.

Inače, kako je pisao Kurir posle hapšenja bratanca trenera Crvene zvezde Vladana Milojevića, Stefana Milojevića, još tada se sumnjalo da on preko prijatelja u Beogradu, koji je blizak ljudima iz šou-biznisa, pere novac gradnjom luksuznih stanova u Srbiji, ali i da prodaje narkotike pevačima.

Hapšenje Stefana Milojevića Foto: Printscreen

- Posle hapšenja Milojevića na Majorki 2020. zbog sumnje da je pod plaštom bajkerskog udruženja "Junajted tribjuns nomad" kontrolisao trgovinu drogom na tom ostrvu, istražitelji su sumnjali da je imao svoju mrežu dilera i u Srbiji - podseća sagovornik Kurira i dodaje da se sumnjalo da mu je "glavni čovek" u Beogradu bio je muškarac koji se godinama kreće u estradnim krugovima.

- Glavni saradnik ove grupe u Srbiji, koji, pored toga što pere novac za njih kupovinom i izgradnjom nekretnina na luksuznim lokacijama u Beogradu, rastura i drogu u estradnim krugovima. Taj saradnik nije pevač, ali je prisutan na estradnoj sceni, druži se sa ljudima iz šou-biznisa, a ranije se pojavljivao u spotu poznate pevačice - otkrio je tada sagovornik Kurira.

Stefan Milojević, koji je inače i unuk legende Partizana Nenada Bjekovića, prema pisanju španskih medija, dan pred hapšenje 2020. izjavio je „da je njegova bajkerska grupa transparentna i da njih niko ne treba da se plaši“.

- Želimo da nas poštuju, ali ne da nas se plaše. Trenutno imamo desetak partnera u različitim državama i nadamo se da će se taj broj povećati. Uznemireni smo zbog pogrešne slike koju o nama žele da stvore. Mnogi ljudi, uključujući štampu, pokušavaju da naprave rat između nas i "Anđela pakla", ali to je apsurdno. Poštujemo sve klubove i saveze, sve dok oni poštuju nas. Vreme će pokazati sve - preneli su mediji Milojevićevu izjavu o moto-klubu, na čijem je čelu u Španiji.

Stefan Milojević hapšenje Izvor: Policia nacional

Međutim, u presretnutim porukama, sa saradnicima je razgovarao o švercu kokaina:

- Ovo je Liga šampiona, dalje od ovoga ne možemo. Ovo je vrh - navodno je glasila poruka koju je u julu ove godine, pred hapšenje, na srpskom jeziku Milojević poslao osobi pod nadimkom "Loša plavuša".

Milica i Stefan u Beogradu Foto: Printscreen Paparaco Lov, print screen paparacco lov

Podsetimo, u velikoj akciji španske policije, Milojević je ponovo uhapšen u avgustu ove godine, a pre nekoliko dana policija je uhapsila pripadnike njegove kriminalne grupe. Oni se sumnjiče za šverc više od 675 kilograma kokaina zaplenjenog u Valensiji, koji je brodom stigao sa Majorke. Inače, španski istražitelji sumnjaju da je sarađivao sa kavačkim klanom i označavaju ga kao jednog od najvećih narko-bosova na Balearskim ostrvima.

Na snimku hapšenja kriminalne grupe, vidi se da je tokom pretresa prostorija koje su koristili pronađeno oružje, municija, radio stanice, skupoceni satovi, droga i novac. Policija je saopštila da je zaplenjeno više od 1,5 miliona evra, a španski mediji navode da je klan drogu i novac čuvao u kontejnerima zakopanim u zemlju, na dve farme na Majorci.