Advokati MMA borca, sina bivšeg fudbalera Gorana Milojevića i bratanca Vladana Milojevića, Stefana Milojevića zatražili su u utorak od suda u Španiji da mu ukine pritvor i obustavi postupak protiv njega i ostalih uhapšenih, uz obrazloženje da su istekli zakonski rokovi za završetak istrage!

Kako prenose španski mediji, sudija je doneo odluku da odbaci zahtev za poništenje postupka, ali je odbrana najavila žalbe Pokrajinskom sudu.

- Ovu tvrdnju odbrana je iznela na ročištu za odlučivanje o pritvoru protiv osumnjičenih. Tvrdili su da su rokovi za produženje istrage istekli, ali je tužilac naveo da ta teza odbrane ne stoji jer kriminalna grupa nastavila da švercuje drogu i posle donošenja prvog naloga za istragu - prenose mediji šta se dogodilo na prvom ročištu održanom u postupku protiv Milojevića i ostalih osumnjičenih za šverc kokaina.

Hapšenje pripadnika klana Foto: Policia nacional

Oni navode i da je cela istraga imala naredbu o tajnosti, koja je tek nedavno skinuta.

Milojević je, podsetimo, uhapšen u velikoj akciji španske policije i sumnja se da je bio organizator kriminalne grupe koja je švercovala ogromne količine kokaina i hašiša u Španiju, a potom novac ulagala u kupovinu lokala i hotela u popularnim španskim letovalištima.

Istraga je, kako su preneli španski mediji, trajala dve godine i razbijanje kriminalne grupe Stefana Milojevića je jedna od najvećih operacija na Balearskim ostrvima. Uhapšeno je ukupno 76 osumnjičenih, izvršen 71 pretres, zaplenjeno 1,54 miliona evra u gotovini, više od tri tone droge, velika količina oružja i municije, kao i skupoceni satovi vredni preko 60.000 evra - navode oni.

Milionima evra koje je kriminalna grupa zaradila od prodajom tona droge, kako bi prikrili poreklno novca, prema sumnjama istražitelja, uložili su u "složene poslove širom Majorke".

- Poslovnu mrežu koja je bila paravan za pranje novca od kokaina činili su hoteli, saloni luksuznih automobila, noćni klubovi i teretane. Klan je stvorio korporativnu strukturu u kojoj je glavnu ulogu imao advokat Gonzalo Markez. On je bio mozak kriminalne grupe za nelegalne tokove novca. U njihovom vlasništvu su kako je otkriveno hoteli na Majorci, Alikanteu i Pamploni, kao i noćni klubovi u turističkoj zoni Plaja de Palma, lanac teretana u Valensiji, ali i restorani od kojih su neki u centralnoj ulici u Palmi - otkrili su oni.

Stefan Milojević Foto: Privatna Arhiva

Tokom istrage, navodno su prikupljeni dokazi da je Milojević kontrolisao i prodaju doge u noćnim klubovima u Palmi, ali i da je jedan od njegovih najbližih saradnika otvarao luksuzne auto-salone u kojima je isporučivao narkotike svojim klijentima u zamenu za luksuzne automobile, kao što su porše panamera ili audi S3.

- Slučaj, koji se smatra jednim od najsloženijih operacija protiv trgovine drogom u Evropi, još uvek je pod sudskom istragom - navode španski mediji tvrdeći da su istražitelji otkrili da je Milojević drogom snabdevao više od polovine dilera na Majorci. Kako otirkvaju, sumnja se da je sarađivao sa balkanskim kartelom i kavačkim klanom na čijem je čelu odbegli Radoje Zvicer, ali da je u poslu učestvovala i albanska mafija.

Kako je Kurir pisao, uhapšeni MIlojević je unuk bivšeg fudbalera Nenada Bjekovića, a javnosti je poznat i kao muškarac s kojim je pevačica Milica Ristić varala bivšeg supruga, poznatog vaterpolistu Nikolu Rađena.