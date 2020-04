KURIR, GRAD BEOGRAD I BANKA HRANE POKREĆU VELIKI PROJEKAT ZA POMOĆ GRAĐANIMA: Tu smo za vas, jer zajedno možemo sve!

Epidemijom koronavirusa pogođeni smo svi, bez izuzetka.

Baš zato naš prioritet je obezbeđivanje sigurnosti i dobrobiti svakog građanina. U ovim teškim vremenima moramo da ponudimo i pružimo pomoć ljudima kojima je najpotrebnija. A takvih je mnogo. Bilo da je reč o nekome ko je nedavno ostao bez posla, bilo o samohranim majkama s malim primanja. Ima mnogo onih kojima je i bez epidemije virusa dovoljno teško - oni koji se bore s teškim bolestima, svojim ili svoje dece, invalidi su ili korisnici narodne kuhinje i potrebna im je podrška. Svejedno da li donacijom ili volonterskim radom, svako može da da svoj doprinos na onaj način na koji najviše može drugima da pruži.

Vođeni činjenicom da su filantropija, solidarnost i zajedništvo posebno sada od ključnog značaja, a u želji da se čvršće uvežemo ne bismo li funkcionisali kao tim, dnevni list Kurir, Grad Beograd i Banka hrane Beograd pokrenuli su veliki projekat „Za život“! Jer to je ono za šta se borimo - da život ljudi, naših sugrađana koji su, osim brige za zdravlje, pogođeni i drugim problemima, učinimo lakšim i sigurnijim. Niko ne sme da ostane bez pomoći.

Borba za bolji život

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić ističe da je srećan što se AMG ponudio da bude partner Gradu Beogradu i Banci hrane u ovoj humanitarnoj akciji i dodaje da je to primer kako treba da se ponaša društveno odgovorna kompanija. - Mi smo odmah prihvatili tu inicijativu i u narednom periodu ćemo pozivati sve kompanije koje žele da doniraju hranu da to urade preko Kurira i da budu sigurni da će ta pomoć zaista stići do onih kojima je najpotrebnija. Ovo je vreme za solidarnost, jer se čitavo društvo bori za živote. Sada postoji jedna stranka, a to je Srbija, i jedan cilj - da se spasu životi ljudi. Podsetiću na mere koje je donela Vlada Srbije kojima se oslobađaju plaćanja PDV oni koji doniraju, što će, verujem, biti dodatni podsticaj za kompanije - smatra Vesić.

On ističe da Grad Beograd nezavisno od toga deli 173.000 paketa pomoći, kao i dodatna 882 namenjena starijima od 65 godina koji nemaju primanja. - Predsednik Srbije čini velike napore da se sačuvaju životi ljudi, a vama kao kompaniji koja ima veliki uticaj još jednom se zahvaljujem što ste se ponudili da budete veza između društveno odgovornih kompanija i najugroženijih građana - naveo je Vesić.

Irena Petrović, menadžer korporativnih komunikacija AMG, kaže da je „u situaciji pandemije virusa kovid-19 postalo jasno da nam je potrebna brza i odgovorna reakcija, i to ne samo države i zdravstvenog sistema već i celokupne javnosti“. - U trenutnoj situaciji svi smo ugroženi, bez izuzetka, ali postoje oni koji su još ugroženiji od ostalih. Na njih moramo posebno da mislimo, a jedan od načina kako možemo da im pomognemo jeste akcija i volontarizam. Stoga je Kurir s Gradom Beogradom i Bankom hrane pokrenuo veliki projekat „Za život“, čiji je cilj da pomognemo najširoj društvenoj zajednici, a prevashodno njenim ugroženim pojedincima slanjem paketa pomoći. Osećaj zajedništva i ljudske solidarnosti sada je na probi i zato Kurir poziva poslovne partnere, društveno odgovorne firme i pojedince da upute donacije i pridruže se u humanoj misiji borbe za život, jer je svaki život dragocen. Pomoć volontera je takođe veoma važna, jer je u danima koji slede nužno da oni najugroženiji ostanu u svojim domovima. Baš zato je naša poruka da samo zajedno možemo da pobedimo, jer zajedno možemo sve! - navodi Petrovićeva.

Kada ako ne sada

Milan Mratinković, predsednik udruženja Banka hrane, koje u Srbiji postoji od 2006. godine, ističe da je baš sada pravo vreme za solidarnost među ljudima. Kada ako ne sada, kaže on. - Veličina svake organizacije i snaga vere ljudi unutar organizacije ogleda se u načinu reagovanja u kriznim situacijama. Mi kao Banka hrane od prvog dana reagovali smo onako kako smo mogli i umeli. U toj startnoj reakciji dopremili smo i podelili više od 400 tona hrane socijalno najugroženijim građanima, a potom smo se na poziv člana gradskog veća Dragomira Petronijevića aktivno uključili u najveći logistički projekat u skorijoj istoriji Beograda - pakovanje blizu 178.000 paketa za penzionere koji imaju primanja ispod 30.000 dinara. U tom projektu svakoga dana učestvujemo sa približno 30 volontera koji rade danonoćno - prenosi Mratinković.

On ističe da je glavni cilj potpisivanja protokola o saradnji s Gradom Beogradom i AMG pomaganje i drugim socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, u šta je potrebno uključiti širi društveni korpus. - Nakon, nadamo se, pozitivnog odgovora kontaktiranih donatora, počeli bismo s pakovanjem nedeljnih paketa određene kalorijske vrednosti i s njihovom distribucijom preko volonterskih centara u lokalnim samoupravama. Naša zajednička kampanja ide u tri pravca. Trebalo bi da dopre do potencijalnih donatora, odnosno društveno odgovornih kompanija, potom ciljnih grupa kojima su namenjene donacije, i na kraju do volontera koji bi se pridružili i prijavili po potrebi - pojašnjava Mratinković.

On ističe da je posebno važno da se ljudi odazovu i da prihvate pomoć ukoliko im je potrebna. - Ključno za uspeh ove kontinuirane akcije je, osim odziva donatora, i odziv ljudi koji bi se prijavili da im je pomoć potrebna. Sa time bi postigli najmanje dva pozitivna efekta - na prvom mestu kratkoročno da pomognemo konkretnom akcijom i donacijom, a s druge strane, smanjenjem potrebe za izlascima s ciljem nabavke potrebnih namirnica. Zato bih želeo da pozovem sve osobe koje pripadaju nekoj od ugroženih grupama stanovništva da se prijave svojim kontakt centrima na opštinama kako bismo im lako i efikasno dostavili pakete pomoći.

Važno obaveštenje BUDITE UZ KURIR I SAZNAJTE KAKO MOŽETE DA POMOGNETE Uvereni da će se mnogo društveno odgovornih kompanija odazvati našem pozivu i donirati hranu za naše najugroženije sugrađane, obaveštavamo vas da ćemo detaljno uputstvo za doniranje za privatne kompanije objaviti sutra u štampanom izdanju Kurira, kao i na portalu. Zato nas pratite i dalje i ostanite uz Kurir.

Vreme za ljude velikog srca MRATINKOVIĆ: NA MUCI SE POZNAJU JUNACI foto: Privatna Arhiva Direktor Banke hrane Milan Mratinković ističe da su ova teška vremena, vremena za ljude velikog srca i ljude koji žele i mogu da pomognu drugima. - Kako kaže naša narodna poslovica - na muci se poznaju junaci. Ukoliko sebe prepoznajete kao ljude velikog srca, pozivam vas da se prijavite i da uzmete aktivno učešće, ne samo u pomoći drugima već i u borbi s najvećom pošasti koja je zadesila srpski narod i državu u 21. veku - navodi on.

