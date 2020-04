AKCIJA KURIRA, GRADA BEOGRADA I BANKE HRANE: Zajedno do cilja! Da pomoć ode u prave ruke!

Niko ne sme da bude zaboravljen!

Zamislite da vam strepnja izazvana koronavirusom nije jedina briga. Da osim te imate mnogo veće nedaće, one zdravstvene s kojima se suočavate svakodnevno. Da zbog ograničenje koja imate stalno živite u nekoj vrsti „vanrednog stanja“. Koliko bi vam značila pomoć? Verujemo, prilično

5.233 osobe do sada se prijavile za paket „Za život“

Baš zato su Kurir, Grad Beograd i Banka hrane u akciji „Za život“, koju smo zajednički pokrenuli, smatrali da je baš tim ljudima potrebno najpre pomoći - osobama sa invaliditetom i roditeljima dece sa smetnjama u razvoju. To je i razlog što prehrambeno-higijenski paketi „Za život“, koji sadrže 16 artikala, uključujući osnovne životne namirnice i deo sredstava za higijenu, idu prvo njima. Da bismo u ovoj misiji uspeli, potrebno je da se svi ujedinimo i da pomoć u vidu robnih i novčanih donacija kompanija pristiže kontinuirano. Samo tako ćemo na efikasan način odgovoriti izazovu koji je pred nama.

Akcija „Za život“ daje nadu

Koliko je ova pomoć značajna, ističu i korisnici paketa „Za život“. Jedan od njih je i Dušan Matijević iz Obrenovca, koji boluje od cerebralne paralize. - Na početku uvođenja vanrednog stanja imao sam utisak da smo kao osetljiva grupa građana zaboravljeni. U medijima se pričalo o merama zaštite starih lica i hroničnih bolesnika, a niko nije pominjao osobe sa invaliditetom. Akcija podele paketa „Za život“ osobama se invaliditetom koju vode Kurir, Grad Beograd i Banka hrane me je u tome razuverila. Mnogim mojim prijateljima koji su na ivici egzistencije ona je pomogla i u materijalnom pogledu, dok je mene lično uverila da nismo zaboravljeni - kaže Matijević.

16 artikala sadrži paket „Za život“ koji dostavljaju volonteri

Bojan Čepiuč i njegova supruga žive na opštini Palilula. Oboje su osobe sa invaliditetom s posledicama cerebralne paralize. Žive sami i otežano se kreću. - Dobijanje paketa nas je jako obradovalo jer nam je olakšalo snabdevanje osnovnim namirnicama za život, koje su teške za nošenje iz prodavnice do kuće, budući da je prilaz našoj zgradi vrlo nepristupačan. Iako imamo ponude za pomoć u snabdevanju sa svih strana, mi se trudimo da što duže ostanemo samostalni i da ne zavisimo od tuđe fizičke pomoći. Akcija „Za život“ nas dodatno stimuliše u toj nameri i daje nam nadu da nikada nećemo biti sami - navodi Čepuič.

Tu smo za vas

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić ističe da je Grad Beograd u vanrednom stanju želeo da sa partnerima pomogne delu stanovništva koji pripada ugroženim kategorijama. - Posle podeljenih 173.000 paketa pomoći za penzionere s mesečnim primanjima manjim od 30.000 dinara, želeli smo da sa svojim partnerima, Kurirom i Bankom hrane pomognemo osobama sa invaliditetom i roditeljima dece sa smetnjama u razvoju. Spremni smo i da podelimo do 30.000 paketa i očekujemo da će nam se sugrađani koji pripadaju ovim kategorijama javljati i dalje. Takođe pripremamo i 5.000 paketa za roditelje troje i više dece na teritoriji Grada Beograda, kao i 1.000 paketa za decu čiji su roditelji lošijeg imovnog stanja, a pakete će dobiti i ljudi koji se nalaze u neformalnim centrima, koji su u stvari interno raseljena lica s Kosova i Metohije. Još jednom bih se zahvalio Kuriru i Banci hrane, kao i svim donatorima koji obezbeđuju da ljudima pomoć stiže kontinuirano - naveo je Vesić.

Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević kaže da je ova humanitarna akcija primer odgovorne socijalne politike i partnerskog odnosa između Grada Beograda i civilnog sektora. - Naš cilj je da zajedničkim radom pružimo pomoć i podršku osobama sa invaliditetom, kao i njihovim porodicama. Akcija još uvek traje, do sada nam se prijavilo oko 30 udruženja, ovom prilikom još jednom apelujem na sve zainteresovane građane iz ove kategorije, kao i roditelje dece sa smetnjama u razvoju da se prijave ili preko svojih udruženja, ili preko odeljenja centara za socijalni rad, paket osnovnih životnih namirnica će volonteri doneti do njihovih kuća. Ukupno se do sada prijavilo 5.233 osobe sa invaliditetom ili roditelja dece sa smetnjama u razvoju. Želimo da i tokom vanrednog stanja na najadekvatniji način odgovorimo na potrebe osoba sa invaliditetom uvodeći nove i razvijati i unapređivati postojeće usluge i servise, koji predstavljaju oblike najdirektnije pomoći i podrške ovoj kategoriji naših sugrađana. Molimo vas, strpite se, polako se stanje stabilizuje, a vaše zdravlje nam je na prvom mestu, Grad Beograd je tu za vas - poručuje ona.

2 kategorije ugroženih sugrađana su obuhvaćene akcijom „Za život“

Jednostavna procedura PRIJAVITE SE NA LAK NAČIN ZA PAKETE „ZA ŽIVOT” Na ove brojeve telefona gradskih centara za socijalni rad mogu se javiti osobe sa invaliditetom i roditelji dece sa smetnjama u razvoju:

Roditelji dece sa autizmom VAŽNO JE DA ZNAMO DA NISMO SAMI Milan Bošković, otac deteta sa autizmom, zahvalio se u ime svoje porodice, ali i drugih roditelja dece sa autizmom koji su dobili pakete „Za život“. - Istakao bih veliko zalaganje beogradskog Udruženja osoba sa autizmom, koje je preko Gradskog sekretarijata, odnosno Grada Beograda, Kurira i Banke hrane obezbedilo ovakav vid pomoći porodicama i našoj deci. Važno je znati da u ovako teškim vremenima nismo sami i da ovakav gest puno znači - ističe Bošković.

