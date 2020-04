AKCIJA KURIRA, GRADA BEOGRADA I BANKE HRANE: Samo solidarne kompanije su i uspešne

Solidarnost i humanost danas nemaju cenu!

Prema svim parametrima, nalazimo se u kriznoj situaciji, jedinstvenoj po mnogo čemu. Dešavale su se i ranije svetske krize, ali ovoga puta cela planeta je stala i našla se u karantinu. Brza i efikasna reakcija države i društva u celini, solidarnost među ljudima, disciplina u poštovanju odluka u proteklom periodu dodatno su dobile na težini.

Kompanije su, uprkos što je mnogima ugroženo poslovanje, počele da nude pomoć, svesne postojanja i onih ljudi koji su ugroženiji od ostalih. Onih koji, pored brige za sopstveno zdravlje i život, imaju i druge. Na njih smo i mi mislili kada smo sa Bankom hrane i Gradom Beogradom pokrenuli humanitarnu akciju „Za život“.

Sve ovo ukazuje na to da bi ovakav vid postupanja i poslovanja mogao da postane dominantan i kada opasnost od koronavirusa prođe, pošto će se tek tada pokazati prave razmere krize. Ekonomski stručnjaci saglasni su da će pomoć građanima tek onda biti potrebna, i to ne samo od države već i od privatnih kompanija, koje će verovatno odgovornost prema društvu koju sada pokazuju pretočiti u novi poslovni model. S druge strane, podaci govore i da samo odgovorne kompanije mogu biti i dugoročno uspešne, da altruizam i uspešnost zaista mogu da idu ruku podruku.

foto: Marina Lopičić

Ekonomista Aleksandar Stevanović ističe da postoje dva motiva zbog kojih se kompanije odlučuju na donaciju. - Jedan je da bi na taj način dobile vidljivost i pojačale imidž kompanije koja brine o široj društvenoj zajednici, a drugi je čist altruizam. Neki ljudi, vlasnici velikih kompanija koji su stekli ogroman profit, zaista se osećaju loše jer drugi ljudi nemaju, pa podstaknuti time daju donacije. Bez obzira na to koji je motiv posredi, oba treba pospešivati, naročito uvođenjem mera koje bi se odnosile na oslobađanje davaoca donacija od PDV. Takav proces, kada se zahukće, on postaje nezaustavljiv i ljudi to prepoznaju i cene. To onda znači da će radije i više kupovati od onih kompanija koje pokazuju solidarnost i rado doniraju - zaključuje Stevanović.

Vodite računa o sebi i drugima!

Mnoge firme veoma brzo su odregovale i uputile donacije ljudima kojima je pomoć najpotrebnija.

Tako menadžment tim kompanije „Smurfit Kappa Avala Ada“ ističe da im je, kao društveno odgovornoj kompaniji, drago što su imali priliku da upravo svojim proizvodom pomognu u ovim kriznim vremenima svom gradu i svojoj zemlji. - Pored donacija u novcu Privrednoj komori Srbije za kovid-19 projekat od 25.000 evra, donacije 180.000 transportnih kutija Gradu Beogradu i PKS za najugroženije slojeve stanovništva, sa zadovoljstvom smo se priključili i ovoj humanitarnoj akciji donacijom 3.100 transportnih kutija. Danas je izuzetno važno da se oseća solidarnost među ljudima. Svi mi treba da damo maksimum i budemo deo dobrog rešenja za bolje sutra, a mi ćemo nastojati da i u narednom periodu različitim akcijama pomognemo lokalnoj zajednici. Vodite računa o sebi i drugima! - poruka je menadžmenta kompanije „Smurfit Kappa Avala Ada“.

Draganu Rovčaninu nije prvi put da donira. I ranije se odazivao humanitarnim pozivima, sarađivao sa Bankom hrane, a trenutno je i u postupku otvaranja svoje fondacije. Akciji „Za život“ priključio se i robnim i novčanim donacijama. - Kad je počelo vanredno stanje, sa grupom prijatelja sam odmah odlučio da moramo da reagujemo i pomognemo ugroženim sugrađanima koliko možemo. Cilj nam je da ljude probudimo i da ih podstaknemo da pruže pomoć onima koji nemaju. Zaista mislim da svaki građani mora da ima barem jedan obrok, a mnogi nemaju ni to! Očekujem da će kriza da nastupi tek po okončanju vanrednog stanja, tek tada će ljudima pomoć biti potrebna. Mi ćemo i dalje nastaviti da pomažemo, što preko Banke hrane, što preko naše fondacije, gde nam je cilj da mesečno obezbeđujemo hranu za petnaestak porodica - navodi Rovčanin.

Aleksandar Femić, vlasnik firme „Femić Co“, smatra da je osnovni zadatak i obaveza svih nas da damo svaki vid podrške. - Moramo da pomognemo kako bismo, barem malo, doprineli poboljšanju sveukupne situacije u kojoj se nalazimo i koja nimalo nije laka. Nadam se da ćemo zajedničkim zalaganjem uspeti da prevaziđemo sve poteškoće i da ćemo iz svega ovoga izaći jači i bolji i shvatiti koliko naše malo nekome može da znači mnogo - navodi Femić.

Značaj filantropije ogroman

Zorana Kepčija Popović, direktor marketinga kompanija AD „Aleva“, kaže da su, „nakon početnog prilagođavanja na novonastalu situaciju i prvih koraka u tom pravcu, shvatili da je trenutak da pomognu onima kojima je najteže i pred kojima su mnogo ozbiljniji, životni izazovi“. - Ovo nije prva saradnja s Bankom hrane, prepoznali smo ih pre nekoliko godina kao organizaciju preko koje, sigurni smo, pomoć stiže tamo gde je najpotrebnija i osobama kojima je ona dragocena. Važno je da u ovakvim trenucima, posebno nakon što savladamo prvobitnu zatečenost, budemo solidarni i da svako od nas pruži onoliko koliko može: svojim radom, finansijski, proizvodima, a posebno da, nakon što sve prođe i vratimo se u redovne životne tokove, ne zaboravimo da je pomoć najugroženijima potrebna i dalje - ističe naša sagovornica.

Milica Popović, menadžer korporativnih komunikacija kompanije „Delhaize Srbija“, ističe da su, „kao dugogodišnji partner Banke hrane Beograd, svesni značaja filantropije i solidarnosti“. - Već pet godina zajedno realizujemo humanitarni projekat „Pomažemo da imaju i oni koji nemaju“. Akcija „Za život“ upravo dolazi do onih kojima je u ovom trenutku pomoć najpotrebnija. Nadamo se da će uključivanje naše kompanije u ovu akciju i donacija proizvoda makar malo olakšati dane koje su pred nama porodicama do kojih stigne - navodi ona.

Banka hrane veliku pomoć je dobila i od preduzeća „Transport a. d.“, koje im je ustupilo prostor za skladištenje robe. - Banci hrane smo dali na korišćenje magacin od 3.300 kvadrata. Smatramo da je momenat da pomognemo onoliko koliko možemo. Ako svi budu imali istu želju, svima će nam biti bolje i lakše ćemo pregurati ovu situaciju koja nas sve potencijalno ugrožava - kaže Sreten Ćirović, direktor „Transporta“.

Evo ko se prvi odazvao ONI SU POMOGLI OD STARTA Među prvima nam se javila kompanija „Nenateks Textil“ iz Šapca i donirala maske, kompanija „GTP inženjering“, koja je pomogla novčanom donacijom. Ubrzo su se priključile i kompanije „VodaVoda“ i „Aquawell production“. Svoju pomoć ponudili su vlasnici firme „ProMove“ iz Borče, koja se bavi međunarodnim i profesionalnim selidbama. Kompanije koje godinama sarađuju s Bankom hrane, poput „Carnexa“, „Mlekare Šabac“, „Imleka“ i „Atlantic Grupe“, takođe su momentalno odreagovale i uputile donacije.

Kurir.rs/ Jelena Vukić Foto: Shutterstock

Kurir