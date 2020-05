NAPREDAK SRPSKOG AGRARA ZAVISI OD DIGITALIZACIJE: Nova era poljoprivrede

Uprkos poljoprivrednom potencijalu koji ima, Srbija mora da krene u digitalizaciju agrara.

Da bi naša poljoprivreda postala održiva, ekološka i inovativna, i konkurentna u odnosu na ostale zemlje, nužno je da se savremene tehnologije što više koriste, ocenjuju stručnjaci.

Prema indikatorima Svetske banke, Srbija raspolaže sa 0,37 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta po stanovniku, što je mnogo više od svetskog proseka. Međutim, iako imamo značajne mogućnosti za razvoj poljoprivredne proizvodnje, izvoz agrikulturnih proizvoda, samim tim i povećanje BDP, činjenica da digitalizacija nije sprovedena u dovoljnoj meri dovodi do toga da početna prednost ostaje neiskorišćena. S druge strane, primera radi, Holandija, koja po stanovniku ima svega 0,06 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta, drugi je izvoznik poljoprivrednih proizvoda, odmah posle SAD!

Odgovor na pitanje u čemu je tajna daleko čuvenog „holandskog modela“ više je nego jednostavan - u digitalizaciji poljoprivredne proizvodnje.

Nemanja Oparnica, inženjer za preciznu poljoprivredu iz kompanije „Al Dahra“, navodi da digitalizacija poljoprivrede omogućava potpunu transparentnost proizvodnog sistema - od izvođenja operacija na terenu i optimizacije efikasnosti mehanizacije do praćenja stanja useva i donošenja odluka na osnovu dostupnih informacija.

- Precizna poljoprivreda u svojoj suštini predstavlja prikupljanje i obradu podataka, a moderna tehnologija služi kao njihov izvor. Stepen efikasnosti precizne poljoprivrede zavisi od sposobnosti zadužene osobe da analizira prikupljene podatke i na osnovu analize donosi odluke, odnosno pravilna primena tehnologije može da utiče na kreaciju sistema koji funkcioniše besprekorno, ali takođe promena može da bude neosetna ako se podaci ne iskoriste na pravi način - ističe Oparnica.

On dodaje da „s obzirom na činjenicu da lideri u poljoprivrednoj proizvodnji već godinama koriste dostupnu tehnologiju, implementacija tehnologije na našim prostorima daje nam priliku da ih sustignemo“.

Na globalnom tržištu postoji ogroman broj različitih senzora, softvera, modela navigatora, dronova, a kako bi se povećala konkurentnost, proizvodni sistem mora da prepozna koja je najoptimalnija tehnologija za njih i da se obaveže na potpunu primenu.

- Tranzicioni period s tradicionalne poljoprivrede na preciznu u proseku traje tri do četiri godine i zahteva potpunu posvećenost svih ljudi uključenih u proizvodnju kako bi se dostigli standardi koje postavljaju najveći svetski poljoprivredni sistemi - zaključuje Oparnica.

Upitan da li je realno i za koliko da povećamo prinose primenom savremenih tehnologija, sledeći „holandski model“, inženjer Oparnica kaže da stepen porasta prinosa, ipak, zavisi od mnoštva faktora, te da je drugačiji za svaki sistem.

- Precizna poljoprivreda nam omogućava uvid u svaki aspekt koji bi mogao da utiče na povećanje prinosa, počevši od kompletne analize zemljišta, koja obuhvata sve makro i mikro elemente, i izradu mapa za varijabilnu aplikaciju koje omogućavaju egzaktnu količinu nutrijenata neophodnih za pravilan razvoj biljaka u različitim zonama parcele. Ovakav pristup može da utiče na povećanje prinosa i do 20%, ali takođe je moguće da će samo prinos zona na kojima smo promenili količinu đubriva dostići nivo zona koje su već dostizale maksimalni potencijal specifične parcele. Prinos je takođe moguće povećati korekcijom kompakcije zemljišta, koja može da utiče na gubitak do 22% potencijalnog prinosa - navodi on.