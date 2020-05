ONLAJN KONFERENCIJA NOVA ERA POLJOPRIVREDE: Ovi ljudi proizvode srpske brendove, upoznajte se s njima!

Srpski domaćini otvaraju vrata svojih gazdinstava za vas!

Ovako bi se ukratko mogla predstaviti suština interaktivne Expo zone u okviru onlajn konferencije „Nova era poljoprivrede“ 27. maja. Zahvaljujući ovom pionirskom poduhvatu naše kompanije maltene ćete moći da osetite toplinu svakog od 26 domaćinstava i vidite njihovu kompletnu ponudu.

Izlagači će tako imati priliku za saradnju, a posetioci da upoznaju male poljoprivrednike, njihove brendove i da s njima razgovaraju preko četa, i to u periodu od 10 do 17 časova, i preko Zum platforme od 12 do 15 časova na dan konferencije, i tako iz prve ruke saznaju sve što ih zanima.

Šetnja virtuelnim štandovima

Vlasnici gazdinstava su se najviše obradovali što će moći da otvore svoja vrata potencijalnim kupcima, pa su tako neki od njih odlučili da iznenade posetioce i uključe se direktno sa svojih „radnih mesta“ - voćnjaka, pašnjaka, radnji.

- Planiramo da se uključimo iz same radnje, tako da ćemo biti u prilici da vam pokažemo sve proizvode koje budete želeli da vidite, a moći ćemo i da razgovaramo o njima, a posebno o našem kajmaku i siru - oduševljeno nam je saopštila Marija Slović, koja će u okviru svog „virtuelnog štanda“ predstaviti udruženje Domaćini.

Pored Domaćina, mlečne proizvode izložiće i mlekara „Petrov“ i predstaviti proizvode od nehomogenizovanog mleka, potom poljoprivredno gazdinstvo „Ukusi Kopaonika“, koje proizvodi kačkavalj, kao i farma „Koziris“, koja se bavi proizvodnjom mlečnih proizvoda i mleka.

S druge strane, sladokuscima će mali proizvođači predstaviti zdrave džemove, marmelade, slatko i druge domaće poslastice pravljene po tradicionalnim, strogo čuvanim receptima.

Slađana Rajković Krnjaić iz poljoprivrednog gazdinstva „Bliss Honey“ predstaviće svoj slatki specijalitet, koji je oduševio sve koji su ga probali.

- Proizvodimo krem-med s dodacima koštunjavog i liofilizovanog voća, zatim aromatičnog i začinskog bilja. Krem-med je med koji se dobija procesom fine kristalizacije, pri čemu nastaje med koji sadrži veliki broj sitnih kristala i na taj način se formira kremasta tekstura meda - otkrila nam je vlasnica gazdinstva.

Med i proizvode od meda predstaviće i veliko gazdinstvo „Pčelarev sin“, koje ima više od 150 košnica, kao i poljoprivredno gazdinstvo „Stevanović“, koji se pčelarstvom i proizvodnjom raznih slatkih poslastica bave već 25 godina.

U ponudi za svakog ponešto

Katarina Lipovac, vlasnica poljoprivednog gazdinstva, jedva čeka da u sredu upozna ljubitelje maline.

- Naš brend „čudo prirode“ nastao je iz ljubavi prema prirodi i salašu u Bačkoj Palanci, na kojem gajimo organsku malinu. U našim proizvodima sačuvana je sva vrednost ploda, jednaka svežem plodu maline - kaže Katarina Lipovac.

Porodica Stević, koja već 38 godina proizvodi šampinjone „dšamp“, promovisaće novu liniju proizvoda - namaze od mariniranih šampinjona s dodatim renom, suvom šljivom i ljutom paprikom.

- U naš proizvod ulažemo mnogo ljubavi i truda, ali i konstantan rad na unapređenju brenda - rekla je Marija Stević.

U sredu vas očekuju i vlasnici poljoprivrednog gazdinstva „Nikolov“, koji su 2007. godine počeli da proizvode pečurke šitake u jednoj maloj podrumskoj prostoriji od deset kvadrata. Danas se mogu pohvaliti kvalitetnim supstratima sa odličnim prinosima i izuzetnim pečurkama bez upotrebe hemijskih sredstava.

Biće tu i mladih izlagača - radionica „Devana pasta“, koja se bavi izradom domaće, ručno pravljene paste - njoki i taljatela sa specijalnim dodacima kurkume i koprive, a imaćete prilike da upoznate i Anu Jezdimirović. Ona je magistar farmacije i pre samo sedam meseci je pokrenula firmu i kozmetičku liniju „BloomCare“.

Expo spremio poklon iznenađenja

Posetioci će moći da kupe proizvode pripremljene po tradicionalnoj recepturi i uživaju u zaboravljenim ukusima, ali i potpuno novim i neobičnim specijalitetima, i to s popustom.

Izlagači su pripremili popuste do čak 20 odsto za sve posetioce Expo zone koji se odluče da kupe njihove proizvode tokom trajanja konferencije.

- Pored popusta na sve naše proizvode, pripremili smo i poklon iznenađenja za sve one koji odluče da kupe neki od naših specijaliteta - najavljuje Radmila Stevanović iz poljoprivrednog gazdinstva „Stevanović“.

Inovacije i nove tehnologije PRAKTIČNA REŠENJA ZA POLJOPRIVREDU U okviru Expo zone predstaviće se „Agrodron“ i „Mreža mladih poljoprivrednika“, koji će svim zainteresovanim proizvođačima davati praktična rešenja za poljoprivredu putem razgovora i radionica. „Agrodron“ čini stručni tim za primenu bespilotnih letelica u poljoprivredi i jedinstvena flota profesionalnih dronova za tretman useva poslednje generacije. Uz prodaju i sertifikovan servis letelica, obavljaju edukacije profesionalnih operatera poljoprivrednih dronova i pružaju konsultantski agroservis. Osnovni cilj izlagača „Mreža mladih poljoprivrednika“ jeste kreiranje boljeg poslovnog ambijenta za mlade poljoprivrednike. To postižu kroz projekte koje realizuju, a koji imaju za cilj edukaciju, obuku i promociju preduzetništva u oblasti poljoprivrede kao jačanje veza između mladih poljoprivrednika.

Poljoprivredni proizvođači vas čekaju KAKO DO EXPO ZONE Prva onlajn konferencija „Nova era poljoprivrede“ održaće se u sredu, 27. maja, od 10 do 17 časova i svi zainteresovani mogu je pratiti putem sajta (http://poljoprivreda.adriamediagroup.com/). Tu će i Expo zona imati svoj izložbeni prostor i svi koji budu želeli da „prošetaju“ ovim delom i bolje upoznaju proizvođače moći će s njima da komuniciraju preko četa i Zum platforme. Izložbeni prostor svih učesnika u okviru koga su objavljene fotografije proizvoda, prezentacije i video-materijali već su dostupni na sajtu, tako da se posetioci mogu upoznati sa izlagačima.

OVO SU IZLAGAČI U EXPO ZONI: Bliss Honey, Domaćini, Mlekara Petrov, Pčelarev sin, Plodovi mog imanja, PG Nikolov, PG Radić, Ukusi Kopaonika, Frajla, PG Tešović, Organsko Mitrović, Farma Koziris, PG Stevanović, Bloom Care, PG Jovanović, Devana pasta, PG Krstonošić, Čudo prirode, Vajati, Slata jesen, Biram domaće, PG Nedeljkov, Delikates šampinjoni, Organela, Agrodron i Mreža mladih poljoprivrednika.

