NOVA ERA POLJOPRIVREDE UČESNICI PANELA SLOŽNI: Srbija spada u zemlje koje su samoodržive u pogledu hrane! (KURIR TV)

Konferenciju je otvorio ministar Branislav Nedimović.

U našem Ministarstvu sanjamo velike snove za našu poljoprivredu. Nastojimo da u najkraćem vremenskom intervalu obezbedimo sve novine i olakšamo stvari Srbiji. Mi nemamo more, nemamo zlata, ali imamo zemlju. Ko je mislio da će Srbiaj izvoziti jabuke u Indiju, pa se i to desilo. S druge strane, ko bi pomislio da ćemo u Emiratima izvoziti goveđe meso, pa se i to desilo, rekao je ministar Nedimović u uvodnom govoru konferencije.

Ako nemate kome da prodate robu koju proizvodite, sami ćete ugušiti sebe, rekao je ministar. Sa povećanjem tražnje, povećaće se i tržište, rekao je ministar pa su se samim tim pojavile i nove šanse za Srbiju i podsetio da Rusija nje tražila srpsku jabuku, ne bi ni bilo toliko plantaža u našoj zemlji.

Prvi panel

Šta je to što karakteriše proizvodnju hrane i koji su to faktori koju utiču na nju, bila je tema prvog panela. Učesnici panela su ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, Siniša Mitrović, dr Vladimir Miklič i Miloš Milovanović.

Odgovor je dao prvo ministar Nedimović i rekao je da su to pored tradicijei klime, jako bitan faktor TRŽIŠTE. Mi najviše plasiramo u zemljama u okruženju i zemljama EU, čak 70 odsto je usmereno ka ovim područijima. Malo smo bili i nepravedni prema drugim tržištima i mislim da je to glavna stvar a to je ponašanje tih tržišta u odnosu na zahteve ka srpskom agraru, rekao je Nedimović.

Kada dođe do problema u prirodi, evo svedoci smo korona virusa, najbitnija je hrana. Tankeri nafte plove morem, niko ih neće, a hrana je nešto što je čoveku neophodno. Korona nas je podsetila koliko je hrana važna.

Miloš Milovanović govorio je o uticaju KOVIDA na hranu.

- Slažem se sa ministrom i rekoa bih da je poljoprivredno prehrambeni sektor jako važan. Razvoj ruralnih oblasti su jako važne, tako da poljoprivreda u ovim oblastima je kičma razvoja! Ono što je pit napred za Srbiju je ulaganje u privredu i partnerstvo državnog i privatnog sektora i to je ključ uspeha, rekao je Milovanović u svom izlaganju.

Regulatorni okvir je takođe nešto u šta se treba ulagati, uklanjanje prepreka u tržištima i povezivanje sa novim tržištima.

DR Vladimir Mikliš je govorio o smenima i uticaju klimatskih promena na semena.

- Klimatske promene su jako bitne za dalji razvoj. Mi kao najveći izvoznici semena suncokreta pratimo sve uslove. Što se Srbije tiče, ona je posejala sve što je planirano i pored svih teškoća.

Siniša Mitrović ističe da su za održivost zajednice najvažniji EKOSISTEMI

-U ciklusu koji je pred nama očekuje se stalna smena zdravstverne i klimatske krize. Kriza je dobra prilika koja se ne sme propustiti, rekao je Mitrović i jako je važno da se uhvatimo u koštac sa komparativnom i strateškom situacijom i da rešimo sve izazove koji su pred nama. Nema proizvodnje hrane u Srbiji, ako ne budemo poštovali ekosistem, jasan je Mitrović.

Bogatstvo Srbije

Srbija je zemlja koja je bogata vodom i treba da iskoristi to više za proizvodnju voća i povrća, u odnosu na žitarice, složni su učesnici.

Kod nas su poslednjih godina počele da se pojavljuju kulture za koje nisu postojale tolike potrebe: lešnik, orah, za kojima je neverovatna tražna.

- Srbija je izuzetan izazov za to. Ali Mali Šam, mesto u Srbiji, ima najbolju plantažu oraha recimo. To su nove vrste koje na malim površinama mogu da izbace neverovatno vredan prinos. Naša je obaveza da obrazujemo i uputimo ljude da podstaknemo ovu proizvodnju, dodao je ministar Nedimović.

Kako se upravlja otpadom od hrane

Otpad se mora posmatrati kao drugo plućno krilo u proizvodnji hrane, rekao je Siniša Mitrović. Dosta hrane se baca, čak 99 odsto, a jedna tona bačene hrane izbaci oko 700 kg CO2, što je neverovatno!

U Srbiji se baca najviše voće i povrće, mlečni proizvodi, a najmanje meso. Ali ako znate koliko je samo vode potrebno da se proizvede jedna jabuka, nemoguće je ne voditi računa o jako bitnom sektoru - a to je upravo bacanje hrane, objašnjava Mitrović.

Koliko je otpad od hrane na globalnim razmerama veliki

Ogroman je broj neuhranjenih ljudi i to je globalan problem. UN ima veliki program koji uprabo promoviše značaj nebacanja hrane, odnosno iskorištavanje bačenog.

Miloš Milovanović, kako odgovor na ovo pitanje uputio je apel ljudima koji imaju restorane, kompanije, da ne uništavaju hranu, nego da je doniraju i obrate se organizacijama koje se bave tim.

- Problem su negativni aspekti uticaja na životnu sredinu. Ljudi i organizacije rade sve da to i uklone i reše goruće životne probleme, rekao je Milovanović.

Mi nemamo centar za skladištenje ambalaža pesticida, što je veliki problem.

