DIGITALNA BUDUĆNOST NA JEDNOM MESTU: Banke nude dizanje kredita preko mobilnog telefona, ali to nije sve (KURIR TV)

Dokle se stiglo sa digitalizacijom bankarskog i sektora osiguranja u Srbiji, šta nam to banke i osiguravajuće kuće novo nude, koje digitalne platforme su na raspolaganju klijentima, i šta oni najviše koriste, gde su neiskorišćene mogućnosti, samo su neka od aktuelnih pitanja na koja ćemo odgovore pokušati da damo na trećoj online konferenciji Adria Media Group “Digitalno bankarstvo i osiguranje”.

U dva panela, kroz dijalog, učesnici će pokušati da odgovore na pitanja koja se tiču izazova sa kojima se, intenzivnije nego ikad, suočavaju sektori bankarstva i osiguranja.

Celokupnu konferenciju “Digitalno bankarstvo i osiguranje” pratite na našim kanalima: portalu Kurir.rs, Facebook stranici i YouTube kanalu Kurira, a na sajtu događaja digitalno-bankarstvo-osiguranje.adriamediagroup.com imaće i dodatne mogućnosti.

Posetite EXPO ZONU na sajtu konferencije http://digitalno-bankarstvo-osiguranje.adriamediagroup.com/ . I saznajte sve o kreditima, novim paketima osiguranja, digitalnim platformama koje su kreirane kako bi vam olakšale korišćenje finansijskih usluga, tokom tri sata, od 12 do 15 časova. Imate mogućnost da se 1 na 1 informišete o novim praktičnim aplikacijama i trendovima u ova dva sektora, ili razgovorom sa agentima preko dajrekt četa tokom celog dana.

Panel 1: DIGITALNO BANKARSTVO – EKOSISTEMI INFORMACIJA SU NOVA TRŽIŠTA

Viceguvernerka NBS Dragana Stanić izjavila je da nove tehnologije prodiru u svakodnevni život, a da je stav guvernerke Jorgovanke Tabaković da centralne banke moraju imati veliku ulogu u pomoći toga da korisnici finansijskih usluga mogu da osete veću korist od toga.

foto: Kurir TV

"Zato je NBS među centralnim bankama koje su najbrže napravile korake kako bi podstakle i podržale ovaj proces. Zahvaljujući brojnim aktivnostima koje smo preduzeli na povećanju bezgotovinskih transakcija u prvom tromesečju 2020. godine u odnosu na isti period prošle godine, došlo je do rasta od čak 25,62 procenta u broju izvršenih transakcija upotrebom mobilnog bankarstva", rekla je ona.

Stanićeva je rekla da ako posmatramo preduzetnike i pravna lica, broj transakcija iniciranih mobilnim bankarstvom za prvi kvartal ove godine u odnosu na isti period prošle godine veći je za 35,7 odsto.

"Primetno je da se povećao broj virtuelnih prodavnica sa 899 na kraju prvog tromesečja 2019. godine povećan na 1228 na kraju prvog tromesečja 2020. godine. U prvom tromesečju 2020. godine je izvršeno oko 4 miliona transakcija roba i usluga platnim karticama i elektronskim novcem na internetu u svim valutama, što je za 48,13 odsto više u odnosu na prvo tromesečje 2019. godine", izjavila je ona.

Viceguvernerka je naglasila da je prošle godine zaključeno 44.294 ugovora o finansijskim uslugama između banaka i korisnika zaključeno na daljinu, što je omogućeno usvojenim odlukama NBS.

foto: Kurir TV

Ona je objasnila da na tržištu osiguranja dominira neživotno osiguranje za 76,7 odsto, a da je osiguranje od auto-odgovornosti u 2019. godini zadržalo vodeće učešće sa 32,9 odsto, onda životno sa 23,3 procenta i imovinsko sa 18,7 odsto.

Kjara Cvetinović, rukovodilac IT službe Udruženja banaka Srbije, navela je u uvodnom obraćanju dva zanimljiva primera primene digitalizacije u svetu.

foto: Kurir TV

"Imamo zemlju severne Evrope u kojoj je zakonom uređeno ugrađivanje mikročipa između palca i kažiprsta, koji žele da sebi obezbede lagodniji život. S druge strane, u top 20 zemalja po rasprostranjenosti mobilnog plaćanja 15 su iz istočne Afrike! Srpski primer, ja sam jutros upisala dete u prvi razred osnovne škole i sve sam uradila na klik. To je ta digitalizacija koja treba da nam olakša život. Kada to posmatramo to, kakva je digitalizacija u bankarskom sektoru?", upitala je ona.

Mirko Španović, zamenik predsednika Izvršnog odbora Addiko Banke, izjavio je da ova banka vidi digitalizaciju ne kao izazov i trend, već šansu da povuče u odnosu na servis i kvalitet komunikacije sa klijentima u odnosu na konkurenciju.

"U tom smislu smo i kreirali pre 3 godine kompetent centar za digitalizaciju i u ovom trenutku predstavljamo lidera u našoj grupi zahvaljujući timu mladih ljudi koji su odgovorni za razvoj ditigalnih kanala. Tako smo pre više od godinu dana omogućili odobravanje kredita preko mobilnog telefona, a može se aplicirati i preko vikenda ili praznika. Naši klijenti za nekoliko minuta preko mobilne aplikacije mogu dobiti gotovinski kredit ili pozajhmicu po tekućem računu. Prošle nedelje smo izašli u medije sa novom inovacijom i aplikacijom mobilne banke koja omogućava ulazak novih klijenata preko mobilnog telefona bez dolaska u banku", rekao je Španović i dodao da deo poslova koje klijenti obavljaju u filijali danas prebace na mobilnu aplikaciju.

foto: Kurir TV

"U tom smislu smo daleko odmakli i jedan smo od lidera na našem tržištu" rekao je on.

Posetite EXPO ZONU na sajtu konferencije http://digitalno-bankarstvo-osiguranje.adriamediagroup.com/ . I saznajte sve o kreditima, novim paketima osiguranja, digitalnim platformama koje su kreirane kako bi vam olakšale korišćenje finansijskih usluga, tokom tri sata, od 12 do 15 časova. Imate mogućnost da se 1 na 1 informišete o novim praktičnim aplikacijama i trendovima u ova dva sektora, ili razgovorom sa agentima preko dajrekt četa tokom celog dana.

Miloš Polovina, član Izvršnog odbora Mobi Banke, rekao je da je KOVID-19 kriza donela ubrzanu digitailzaciju i pomerila u svim sferama kompanije da idu ka digitalizaciji.

"Neke stvari su se desile brzo, a pričali smo o njima dugo. Ako pogledate početak krize NBS je delovala kao direktna podrška građanima. Reagovali su energično i odlučno, uveli su moratorijum na kredite što se pokazao građanima kao "pojas za spasavanje" a i sada nakon toga sa pospešivanjem likvidnosti i građana, pokazali su se kao sigurna luka na čemu im čestitam", izjavio je on i dodao da je druga dobra stvar u digitalizaciji izbacivanje e-šaltera PIO fonda.

foto: Kurir TV

"Po meni je to čist pokazatelj da je digitalizacija moguća ako se to želi i hoće. Uzevši sve to u ozbir i mi kao banka smo, prateći uputstva NBS, krenuli da dajemo pogodnosti našim korisnicima. Primetili smo veliki skok onlajn plaćanja u toku ovih meseci kada su građani bili sprečeni da odlaze bilo gde", rekao je on.

Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, izjavio da je NBS i država putem Strategije informacionog društva i Strategije ditigalnih veština do 2024. godine, utrla put u kom pravcu treba ići sa digitalnim razvojem. On je objasnio da kod ljudi postoji i strah od novih tehnologija, a da je ključno naučiti ih da im tehnološka rešenja poboljšavaju živote.

foto: Kurir TV

"Mislim da je Srbija na dobrom putu. Ako pogledamo strategije EU koje se tiču digitalnog bankarstva i tehnologija, one su prepoznate kao značajan faktor uticaja na rast i inovativnost. I deo su digitalne strategije za Evropu. Tako da smo mi tu negde u tom delu. Siguran sam da smo u poslednja dva meseca prešli duži put nego poslednje dve godine", rekao je on i dodao da je sa svojom porodicom dao doprinos digitalnom razvoju zbog toga što svi sad češće naručuju robu onlajn.

(Kurir.rs)

Kurir