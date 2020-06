ODRŽANA TREĆA ONLAJN KONFERENCIJA AMG „DIGITALNO BANKARSTVO I OSIGURANJE“: Digitalizacija je tu da nam olakša život!

Talas digitalizacije je nezaustavljiv, on je globalni i neće nikog mimoići, a bankarski sektor uveliko je krenuo tim putem, podržan regulatornim okvirima NBS. Prateći takav trend, transformišući tradicionalni model poslovanja u digitalni, zajedno možemo vrlo brzo da napravimo još značajniji skok i znatno olakšamo svakodnevno funkcionisanje.

Ovo je glavni zaključak jučerašnje onlajn konferencije „Digitalno bankarstvo i osiguranje“ u organizaciji AMG na kojoj su svoj stav izneli državni zvaničnici, predstavnici udruženja i kompanija, ocenjujući da je u poslednjih nekoliko godina primetan rast mobilnog bankarstva, da se sve više transakcija obavlja preko interneta, ali i da smo u poslednja dva meseca prešli duži put nego poslednje dve godine

Dragana Stanić, viceguverner NBS, navela je da je „instant tehnologija i sistem instant plaćanja najsavermeniji model funkcionisanja platnih usluga, koji je, po benefitima neuporediv sa prethodnim rešenjima“.

- Ona su projekat NBS koja je u to uključila sve banke u Srbiji, tako da korisnici jedne banke mogu vršiti plaćanja prema drugoj banci, a transakcija se izvršava u svega par sekundi i korisnik dobija novčana sredstva. Po načinu i tehnologiji funkcionisanja, ona su neuporediva sa bilo čime što je postojalo na tržištu pre toga. Što više banaka pruži klijentima takav servis, to je bolje za naše građane, jer će dobiti uslugu koja je brza i efikasna, ali i troškovno povoljnija u odnosu na druga plaćanja. NBS će i dalje nastaviti istim tempom, a od banaka očekujemo da nas slede u svim tim aktivnostima, da prihvate da se sve to radi za doborobit građana - navela je viceguvernerka, govoreći o ovom jedinstvenom platnom sistemu na čijem uspostavljanju je NBS radila pune dve godine.

Ona je ocenila da nove tehnologije prodiru u svakodnevni život, te da je stav guvernerke Jorgovanke Tabaković da centralne banke moraju imati veliku ulogu u pomoći toga da korisnici finansijskih usluga mogu da osete veću korist od toga.

- Zato je NBS među centralnim bankama koje su najbrže napravile korake kako bi podstakle i podržale ovaj proces. Zahvaljujući brojnim aktivnostima koje smo preduzeli na povećanju bezgotovinskih transakcija u prvom tromesečju 2020. godine u odnosu na isti period prošle godine, došlo je do rasta od čak 25,62 procenta u broju izvršenih transakcija upotrebom mobilnog bankarstva - rekla je ona.

Kjara Cvetinović, rukovodilac IT službe Udruženja banaka Srbije, ujedno i moderator prvog panela „Digitalno bankarstvo - ekosistemi informacija su nova tržišta“ navela je da je dva zanimljiva primera digitalizacije u svetu.

- Imamo zemlju severne Evrope u kojoj je zakonom uređeno ugrađivanje mikročipa graađanima između palca i kažiprsta, koji žele da sebi obezbede lagodniji život. S druge strane, u top 20 zemalja po rasprostranjenosti mobilnog plaćanja, 15 je iz istočne Afrike! Što se tiče Srbje, mogu da navedem lični primer - jutros sam upisala dete u prvi razred osnovne škole i sve sam uradila na klik. To je ta digitalizacija koja treba da nam olakša život. Kada to posmatramo to iz ugla banaka, kakva je digitalizacija u bankarskom sektoru? - upitala je ona.

Dalji razvoj digitalnih kanala

Mirko Španović, zamenik predsednika Izvršnog odbora Addiko Banke, kaže da ova banka vidi digitalizaciju ne kao izazov i trend, već šansu da se istakne u odnosu na konkurenciju i unapredi usluge koje nudi klijentima.

- Pre više od godinu dana omogućili smo odobravanje kredita preko mobilnog telefona, a može se aplicirati i preko vikenda ili praznika. Naši klijenti za nekoliko minuta preko mobilne aplikacije mogu dobiti gotovinski kredit ili pozajmicu po tekućem računu. Prošle nedelje smo predstavili aplikaciju mobilne banke koja omogućava ulazak novih klijenata preko mobilnog telefona bez dolaska u banku - rekao je on.

Španović je primetio da su platne kartice odigrale veliku istorijsku ulogu u vezi s rastom BDP, ali da su nove generacije u transakcionim funkcijama, pre svega instant payment, naprednije od transakcija u karticama.

- Kartice imaju navike kod trgovaca i klijenata banaka. Ali instant payment, pored prednosti kao što je da trgovac ima novac na računu od nekoliko sekundi, prvi put je omogućen 24/7 svih 365 dana u godini što je velika prednost u odnosu na ranije korišćenje modele - istakao je on.

Španović je dodao da se „danas kartično poslovanje prilagođava modernim trendovima, da je trenutno kompatibilno sa svim promenama, iako su moderni sistemi brži“.

- Imate na mobilnom telefonu mogućnost sa MFC tehologijom sa virtuelnom karticom iskoristite mobilni, koristeći postojeću infrastrukturu kartičnog poslovanja. Imate na modernim, svetskim tržištima bankomate sa čijih ekrana vidite operatera i pričate sa kontakt-centrom na ulici - rekao je on.

Skok u onlajn plaćanjima

Miloš Polovina, član Izvršnog odbora Mobi Banke, rekao je da je pandemija donela ubrzanu digitailzaciju i pomerila tržište ka „Telenor momentu“, kako ga pojedinci iz IT industrije nazivaju.

- NBS je u krizi delovala kao direktna podrška građanima. Reagovali su energično i odlučno, uveli su moratorijum na kredite što se pokazalo kao „pojas za spasavanje“ i za građane i za privredu, a i sada, nakon toga, pokazali su se kao sigurna luka, na čemu im čestitam - izjavio je on i dodao da su pratili uputstva NBS i pružali pogodnosti svojim korisnicima.

Kao dobar primer ubrzane digitalizacije u vreme korona virusa, Polovina je naveo PIO fond koji je u roku od dva meseca predstavio servis e-šalter za izdavanje uverenja, potvrda i zahteva.

- Primetan je i veliki skok onaljn plaćanja i narudžbina u kurirskim službama, koji vode digitalizaciji tržišta i transakcija. Drago nam je zbog toga, jer iako smo promenili ime iz „Telenor“ u „Mobi banka“, naš gen je ostao digitalan. Korisnicima odgovara i retko ko se nakon iskustva sa ovakavim načinom poslovanja vraća čekanju u redovima - istakao je on.

Govoreći o digitalizaciji kreditnog poslovanja, Polovina je istakao da i kreditna strana može da bude potpuno digitalna, kao i transakcije, ukoliko se digitalizuje informacija o zaradi.

- Tradicionalne banke idu ka tome što je Mobi banka napravila pre pet godina, a nama je drago što smo još tada predvideli nešto što je dobro za Srbiju. Sada planiramo korak dalje, a pohvalno je što su uloga NBS i regulatorni okvir dosta napredniji, ne samo od zemalja u regionu, već i šire.

Evropska digitalna strategija

Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, istakao je da je NBS i država putem Strategije informacionog društva i Strategije ditigalnih veština do 2024. godine, utrla put u kom pravcu treba ići sa digitalnim razvojem. On je objasnio da kod ljudi postoji i strah od novih tehnologija, a da je ključno naučiti ih da im tehnološka rešenja omogućavaju komfor I olakšavaju život.

- Ako pogledamo strategije EU koje se tiču digitalnog bankarstva i tehnologija, one su prepoznate kao značajan faktor uticaja na rast i inovativnost. I mi idemo u tom pravcu. Siguran sam da smo u poslednja dva meseca prešli duži put nego tokom poslednje dve godine - rekao je on.

Vasić je naglasio da UBS zajedno sa NBS i bankama, radi na razvijanju digitalnih proizvoda , među kojima su I video-identifikacija i prenos računa, kao I odobravanje kredita putem digitalnih kanala

- Dobio sam informaciju da je za vreme korone negde oko 320 kredita odobreno na ovaj način. Možda deluje malo, ali je to značajan početak koji pruža mogućnost da ljudi iz kuće dobiju kredit - rekao je on.

Vasić je pričao i o Platimatiku, novom sistemu za plaćanje mesečnih računa, što je proizvod koji već postoji u EU.

- On ima za zadatak da olakša građanima, pre svega onim starijima koji teže savladavaju informacione tehnologije. Znamo da u Srbiji ima 1,78 miliona penzionera, što je 26 odsto populacije. Mislim da je ovaj proizvod jedan od onih koji bi mogao da pomogne toj kategoriji da redovno izmiruje svoje obaveze automatizovano - smatra on.

· Budite uz Kurir i sutra i čitajte koje važne poruke su se čule tokom drugog panela „Digitalno osiguranje - Sigurnost u službi ljudi“ na kome su učestvovali predstavnici kompanija Wiener Stadische, Uniqa osiguranje, Generali Srbija i DDOR Novi Sad.

Za samo godinu dana NBS: MOBILNO BANKARSTVO BELEŽI SKOK OD 35,7% Viceguvernerka NBS Dragana Stanić rekla je da je, ako posmatramo preduzetnike i pravna lica, broj transakcija iniciranih mobilnim bankarstvom za prvi kvartal ove godine u odnosu na isti period prošle godine veći za 35,7 odsto. - Primetno je da se povećao broj virtuelnih prodavnica sa 899 na kraju prvog tromesečja 2019. godine povećan na 1228 na kraju prvog tromesečja 2020. godine. U prvom tromesečju 2020. izvršeno je oko 4 miliona transakcija roba i usluga platnim karticama i elektronskim novcem na internetu u svim valutama - izjavila je ona.

(Kurir.rs / Jelena Vukić / Foto:Shutterstock)

Kurir