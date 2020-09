Iz najrazličitijih krajeva Srbije do polica dm drogerija – domaći proizvodi na koje smo ponosni

Godinu dana nakon što su se proizvodi razvijani u okviru dm Inkubatora našli u dm drogerijama, kompanija nastavlja da pruža podršku domaćoj privredi. Kroz ovaj projekat dm je omogućio da 18 malih i srednjih domaćih proizvođača plasira čak 57 proizvoda iz segmenta hrane i segmenta za negu i lepotu na police najvećeg drogerijskog lanca u Evropi.

Krajnji rezultat njihovog intenzivnog rada sa mentorima i stručnjacima ogleda se u ekskluzivnim proizvodima koje, pored visokokvalitetnih sastojaka, krasi i jedinstven dizajn, čime je pokazano da domaći proizvođači iz najrazličitijih krajeva Srbije mogu da stoje u rangu sa velikim svetskim brendovima.

Rumenila kakva niste videli do sada

Jedan u nizu proizvoda koje odlikuje svetski kvalitet jesu Coquette, tečna rumenila koja stižu u neuobičajenim pakovanjima i još zanimljivijim nijansama kajsije, maline i kupine. Coquette Apricot Light sadrži prirodno ulje koštice kajsije, a zahvaljujući kompleksu esencijalnih vitamina pokazalo se korisnim kod suve kože. Za svežu pink nijansu zaduženo je ulje koštice maline u Coquette Raspberry Smooth rumenilu koje kožu štiti i od štetnog UV zračenja, dok Coquette Blackberry Rich pruža licu anti-age efekat.

Jedinstvena formula koja hrani Vaše lice

Asortiman kozmetike u dm drogerijama nakon projekta dm Inkubator bogatiji je za još jedan brend – Biona proizvode za celokupnu negu lica. Micelarna voda, krema i serum za lice, kao i krema za negu protiv bora preparati su koji već godinu dana osvajaju srca kupaca. Bazirani na sastojcima poput organske celularne vode jabuke, zelenog kavijara i ulja kamilice, makadamije i kamelije, Biona proizvodi čine kožu svilenom, mekom i nežnom.

Osetljive desni odlaze u istoriju uz Olydrop

Kada se spoje prirodni sastojci matičnjak, nana, neven, bela imela, zečji trn i drugi nastaje još jedan inovativni proizvod dm Inkubatora - Olydrop ulje za masažu desni. Negovanje bolnih i osetljivih desni i oralne infekcije uz ovo rešenje, koje deluje i antibakterijski i smanjuje upalu, više neće biti problem.

Potpuno prirodni napici iz srca Srbije

Ponuda hrane u dm drogerijama krunisana je i jedinstvenim namirnicama koje će upotpuniti vaš dan bilo da tragate za slatkim poslasticama ili ukusnim prirodnim zalogajima i napicima. Tako od porodičnog brenda Dolovac stižu matični sokovi bez dodatka vode, šećera i aditiva, u potpuno prirodnoj boji. Dostupni u kombinaciji pet različitih voćnih ukusa, predstavljaju zdravije osveženje, a možete ih piti razblažene vodom ili pomešane sa nekim drugim voćnim sokom. Karakteristični napici zaštitni su znak i domaćeg brenda Vrtlari koji je u okviru dm Inkubatora razvio kašaste prirodne sokove od brokolija i jabuke, koji sadrže čak 51 odsto brokolija i 49 odsto mutnog soka od jabuke.

Pored spomenutih, u segmentu hrane razvijeni su i drugi specifični proizvodi poput Tvoja domaćica salata od prirodnih sastojaka, različitih mikseva organskih pečuraka pod brendom Taste of the west i prirodnog medenog namaza sa malinom i višnjom Veverko. U segmentu nege i lepote tu su Hvala kozmetika, Call me Frank preparati za negu muške kose, Multiactiv čudesna marmelada za predeo oko očiju i My way natural čvrsti losioni za telo. To nije sve! Priča o ovim novitetima ne bi bila potpuna bez prvog pobedničkog proizvoda u okviru projekta dm Inkubator - TANOSHINDE ručno pravljenih sapuna, prvog preparata na svetu koji je sačinjen od jaja Japanske prepelice koja nisu termički tretirana ili hidrirana.

Deo ovog jedinstvenog asortimana biće na sniženju do 30 odsto u periodu od 16. do 30. septembra, kada će kupci imati priliku da pronađu svoje ekskluzivne favorite po još pristupačnijim cenama.

