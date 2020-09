Zahvaljujući podršci Nemačke, gradovi širom Balkana uz BFC poslovne sertifikate privlače tri puta više investicija

Kako se pridružiti gradovima koji su utrostručili nove investicije? Zenica, Tuzla, Banja Luka, Veles, Podgorica, NoviSad i Leskovac samo su neki od gradova kojima su dodeljeni sertifikati poslovne otvorenosti - BFC(Business Friendly Certificate). U poređenju sa nesertifikovanim gradovima i opštinama, po podacima studije iz prethodnih godina, BFC gradovi privlače tri puta više investicija.

Ova mreža je uspostavljena uz izdašnu podršku GIZ i projekta Otvorenog regionalnog fonda - Modernizacija opštinskih usluga. Ovakav način osigurava dugoročno investiranje u opštine sa BFC sertifikatima, a istovremeno stvara razvojna partnerstva između privatnog i javnog sektora, develoPPP.de program. Program je samo jedan od niza instrumenata saradnje sa firmama uključenim u praktičan rad BFC mreže i sastavni je deo celokupne mreže. Na ovaj način doprinosi se već postojećim privatnim investicijama, dok se istovremeno kroz program razvojne saradnje pruža tehnička i savetodavna pomoć. Krajnji cilj ove incijative je poboljšanje i harmonizacija poslovnih uslova u regionu, jačanje investicijske reputacije regiona, ekonomske saradnje i održivog razvoja. Sada u regionu postoji zdrava konkurencija, što ohrabruje dalja ulaganja domaćih i stranih privatnih firmi. Na ovaj način pomaže se otvaranju novih radnih mesta i jača kupovna moć građana. Gradovi i opštine, istovremeno, ostvaruju veći priliv prihoda.

GIZ podržava angažman privatnih firmi iz regiona kroz develoPPP.de program. Finansijska sredstva obezbeđuje Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), s ciljem većeg uključivanja privatnog sektora u razvojne inicijative i poslovne mogućnosti. Cilj programa je da spoji inovativne ideje firmi sa komercijalnim interesima, uz dugoročnu korist za domaće stanovništvo.

Dobar primer su firme SEKOPAK iz Srbije, EKOPAK iz Bosne i Hercegovine i PAKOMAK iz Severne Makedonije koje su nedavno započele zajednički projekat kako bi omogućile finansijski efikasne lance reciklaže stakla u ovim zemljama. Zajedno sa partnerima iz BFC mreže iz Jugoistočne Evrope, projekat će razviti i testirati opštinske modele za uspostavljanje odgovarajućih sistema prikupljanja otpadnog stakla. Na osnovu rezultata, sačiniće se smernice sa najboljim iskustvima i distribuirati ostalim opštinama u regionu.

Violeta Belanović-Kokir, generalna direktorka SEKOPAK-a kaže da oni smatraju da je strateška saradnja sa GIZ-om na ovom projektu izuzetno korisna za dalje jačanje sistema prikupljanja staklenog otpada u Srbiji.

- Tokom ove prve godine implementacije projekta, stvorili smo osnovu za poboljšanje postojećeg sistema prikupljanja stakla. Kroz regionlani pristup, razmenićemo iskustva sa ostalim partnerima i razviti najbolja rešenja za naše zemlje, kaže ona.

Još jedan primer je i nemačka firma ALBA koja je 1999. godine otvorila firmu za reciklažu otpada u Zenici i postala pionir u regionu u modernim sistemima reciklaže pri upravljanju otpadom. Firma je otvorila 144 nova radna mesta i uz podršku GIZ-a, u Zenici su nedavno uspostavljena različita moderna sabirna mesta za opasan otpad, podržavajući na taj način aktivnosti firme i opštine na zaštiti okoline.

Firma Hydro-Comp Enterprises Ltd. (HCE) sa Kiprazajedno sa GIZ-om sprovodi veliki petogodišnji IT projekat pružanja tehničke pomoći i izgradnje kapaciteta u upravljanju vodosnabdevanjem u svih šest ekonomija Zapadnog Balkana. Ovaj zajednički projekat, doprinosi boljem upravljanju postojećom imovinom javnih vodovoda u regionu, uključujući i pitanje gubitka vode. Javna vodovodna preduzeća kojima su potrebne kapitalne investicije za modernizaciju, učešćem u programu, bolje su pripremljena i imaju lakši pristup investicijama.

Tokom leta 2019. godine, GIZ je uspostavio Regionalni servisnicentar za saradnju sa privatnim sektorom u Jugoistočnoj Evropi, sa sedištem u Sarajevu, koji promoviše GIZ instrumente pomoći regionu, sa posebnim fokusom na "develoPPP.de" programima, dostupan domaćim i evropskim firmama. Sve projektne ideje prolaze kroz proces selekcije na bazi utvrđenih kriterijuma. Ukoliko je projekat odabran, tehničku podršku i dodatna sredstva (u proseku do 50% projektnih troškova) može osigurati GIZ. Projekti u sklopu develoPPP.de programa kreću se u iznosu od 100.000 do dva miliona evra, uz trajanje projekta do tri godine.

Još uvek se ne mogu predvideti sve posledice pandemije COVID-19, ali već je vidljivo da se privatni sektor na Zapadnom Balkanu suočava sa ogromnim teškoćama. Dramatičan pad izvoza i potražnje, posebno u automobilskoj industriji, nejasna budućnost turizma, sedmicama prazni radni stolovi, predstavljaju ogroman izazov za mnoge firme u regionu.

Regionalni servisni centar i dalje će nastaviti sa saradnjom u regionu kako bi podstakao učešće privatnog sektora u oblastima gde se nadopunjuju poslovne mogućnosti i razvojni ciljevi.

Kurir..rs/Tanjug

Kurir