USPEŠNO ZAVRŠEN RE-SET SUMMIT: Održiva budućnost kao prioritet poslovanja

Re-set summit, u okviru koga je održano osam onlajn konferencija, uspešno je završen danas poslednjom digitalnom serijom pod nazivom „Održiva budućnost 2021“ koja se tradicionalno održava već tri godine. U tri panel diskusije učesnici su razvili zanimljivu i korisnu interakciju u kojoj su razmenili mišljenja i podelili svoja znanja i iskustva na temu održivog razvoja u narednom periodu, planovima i njihovoj realizaciji. U prvom panelu, koji je moderirao Dušan Vasiljević, direktor Western Balkans Consulting Globala, učestvovali su Antoan Avinjon (Antoine Avignon), programski menadžer za životnu sredinu i borbu protiv klimatskih promena pri Delegaciji EU u Srbiji, i Fransoaz Žakob (Francoise Jacob), stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, koji su govorili o globalnoj ekonomskoj krizi, ekološkim izazovima sa kojima se Srbija susreće, zaštiti životne sredine i složili se da je najvažnije ulagati u obrazovanje i edukaciju mladih i uključiti ih u dijalog kako bi došlo do rešenja postojećih problema. Fransoaz Žakob je naglasila da u Srbiji samo 10 odsto ljudi zna šta je održivi razvoj i da će njihov glavni zadatak u narednom periodu biti da informišu svaku zajednicu i porodicu. Drugi panel pod nazivom „Održiva ekonomija i poslovanje od 2021“ moderirao je Aleksandar Macura, direktor programa RES fondacije. Panelisti, među kojima su bili Siniša Mitrović, direktor Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije, Slobodanka Cucić, menadžerka korporativnih poslove „Apatinske pivare“, Nina Elezović, direktorka sektora za odnose sa javnošću i komunikacije u kompaniji „Coca-Cola HBC Srbija“, i Dušan Stojaković, menadžer za održivi razvoj i korporativni marketing „Hemofarma“, predstavili su poslovanje kompanija za vreme kovida, kao i inovacije probleme na koje su nailazili u svom poslovnom modelu. Oni su istakli značaj ulaganja u obrazovanje, javnu administraciju, održivost kao prioritet poslovanja i brzine prilagođavanja, od koje će zavisiti opstanak privrednih subjekata na tržištu. Panel diskusija „Modeli partnerstva za promene u društvu“, koju je vodila Nevena Topličić, novinar „Adria Media Groupa“, imala je za cilj da istakne značaj uloge medija u društvu, partnerstva i masovnih akcija prilikom ostvarivanja ciljeva. Panelisti, među kojima su bili Irena Petrović iz „Adria Media Groupa“, Saša Stamatović, direktor Uprave za šume pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Boris Ivanović, master inženjer šumarstva JP "Srbijašume", Marko Marinković, izvršni direktor za šumarstvo, ekologiju i razvoj JP “Vojvodinašume”, i Mirjana Šijačić Nikolić sa Šumarskog fakulteta u Beogradu, zaključili su da je interakcija s ljudima i približavanje šumarske struke okruženju od izuzetnog značaja. Irena Petrović je podsetila na veliki uspeh najveće akcije sadnje „Zasadi drvo“, koju su prošle godine pokrenuli AMG i kompanija dm drogerie markt sa institucionalnim partnerima. Da podsetimo, sadnja u okviru akcije je u toku i obavlja se na sto lokacija u periodu od novembra do kraja marta naredne godine. Kompletnu konferenciju možete detaljno pogledati na linku. Re-set summit, koji je organizovao „Adria Media Group“ u strateškom partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije, trajao je dvanaest dana, od 16. do 27. novembra. Na jednom mestu preko sto govornika pokrenuli su važne teme i pitanja budućnosti naše ekonomije, obrazovanja, zdravstva u cilju održive budućnosti Srbije i Zapadnog Balkana.

