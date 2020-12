Coca-Cola nas podseća da vreme darivanja stiže, a ove godine, najlepši poklon si ti!

Beograd, 9. decembar 2020 - Dolazak novogodišnjih praznika budi one najlepše emocije koje pokreću prazničnu čaroliju. Coca-Cola novogodišnje kampanje, već tradicionalno, deo su praznične magije i svake godine nas podsećaju da vreme darivanja stiže. I ove godine, kada je pandemija sa kojom se suočio ceo svet donela puno neizvesnosti i teških trenutaka, Coca-Cola poručuje da je najvažnije da budemo zahvalni na vremenu koje provodimo sa svojim najdražima. I zato: Ove godine, najlepši poklon si ti!

Nakon, po mnogima, najemotivnijeg TV spota koji govori o ljubavi između oca i ćerke, i podseća nas da vreme provedeno sa najdražima treba uvek da nam bude na prvom mestu, Coca-Cola je lansirala nagradnu igru pod nazivom “Igraj za 1000 poklona svakoga dana” koja traje do 30.12.2020. godine. Potrebno je samo kupiti jedan od promo proizvoda, pronaći kod ispod čepa, ulogovati se na www.coca-cola.rs i dobijate mogućnost da osvojite neku od 1000 nagrada.

Kao i svake godine do sada, novogodišnja Coca-Cola kampanja, ima i humanitarni karakter. Ove godine donacija je usmerena ka deci i mladima bez roditeljskog staranja u SOS dečijim selima u Srbiji u vidu neophodne opreme koja će omogućiti da više od 200 dece unaprede svoje školovanje.

I kako do sada ni jedna Nova godina nije prošla bez impresivnih instalacija na otvorenom, tako i ove godine, Coca-Cola pokreće praznično raspoloženje u srcu Beograda, na Trgu republike u okviru manifestacije Beogradska zima, čiji je početak otvaranja planiran do 23. decembar. Pored impresivnih novogodišnjih Coca-Cola postavki, svakog dana do 15. januara 2021. godine sa početkom u 18.00 časova, Coca-Cola je pripremila do sada neviđenu 3D multimedijalnu projekciju na fasadi Narodnog muzeja. Prizore inspirisane Coca-Cola novogodišnjom kampanjom i praznicima emitovane putem najsavremenije digitalne tehnologije, građani će moći na dan otvaranja da gledaju i putem live streaming-a na Facebook stranici Coca Cola Srbija, kao i na najčitanijim media portalima (kurir.rs, mondo.rs, espreso.rs, elle.rs, lepaisrecna.rs, wanted.rs i nationalgeographic.rs). U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, na mestu održavanja manifestacije biće istaknute info table organizatora sa svim važećim obaveznim i preporučenim merama Vlade Republike Srbije, koje će podsećati posetioce da se pridržavaju propisanih mera zdravstvene zaštite.

Međutim, to nije sve. Sa željom da podseti i inspiriše ljude da stvaraju one male dragocene trenutke sa dragim osobama, za koje nam nije potreban razlog, već vreme, Coca-Cola poziva sve građane da 27. decembra odlože svoj telefon, tablet ili kompjuter, jer #idemoOFFline.

“Novogodišnja Coca-Cola kampanja stavlja vreme i zahvalnost na svemu što imamo u prvi plan i poručuje nam da se čarolija praznika krije u nama, bez obzira na to gde se nalazimo. Usled ubrzanog tempa života, sve manje vremena provodimo sa dragim osobama, i zato je potrebno da izdvojimo vreme za one koje volimo, jer su zajednički trenuci koje stvaramo ono najdragocenije što imamo. Zato ove godine, izdvojite vreme za svoje najmilije, jer najlepši poklon koji nekome možete da date ste upravo vi.“, rekla je Andreea Dragan, direktorka marketinga kompanije Coca-Cola.

Coca-Cola, novogodišnjom kampanjom, želi da pokrene praznično raspoloženje i pruži ljudima da i u ovim izazovnim vremenima osete čaroliju praznika i bezbedno provedu zajedničke trenutke sa dragim osobama, jer novogodišnji praznici nas upravo podsećaju na radost i vreme provedeno u krugu najmilijih.

