HEMOFARM OBJAVIO IZVEŠTAJ O ODRŽIVOM RAZVOJU ZA 2019: Briga o ljudima i resursima rezultira poslovnim pobedama

Uprkos stalnom rastu proizvodnje, Hemofarm je u prethodnom periodu uspeo da smanji utrošak energenata u proizvodnim procesima. Tokom poslednje decenije kada je protekla u velikoj posvećenosti održivom razvoju, kompanija je smanjila potrošnju vode za oko godinu dana njenog prosečnog korišćenja i sačuvala oko 157 hektara šuma što je približno površini od 200 fudbalskih terena, istaknuto je u tek objavljenom Hemofarmovom Izveštaju o održivom razvoju za 2019. godinu.

Hemofarm je izdao osmi po redu Izveštaj o održivom razvoju pod nazivom „Sa nama život pobeđuje“ prenoseći poruku kompanijskog jubileja povodom obeležavanja 60. rođendana – na delu potvrđujući da briga o ljudima i resursima rezultira dobrim poslovnim rezultatima.

Pošto kompanije o svom održivom poslovanju izveštavaju za prethodnu poslovnu godinu, Hemofarm je aktuelni izveštaj pripremao u uslovima pandemije koronavirusa, te je rešio da na sopstvenom primeru pokaže kako su ciljevi održivog razvoja primenjivani u poslovanju ove kompanije u trogodišnjem periodu – 2019. pre pandemije, 2020. tokom zdravstvene krize i 2021. kada se nadamo njenom okončanju. Hemofarm to vidi kao svoj doprinos lokalnoj i svetskoj privredi putem kojeg omogućava drugima da na primeru jedne kompanije shvate koliki je značaj održivog poslovanja u svakodnevnom radu, a posebno u doba krize.

foto: Promo

„Za nas u Hemofarmu održivi razvoj nije ništa drugo do domaćinsko poslovanje, ono unutar kuće, ali i prema zajednici. Prošle godine postavili smo brojne rekorde u poslovanju: od istorijskog obima proizvodnje i veličine proizvodnog portfolija do novog rasta prodaje. Zabeležili smo povećanje broja zaposlenih i skoro 27 miliona evra investicija u proizvodnu opremu i inovativne tehnologije. U isto vreme, naši zaposleni volontirali su 1.874 sati ili 2,5 meseca. Sve ovo pomoglo je da se ove godine sa aktuelnom pandemijom suočimo na efikasan i odgovoran način, i da na delu pokažemo koliki značaj domaća proizvodnja lekova i medicinskih sredstava ima za državu i građane, posebno u vremenima krize. Održivi razvoj jednak je snažnom imunitetu - on se stvara i jača kako bi se uspešno nastavilo dalje. Tako je i nas u Hemofarmu ojačao i dobro pripremio za pandemijsku krizu koja je usledila”, ističe dr Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma.

Prema njegovim rečima, za Hemofarm su ljudi uvek bili prioritet, ali je uz brigu o građanima i zaposlenima, „imunitet” ovog poslovnog sistema bio dobra polazna tačka za uverenje da ćemo i ovog puta dati značajan doprinos pobedi života i očuvanju zdravlja, što je i dokazano tokom aktuelne pandemije.

foto: Promo

Nekoliko dodatnih pokazatelja o poslovanju Hemofarma u 2019. godini:

Od oko 3.500 zaposlenih većinu čine žene - čak 53 odsto, a one su i većinski zastupljene u rukovodstvu kompanije. Naravno, žene i muškarci u Hemofarmu jednako su plaćeni za iste poslove koje obavljaju.

Organizovano je 16.130 sati obuka, edukacija i usavršavanja za zaposlene, duplo više u odnosu na 2018.

Udeo domaćih dobavljača čini oko 88 odsto.

Oko 82 odsto naših proizvoda upakovano je u ambalažu od recikliranog kartona (30 miliona više u odnosu na 2018.)

Hemofarm poseduje sopstvene reni bunare čime ne opterećuje sistem javnog vodovoda.

Fluorescentne cevi zamenjene su sa 1.980 novi LED sijalica

Novi Hemofarmov Izveštaj o održivom razvoju dostupan je na https://www.hemofarm.com/srb/odrzivi-razvoj

Kurir