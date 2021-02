Novi ciklus tribina Hemofarm fondacije „Na kafi sa psihologom”

Beograd, 25. februar 2021. – Hemofarm fondacija započela je novi ciklus tribina „Na kafi sa psihologom” koje će se, kao i do sada, baviti temama koje interesuju i brinu veliki broj građana, a zbog aktuelne pandemije organizovane su onlajn i dostupne svim zainteresovanima na YouTube kanalu Fondacije. Prva tema ovogodišnjeg ciklusa tribina bila je žudnja za životom koja se, pre svega, ogleda u potrebi celog društva da se život što pre vrati u normalu, a njen glavni zaključak jeste da smo tokom pandemije na različite načine naučili da ne možemo da živimo sami i da je smisao života u povezivanju sa drugim ljudima.

O tome koliko u stvari žudimo za životom i kako je pandemija uticala na nas, u okviru najnovije tribine Hemofarm fondacije „Na kafi sa psihologom” razgovarali su prof. dr Aleksandar Baucal, psiholog i redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, Maja Lalić, kreativna direktorka Mikser festival i Miodrag Miki Ninić, frontmen benda VIS Limunada. Moderator tribine bio je Dragan Ilić, psiholog i novinar.

„Ljudi su socijalna bića i kroz ceo život na razne načine se povezuju sa drugima, što je karakteristika svakog kvalitetnog odnosa i mentalnog zdravlja. Možda nas iznenađuje što nam to sada nedostaje, zato što u redovnim okolnostima imamo puno prilika da to praktikujemo. U ovakvim situacijama najlakše primetimo šta je bilo sve prisutno jer nam je to sada onemogućeno. Na početku pandemije ključna stvar je bila sačuvati život, ali niko od nas ne živi život samo da bi bio živ, nego i da bi učestvovao u stvarima koje su mu važne. Sigurno je da će ta želja za životom, koja nas ispunjava, da nas tera da se vratimo i onome što nam je bilo važno ranije”, istakao je prof. dr Aleksandar Baucal. Dodatne informacije o ovoj temi mogu da se pročitaju u njegovom blogu „Život posle korone: niko ne zna, ali možemo da pretpostavljamo”, koji je napisao za blog Hemofarm fondacije.

foto: Promo

Ono što o čemu svi danas razmišljamo jeste šta nas zapravo očekuje posle završetka pandemije, i kada se život vrati u normalne tokove. Da li ćemo sve izgledati i biti isto, ili će nas sve što smo doživeli i preživeli promeniti ali i samo društvo?

„Očekujem da će se desiti novo upoznavanje sa velikim brojem kolega koje možda nismo stigli da vidimo i nisu nam najintimniji prijatelji, ali su nam potrebni. Verujem da ćemo postati bolji ljudi jer strah čoveka natera da razmišlja o svim propuštenim rečima ili lepim trenucima. To predstavlja žudnju za životom i svi ćemo se potruditi da nam takve stvari ponovo ne pobegnu. Bićemo svesni svakog trenutka koji nam pričinjava prijatnost ili lepotu, koju smo pre možda uzimali zdravo za gotovo”, smatra Maja Lalić.

Miodrag Miki Ninć poručio je da se nada da će „jedan od efekata ovog perioda koji smo proživeli tokom poslednjih godinu dana biti osvešćivanje i shvatanje da treba da pokušamo da stvorimo bolju i kvalitetniju sliku naše svakodnevice, ali i budućnosti”.

Hemofarm fondacija, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Art komuna Dorćol Platz pokrenuli su 2019. godine projekat „Na kafi sa psihologom” kako bi javnosti ukazali da se o mentalnom zdravlju mora brinuti jednako kao i o fizičkom i da za „probleme” postoje rešenja ukoliko na vreme potražimo pomoć stručnjaka. Do sada je održano 18 tribina.

Sve tribine možete pogledati na YouTube kanalu ili zvaničnoj stranici Hemofarm fondacije.

