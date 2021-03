HEROINE KOMPANIJE DM U BORBI ZA ZELENIJU BUDUĆNOST

Kompanija dm, jedna od pokretača i glavnih partnera projekta „Zasadi drvo“, u okviru svog poslovanja neguje „zelenu“ orijentaciju, težeći da, kako kroz svoje poslovne odluke, tako i kroz društveno odgovorno delovanje, bude svetao primer u našoj zajednici. Iste vrednosti dele i zaposleni kompanije, koji daju kontinuirani doprinos pošumljavanju naše zemlje učešćem u akcijama „Zasadi drvo“.

Razgovarali smo sa pet dama zaposlenih u kompaniji o njihovom eko-poduhvatu. Jovana Janjić, Mina Obradović, Svetlana Zarić, Neda Đorđević i Sanja Miletić su heroine koje se bore za zeleniju budućnost u ime kompanije dm.

Sanja foto: Kurir

Šta za vas lično predstavlja učešće u akciji „Zasadi drvo“?

- Akciju „Zasadi drvo“ vidim kao dragocenu priliku da svi zajedno postanemo istinski čuvari naše okoline i damo primer koji će se pozitivno odraziti na odnos našeg društva prema prirodi. Isto onako kako brinemo jedni o drugima, potrebno je da se osvrnemo i na zdravlje naše planete jer je, u krajnjoj instanci, njena dobrobit ujedno i naša - poručila je Jovana Janjić, asistent Razvoja ljudskih resursa u kompaniji dm, i dodala:

- Ovaj projekat doživljavam kao šansu da i u izazovnim okolnostima budemo zajedno stvarajući uslove za bolju i zdraviju budućnost. Period pandemije vratio nas je nekim često zapostavljenim prioritetima i podsetio da je zdravlje najbitnije.

Jovana Janjić foto: Kurir

Kakav je osećaj biti deo akcije sadnje?

- U novembru 2019. sam se priključila sadnji, s koje nosim lepe utiske - divan dan pun smeha, pozitivne energije, druženja i saradnje. Bila je to prilika za sve nas da učestvujemo u nečemu što je važno za celu planetu i da vratimo prirodi bar jedan delić onoga što ona nama pruža. Iz tog razloga sam se prijavila i za sadnju u martu ove godine, na kojoj smo još jednom svi zajedno pokazali šta možemo. Svima će nam ostati u pamćenju vesela atmosfera, ogroman entuzijazam i, naravno, neverovatan rezultat na koji smo tako ponosni - prenela nam je svoje utiske Mina Obradović, referent Razvoja ljudskih resursa kompanije dm.

Da li upravo ovakve akcije, poput „Zasadi drvo“, pokazuju snagu zajedništva jednog društva?

- Smatram da onaj ko zaista voli svoju zemlju to pokazuje tako što je neguje i čuva. Ovo je naš način. Neretko čujemo na razne teme rečenice koje počinju sa „kada bi svako od nas“ ili „kada bismo svi...“. To „nešto“ se često ne desi nikada. Da bi se magija ujedinjenog delovanja dogodila, potrebno je da postoje plemeniti cilj, ogromna pokretačka energija i snaga volje svakog pojedinca, a „Zasadi drvo“ je baš to - akcija koja je okupila mnoštvo pojedinaca koji su dokazali i svakodnevno dokazuju da udruženi možemo zaista sve. I u okolnostima koje do pre samo godinu dana nismo slutili, zajedništvo je odgovor i istinska snaga borbe za zeleniju budućnost nas i naše dece - istakla je Svetlana Zarić, menadžer asortimana u kompaniji dm.

Mina Obradović i Svetlana Zarić foto: Kurir

Imate li utisak da polako menjamo svest i da se kao društvo ponašamo odgovornije prema životnoj sredini i sebi samima?

- Poslednjih godina sa raznih strana nam stižu upozorenja da moramo nešto da promenimo po pitanju čovekovog uticaja na planetu. Istovremeno nam se ukazuju podsticaji i mogućnosti da našu svakodnevicu učinimo čistijom i zdravijom. Tako u periodu klimatskih promena, a kasnije pandemije, života pod maskama i visokog stepena zagađenosti vazduha, stiže projekat „Zasadi drvo“. Imajući u vidu odziv i posvećenost volontera, kao i odjek koji je projekat imao u javnosti, gajim nadu da gradimo ekološki osvešćenije društvo - optimistična je Neda Đorđević, poslovođa dm drogerije, koja je sa nama podelila i pozitivne utiske sa svog radnog mesta.

- Slične tendencije primećujemo i kroz kupovne navike građana koji se u našim drogerijama sve češće okreću eko-sredstvima, prirodnim proizvodima i organskoj hrani.

Neda Đorđević foto: Kurir

Da li je jedan od najvažnijih aspekata ove akcije upravo edukacija, kojom se menja svest društva?

- Pored toga što je, zahvaljujući projektu „Zasadi drvo“, naša zemlja postala bogatija za preko 140.000 mladih stabala, snaga ove inicijative ogleda se i u težnji da se kroz edukaciju formiraju nova svest i nove navike kod naših sugrađana. Iz promenjenog odnosa čoveka prema svojoj okolini razvija se preduslov za održivu budućnost, u kojoj će ovakve akcije biti deo naše svakodnevice. Mislim da smo na dobrom putu i da smo već uradili sjajan posao. Nastavljamo naš poduhvat i pozivamo sve institucije, druge kompanije, kolege i sugrađane da nam se pridruže u izgradnji zelenije budućnosti - zaključila je Sanja Miletić, poslovođa jedne od dm drogerija.

Kurir.rs/ Jelena Vukić

