RE-SET SUMMIT 2021 UŽIVO NA KURIRU: Živimo u vremenu kada želimo da nam podaci budu dostupni 24 sata, 365 dana, bezbedni i sigurni

Počela je još jedna onlajn konferencija RE-SET SUMMIT 2021!

Kroz Re-set Summit 2021 nastavljamo da se bavimo najvažnijim temama: ekonomijom, obrazovanjem i zdravstvom. Aktivno radimo na resetu i ne zaustavljamo se do novembra.

U planu imamo 21 konferenciju, na kojima pokrećemo dijalog za zdraviju budućnost zemlje i regiona i to sa eminentnim domaćim i stranim stručnim i institucionalnim predstavnicima.

Pred nama je peta RE-SET SUMMIT konferencija na temu ekonomije: Digitalizacija vodi ka ekonomiji obilja.

PANEL 1: Infrastruktura za ekonomiju, obrazovanje i zdravstvo

Teme 1. panela: Infrastrukturna mreža: plan Vlade je da za tri godine poveća pokrivenost od 60% (2020.) do 100% pokrivenosti Prioriteti Vlade - jačanje Srbije u jedinstvenom evropskom tržištu i njena konkurentnost na globalnom nivou. Investicije u oblasti obrazovanja građana i prelazak na digitalne modele poslovanja, obrazovanja i zdravstva.

PANELISTI:

Milan Dobrijević, v.d. pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija

Danilo Savić, direktor Data Cloud Technology d.o.o.

Đorđe Marović, izvršni direktor za tehniku Telekoma Srbija

Goran Ličanin, CDO and Industry Development and Ecosystem Director for Cloud&AI, Huawei CEE&Nordic Region

Moderator panela je Bojan Stanić, pomoćnik direktora za strateške analize i baze podataka u Privrednoj komori Srbije

- Svi smo svesni da je Srbija ruralna zemlja i demografski različita. Imamo odlično pokrivanje gde u 80 odsto domaćinstava ima brzine više od 100 megabajta brzine. Što se tiče mobilne mrže još je bolja situacija. Fiksna infrastruktura nije sjajna situacija, pokazuje da imamo oko 2.800 naselja u kojima nema odgovarajuće fiksne infrastrukture i nema priključka za internet - rekao je Milan Dobrijević, v.d. pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija.

U narednom periodu radiće se na poboljšanju digitalne infrasturkture, a najpre će se to odnositi na škole, ali i u ruralnim naseljima.

Život sve više zavisi od digitalizacije!

- Živimo u vremenu kada imamo želju da podaci budu dostupni 24 sata, 365 dana, a da budu bezbedni i sigurni. Iz tog razloga je napravljen Data centar, i u rekordnom roku je napravljen objekat u Kragujevcu u koji je uloženo 30 miliona evra - rekao je Danilo Savić, direktor Data Cloud Technology d.o.o.

- U slučaju katastrofe svi oni koji koriste usluge Data centra neće osetiti da imamo tehničke probleme. Nemoguće je da ovaj Data centar dođe do otkaza. Svi treba da budu ponosni, ovaj naš Data centar ne zaostaje ni po jednom tehničkom paramtru u odnosu na one u svetu.

Podaci su bezbedni i ne postoji mogućnost gubitka podataka - naglasio je Savić.

- Telekom Srbija je jedini operator koji postoji kao mobilni i fiksni operator i postižemo značajne rezultate. Dobri rezultati nas obavezuju i motivišu, konkurencija ja jaka - rekao Đorđe Marović, izvršni direktor za tehniku Telekoma Srbija.

Tendencija je da se svim korisnicima omogući vrhunski kvalitet usluga kako govora tako i prenosnih podataka.

- U toku prošle godine smo prevazišli protok internet saobraćaja višeg od 1 terabajta u sekundi, i ovaj rezultat je apsolutni rekord u Srbiji. Ulažemo u produkciju video sadržaja, serije i filmovi su producirani od strane Telekom Srbije - kazao je Marović.

Dodao je da će se otvoriti nove poslovnice u Nemačkoj i Švajcarskoj, pored one u Austriji.

- Hzawei kao firma je dosta vidljiva i stavlja se akcenat da smo mi kineska firma i da sve dolazi iz Kine. Mi smo prošle godine slavili 20 godina, i naša kompanija ima 23 razvojna centra u Evropi. Aktuelna je trenutno veštačka inteligencija i učestvujemo u svim poljima - rekao je Goran Ličanin, CDO and Industry Development and Ecosystem Director for Cloud&AI, Huawei CEE&Nordic Region.

- U svakoj zemlji pokušavamo da doprinesemo izgradnji infrastrukture. U Srbiji pokušavamo da prenesemo iskustvo iz Evrope, potpisali smo saradnju sa nekoliko univerziteta - dodao je on.

