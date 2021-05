ADMINISTRATOR MREŽA: 4 razloga zašto je ovo karijera za one kojima se žuri da pronađu posao

Poslovi u IT sektoru

Veliki napredak IT sektora u poslednje dve decenije doveo je do tržišne situacije u kojoj kompanije svih veličina neprestano tragaju za novim stručnjacima koji će biti zaduženi za održavanje i unapređenje njihovih računarskih sistema.

Administratori mreža su veoma važan deo svake kompanije, pre svega zato što se bave ključnim aspektima kompjuterske infrastrukture. Oni podrazumevaju održavanje stabilnosti, konstantno instaliranje i popravku hardvera i softvera, kao i rešavanje svih problema u okviru računarskih mreža jedne IT kompanije.

Ukoliko želite da izgradite uspešnu IT karijeru, a niste sigurni koja je pozicija za vas, predstavljamo vam 5 razloga zbog kojih bi trebalo da postanete administrator mreža.

1. Lako ćete pronaći dobro plaćen posao

Administratori mreža su ključni deo svake IT kompanije, što je uticalo na veliki rast broja novootvorenih radnih mesta za stručnjake koji se bave ovim poslom u poslednjih nekoliko godina. Sudeći po podacima portala Infoplate, mesečna zarada za ovu poziciju u regionu može biti do 1000 evra.

S obzirom na to da su danas gotovo sve kompanije toliko tehnološki zavisne da im i najmanji problem na mreži može naneti velike finansijske gubitke, predviđa se da će se trend velike tražnje za administratorima mreže nastaviti i u budućnosti. Portal IT career finder (itcareerfinder.com) predviđa godišnji rast potrebe za ovom pozicijom od 5% do 2028. godine.

2. Velika šansa za napredovanje i specijalizaciju

Administrator mreže je idealno zanimanje za sve koji ne žele bilo kakav posao, već maštaju o tome da izgrade uspešnu karijeru. Šanse za napredovanje u IT sektoru su veće nego u bilo kojoj drugoj oblasti, uglavnom zato što je ovaj posao veoma fleksibilan i iskustva koja steknete radeći ga mogu vam pružiti razne opcije u nastavku karijere. Primera radi, kao administrator s vremenom možete postati specijalista za bezbednost i raditi kao konsultant u ovoj oblasti.

3. Moći ćete da radite freelance poslove

Obrazovanim administratorima mreže pruža se mogućnost da rade freelance poslove za veoma zavidne honorare. Ako ne volite da sedite u kancelariji puno radno vreme, i radije biste radili od kuće, ili sa bilo kog drugog mesta na kome imate internet konekciju, onda je ovo posao za vas. Takođe kao administrator ne morate biti vezani za jednog klijenta, već možete raditi sa više firmi iz tržišnih niša koje vas privlače.

4. Znanja možete usvojiti već posle godinu dana

Korisna znanja i veštine koje će vam omogućiti odlično plaćen posao administratora mreža možete steći već nakon godinu dana školovanja na priznatoj ustanovi koja se bavi edukacijom IT kadra, zasnovanom na realizaciji projekata u simuliranom realnom poslovnom okruženju, pod vođstvom mentora. Napravite prvi korak, počnite da učite, steknite serfitikate i vaša uspešna karijera će početi brže nego što ste mogli da zamislite.

