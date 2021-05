UŽIVO RE-SET SUMMIT 2021. SLOBODNA PRIVREDA I Nedimović: Otvaranje novih tržišta važno za Srbiju

Kroz Re-set Summit 2021 nastavljamo da se bavimo najvažnijim temama: ekonomijom, obrazovanjem i zdravstvom. Aktivno radimo na resetu i ne zaustavljamo se do novembra.

U planu imamo 21 konferenciju, na kojima pokrećemo dijalog za zdraviju budućnost zemlje i regiona i to sa eminentnim domaćim i stranim stručnim i institucionalnim predstavnicima.

PANEL 1: Šta sve Srbija nema

Tema 1. panela

Nova vrednost domaćih proizvoda i usluga: od primarnih proizvoda do proizvoda visokih vrednosti. Nova vrednost u poljoprivredi po standardima EU (100% domaće, organski proizvodi...) / Tržišni standardi i drugi zahtevi za stavljanje poljoprivrednih proizvoda na tržište / Prerada I osnovna domaća proizvodnja bazirana na visokim tehnologijama i zelenim principima

Učesnici:

Branislav Nedimović, potpredsednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Aleksandar Marković, izvršni direktor “ITN Group”

Saša Stanić, direktor kompanije "H&S Fruit Arilje"

Miloš Jokić, izvršni direktor, Terra Optima

Moderator: Dragan Milić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Tok panela:

Moderator Dragan Milić kazao je da Srbija ima mnogo toga, zna da proizvede i da se bori da plasira svoje poljoprivredne proizvode.

- Naš najveći spoljno-trgovinski partner je EU, a raste bržim tempom izvoz od uvoza. Pokazuju se dobre prilike za izvoz, a najveće učešće uzimaju žitarice, kukuruz, kao i voće, maline - kaže Milić.

Nedimović: Doneta Uredba za podsticanje prehrambene industrije

Ministar Nedimović je rekao da sve više mladih uspešnih ljudi počinje da se bavi poljoprivredom.

- Ne znam nijednu zemlju koja se razvila isključivo od poljoprivrede. Imamo veoma dobre rezultate, naročito oko izvoza. Vlada je pre desetak dana donela uredbu za podsticanje prehrambene industrije u delu transfera novih tehnologija i narednih dana će biti konkurs za podsticanje nabavke nove opreme u kontekstu uvođenja novih tehnologija. Svako ko kupi novu mašinu, a tiče se prehrambene industrije a da je to veće od milion evra imaćemo dodatnu podršku. Tu postoji ogromna praznina koju treba da popunimo na tržištu Balkana ili Evrope - rekao je ministar.

On kaže da je jutros dobio informaciju da naša prehrambena roba u Batrovcima stoji duže neko iz nekih drugih zemalja.

- To je jedan od izazova koje treba da savladamo i ja ću dati sve od sebe da to rešimo. Moramo mnogo da uradimo po pitanju razvoja naše prehrambene industrije. Imamo dva kanala za izlaz, izvoz primarnih poljoprivrednih proizvoda i prehrambena industrija.

Nedimović kaže da je ministarstvo prvi put dobilo ovlašćenje da interveniše i predlaže na tržištu prehrambene industrije i misli da je to dobro.

- Svaka stvar može da se razvija, a početni koraci su uvek teški - ističe Nedimović i dodaje da je srpska poljoprivreda 2020. zabeležila rast od pet odsto i da je sva prilika da će se i ove godine ponoviti uspeh od prethodne.

Marković: Naše ambicije idu u širenje asortimana

Panelista Aleksandar Marković, izvršni direktor “ITN Group” iz prerađivačkog sektora ističe da je mladost i energija potrebna za dalji razvoj prehrambene poljoprivrede.

On je potom predstavio ITN Group, koju danas čine četiri kompanije.

- Naše ambicije idu u širenje asortimana u pravcu najsavremenije automatizovane linije za preradu i pakovanje voćnih preparacija. Već sredinom sledeće godine plan je da s ezavrši linija za liofilizaciju voća i povrća kao i jedna od linija koja će biti najmodernija za hladno ceđene sokove u kojima vidimo veliku izvoznu šansu.

Stanić: Imamo trend rasta grupe potrošača koji biraju jeftin proizvod

Panelista Saša Stanić, direktor kompanije "H&S Fruit Arilje", predstavio je svoju kompaniju i istakao da prave fabriku za preradu voća.

- Ideja je došla od ministarstva poljoprivrede i veoma smo zahvalni na tome. Novi proizvodi iz našeg pogona su voćne kaše, džemovi i voćni koncentrati. Danas imamo trend rasta grupe potrošača koji biraju jeftin proizvod. Pozicionirani smo na samom izvoru sirovine.

Stanić kaže da se njihova kompanija plasira na najzahtevnijim tržištima, a najpre Zapadne Evrope.

- Svedoci smo koliko se tržište plasmana voća promenilo na bolje po pitanj ubezbednosti hrane s ciljem poštovanja krajnjih korisnika.

Jokić: Korona promenila trend pakovanja proizvoda

Panelista Miloš Jokić, izvršni direktor, Terra Optima, kaže da firma koju predstavlja poseduje 60 hektara zasada jabuke opremljenog najnovijim tehnologijama.

- Naša kompanija je izgradnjom objektom hladnjače postala i izvoznik. Bavimo se isključivo svežim voćem. Susreli smo se sa sezonom praćenom koronom i tu vidimo različite trendove u pakovanju. I mi moramo da pratimo trendove uz prvoklasni kvalitet. Imamo u planu ulaganje u mašine za različite vrste pakovanja.

Kao primarno tržište jabuke ističe Rusiju, UAE, Kuvajt, Katar, a za šljivu Nemačku i Češku.

Nedimović: Otvaranje novih tržišta važno za Srbiju

Ministar Nedimović je istakao da je potpuno različito svako tržišto, jer se postavljaju različiti standardi.

- Morate da se specijalizujete za svako. Kada je reč o otvaranju novih tržišta, to je bila tabu tema do pre nekoliko godina. Mi smo se trudili da u svakom sektoru otvorimo ili najznačajnije tržište za tu rubu ili grupu.

Kao primer naveo je otvaranje novih tržišta za kukuruz, pšenicu, jabuke.

- Imamo ozbiljan problem koji se tiče svinjskog mesa, najmanje nam je dostupno tržište, najmanje ljudi na planeti jede svinjsko meso i tržište je suženije. Sada smo skoncentrisani na BiH, Crnu Goru i S. Makedoniju. Velika proizvodnja u Srbiji je svinjarstvo a najmanje nam je tržište. A za mesne prerađevine naše tržište je otvoreno, zamislite tu borbu. Jako je važno za Srbiju koja proizvodi toliko hrane, otvaranje novih tržišta je veoma važno. Bez toga se uguši poljoprivreda i cene opadaju - objasnio je ministar Nedimović i kaže da sada imamo 4,2 milijarde izvoza.

Ministar ističe da ni ovo nije ništa što realno možemo ako razvijemo prehrambenu industriju kako treba.

Nedimović je panelistima poručio da su prenosnici znanja o načinu izgajanja biljaka.

- U biljnoj proizvodnji mnogo više smo iskoračili u standardima nego kod životinjske proizvodnje.

Milić je kazao da poljoprivrednici treba da proizvode, a ministarstvo da pomogne u rešavanjuu problema.

Marković je potom rekao i da imamo potrebu za modernizacijom ne samo kupovinom nove opreme već i ambalaže, predstavljanju proizvoda na stranim tržištima i otvaranju novih tržišta. Kako kaže, budućnost privrede leži i u višem stepenu prerade i finalizaciji proizvoda. Minstarstvu je predložio da pokušaju da s velikim izvoznicima i relevatnim kompanijama pokrenu prerađivače da se uključe u global gap sertifikat.

Stanić je objasnio da s napretkom tehnologije napreduje i ponuda oprema za proizvodnju i preradu. Kako kaže, njihova firma je odabrala opremu koja ima najbolji odnos cena i kvaliteta sa što efikasnijim iskorišćenjem energije.

Jokić je na kraju panela istakao da je izlazak na rusko tržište težak, a kao primer je naveo izvoz breskve. Potom se dotakao i globa gap sertifikata gde bi fokus dao primarnoj proizvodnji, jer sve zavisi od nje.

Ministar Nedimović je na kraju rekao da su juče s Rusima razgovarali kada je reč o problemu s koštunjavim voćem i da više neće biti poteškoća s tim.

PANEL 2: Inkluzivno tržIšte - jačanje domaće privrede

Tema 2. panela

Zajedničko kreiranje- inovacije, transfer znanja, standardizovani proizvodi i podrška poslovanju i saradnja su ključ uspeha i rasta malih i srednjih preduzeća i slobodne konkurentne privrede / Cirkulacija znanja u zajednici mogu da budu ključ za uspeh ne samo malim i mikro preduzećima već i velikim

Učsenici:

Ivana Kostić, PhD Saradnik za transfer tehnologije, Fond za inovacionu delatnost

Milan Veselinov, direktor, CirEkon

Nataša Golić, rukovodilac Sektora za transfer tehnologija i suvlasnik i direktor spin-out kompanije Instituta - Invetlab

Marko Mihailović, direktor prodaje, Bitgear

Milan Manojlović, direktor, E Prime Electric Bikes

Moderator/Panelista: Aleksandra Drecun, President of Intersection, Center for Science and Innovation

PANEL 3: Samo slobodnom privredom do prave vrednosti i većih plata

Tema 3. panela

Tržište je stalna razmena: Kreiranje tržišta za inovacije / Jačanje domaće privrede kroz saradnju i inovaciju sa malim i srednjim preduzećima/ Pomoć velikih kompanja kroz plasman proizvoda i promociju domaćih proizvođača

Učesnici:

Radoš Gazdić, direktor Razvojne agencije Srbije

Nikola Žeželj, direktor Razvojne agencije Vojvodine

Tijana Koprivica, direktor za održivo poslovanje Delta Holding

Moderator/ Panelista: Bojan Stanić, pomoćnik direktora za strateške analize i baze podataka u Privrednoj komori Srbije

