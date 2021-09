RE-SET SUMMIT UŽIVO: Da li će privreda uskoro imati kadrove? Pokrenute najviše incijative u oblasti IT-a

Danas od 10 sati na Kurir.rs pratite uživo konferenciju RE-SET SUMMIT OBRAZOVANJE – SVI NAŠI POTENCIJALI, gde ćemo kroz dva panela diskutovati o poslovima sadađnjosti i poslovima budućnosti.

Prvi panel

Naziv prvog panela je: DA LI ĆE PRIVREDA USKORO IMATI KADROVE, na kom će panelisti diskutovati na teme:

Profesije budućnosti: Strategija razvoja privrede s jasnim i konkretnim obrazovnim profilima i mogućnostima za mladog čoveka.

Tehnološke inovacije uskoro će zameniti postojeće poslove (očekivano već od 2025. godine): Da li naši mladi imaju formiranu kulturu za inovacije i kreiranje novih modela poslovanja u stvaranju novih poslova.

Ulaganje privrede u zaposlene od procesa zapošljavanja, preko napredovanja i promene unutar privrede ili napredovanja u kompaniji.

Razvojne prakse i programi koji kreiraju prilike za rad i zaposlenje.

Učesnici današnjeg panela:

Vukašin Grozdić, savetnik predsednice Vlade Srbije Dr Saša Lazović, pomoćnik ministra za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem, Ministarstvo prosvete, nauke I tehnološkog razvoja Mr Mirjana Kovacević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike i direktor Poslovne akademije, PKS Aleksandar Borisavljević, direktor u Srbiji, Semos Education

Moderator: Nevena Topličić, novinar Adria Media Group

10.00 -11.00 PANEL 1: Da li će privreda uskoro imati kadrove

Prvi se obratio Vukašin Grozdić. savetnik predsednice Vlade Srbije, govoriće o tome kako ova tema muči sve kako one zaposlene u državnom sektoru, tako i privedu, ali i sve one koji treba da uđu u obrazovni sistem i koji treba da se odluče kako će izgledati njihova karijera.

foto: Printscreen/Youtube/Kurir TV

- Ono na čemu mi čemu najviše sada radimo, jeste to da paralelno radimo na velikom ulaganju u nauku i na ulaganje u obrazovni sistem i reformu u obrazovni sistem. Ono što su bile prve inicijative ove Vlade (mandam predsednice Ane Brnabić) jeste da su pokrenute najviše incijative u oblasti IT-a. Sada smo dobili generaciju učenika koja je od petog razreda učila programiranje kao obavezan predmet. Sada je to već generacija koja je ove godine upisala fakultete i videćemo prave ishode toga, šta to sada znači za visoko obrazovanje, a za četiri godine ćemo videti šta to znači i za privedu - rekao je Vukašin Grozdić.

Dr Saša Lazović, pomoćnik ministra za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem, Ministarstvo prosvete, nauke I tehnološkog razvoja govorio je o kapacitetima za razvoj inovacija i na čemu treba da bude poseban fokus.

foto: Printscreen/Youtube/Kurir TV

- Fokus uvek moraju da budu veliki važni problemi, zato što takvi problemi čine inspiraciju za naučnike za jedne strane, a sa druge strane kao posledicu prave konkurentnu privredu, privredu koja može da napravi suštinske doprinose našem društvu. Naši potencijali i individualni i kolektivni i institucionalni su isto kao i bilo koje druge zemlje u svetu i kao bilo gde drugde u svetu.Ono što pravi razliku jesu poslovi koje moraju da obavimo i poslovi koje smo obavili. Promene su suštinske. Dakle ova država je menjala oblik svoje državnosti i u tom procesu se taj neki kontinuitet očuvao - rekao je Saša Lazović.

Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike, odgovorarala je na pitanje koji su najbolji načini za kreiranje preduzetničkog duha u obrazovanju i nekih inovatinih rešenja koje novo doba svakako zahteva.

foto: Printscreen/Youtube/Kurir TV

- Pre svega bih skrenula pažnju na značaj adekvatne orijentacije mladih i na razvoj njihove karijere i u tom kontekstu istakla značaj profesionalne orijentacije mladih još u osnovnoj školi. Tu činimo određeno korake, pa je u onsonvim školama uvedeno projektno razmišljanje taj model i način rada sa mladima, a svakako i ovo njihovo obrazovanje u sferi digitalne pismenosti, unapređivanje njihovih znanja i veština u toj sferi značajno će doprineti dalje podsticanju njihovog preduzetničkog duha - navela je Mirjana Kovačević.

Aleksandar Borisavljević, direktor u Srbiji, Semos Education

foto: Printscreen/Youtube/Kurir TV

- Kada su u pitanju informacione tehnologije mogu da kažem da je situacija na tržištu rada vrlo dinamična. Tu postoje ekstreman slučaj disbalansa ponude i tražnje. S jedne strane imate između 40-50 hiljada ljudi koji rade u IT sektoru u ovom trenutku i kompanije koje bi u ovom trenutku mogle da zaposle još veliki broj ljudi. Sa druge strane imati imate mlade ljude koji treba da traže svoju prvu priliku pri poslu, ili možda žele da promene svoju karijeru - naveo je Aleksandar Borisavljević.

