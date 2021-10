RE-SET SAMIT: U zdravom telu - zdrav duh!

Danas kada pričamo o svim izazovima sa kojima se suočavamo, mentalno zdravlje je isplivalo kao tema broj jedan. Ako želimo dugovečan život i da vodimo računa o sebi, neophodno je da se bavimo rekreacijom.

Da budete deo kolektiva, i dolazimo do toga koliko je sport važan. Sport je uvek važio za jednu disciplinarnu kategoriju, - rekao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić na početku jučerašnje konferencije u okviru Re-set samita „Sport i mladi su ogledalo društva“.

foto: Shutterstock

Razvoj potencijala

Na prvom panelu „Sport i mladi - igre bez granica“, koji je moderirao Slaviša Veselinović, novinar „Adrija medija grupe“, Udovičić je ocenio da „sport donosi mogućnost da se osetimo važnim, srećnijim i bitnim, ali i da mogu da se postignu najveća svetska dostignuća“.

- Vrlo je važno da imate motiv i neki vid idola, i da se postave određeni standardi i da roditelji mogu da usmeravaju dete - naglasio je ministar.

Direktorka Regionalne kancelarije za saradnju mladih u Srbiji Ivana Antonijević osvrnula se na ono što je resorno ministarstvo do sada uradilo za „uvođenje“ dece u sport.

- Ono što je MOS postigao i što je jako važno jeste ne samo da se sport prepoznaje kao takmičarki potencijal već da se prepoznaje kao instrument za razvoj sopstvenih potencijala - naglasila je Antonijevićeva.

Ona je dodala da se „u svojim aktivnostima trude da mladi budu mobilni“.

- Da osete običaje, da se upoznaju s novom kulturom. Da se približe jedni drugima, da promene mišljenje o svojim vršnjacima iz drugog dela zapadnog Balkana. Nakon tih aktivnosti, mladi se dosta promene, dožive taj identitet, ali i nauče nove karakteristike koje su im bile predstavljene kao loše - rekla je Antonijevićeva.

foto: Printscreen

Lopta umesto kompjutera

Na drugom panelu „U sportu smo svi isti, kroz sport rastemo zajedno“ predsednik Saveza za školski sport Željko Tanasković je naglasio da su „ako gledamo profesionalni sport, napretkom tehnologije deca danas spremnija“.

- Kada je u pitanju baza za sve sportove, danas moramo iz mnogo razloga da radimo bolje. Deca u mlađem uzrastu treba da shvate šta sve sport dobro da im donese. On treba da bude njihova svakodnevica. Velika pažnja treba da se posveti tom objašnjenju - smatra on.

Prof. dr Mirjana Mladenović, sportski psiholog Centra za sportsku psihologiju, veruje da danas deca imaju naizgled više mogućnosti, ali je istakla da je unutrašnja motivacija najvažnija.

- Roditelji, treneri i čitavo okruženje treba da bude takvo da je najvažnije da se kreće, samo bavljenje sportom treba da bude uspeh. Takođe se dešava da deca zapostavljaju školovanje, jer roditelji smatraju da će ono biti vrhunski sportista. Treba da se napravi određena ravnoteža, da je važno biti u sportu, a ne ostvariti određeni ultimatum - rekla je ona.

Na pitanje „Kako se kod dece budi sportski duh?“, stonoteniserka i višestruka osvajačica medalja na Paraolimpijskim igrama i svetskim prvenstvima Borislava Perić Ranković imala je konkretan odgovor:

- Morate da napravite interesantne treninge i da posle svakog treninga ne mogu da dočekaju da se ponovo druže. To treba da bude toliko interesantno da se navuku da dolaze i da ostavimo otvorenu temu koja se ne završava nakon jednog treninga.

Podelila je i svoj recept za uspeh:

- Uvek se trudim da bude fer-plej. Poštovanje protivnika i sagovornika i svega drugog. Kada ste fer-plej igrač, dobijete povratne informacije koje u drugom slučaju ne biste dobili. Uvek to neko zna da prepozna i zna da vas nagradi kada to najmanje očekujete. Osećate se pozitivno, jer ste podelili deo svoje pozitive - rekla je.

foto: Printscreen

Davor Štefanek, predsednik Sportskog saveza Srbije, istakao je da je više voleo da ide na trening nego da bude na ulici.

- Od samog početka, od četvrte godine, bio sam u rvanju. Ne treba decu tako rano odvesti na sport, sa četiri godine je veoma rano, a mene je motivisao stariji brat, i od sedme do 10-11. godine nisam imao izgubljen meč - opisao je prve sportske početke Štefanek.

Kada je reč o Malom sajmu sporta, ocenio je da je reč o sjajnoj manifestaciji na kojoj su mališani imali priliku da isprobaju različite sportove.

- Cilj je da se sport što više približi deci i da ih odvučemo od kompjutera i igrica. Da se posle te manifestacije desetoro dece posveti nekom sportu, to je veliki uspeh. Napravićemo uskoro istraživanja da vidimo koliko se dece priključilo. Neka deca iz određenih opština i ne znaju da neki sportovi postoje, pa ćemo im mi pomoći da se bolje upoznaju sa njima - rekao je Štefanek.

Delegacija EU u Srbiji Prese: Mladima treba pružiti više mogućnosti Kako bi odgovorila na neke od izazova, Evropska komisija je 2019. godine usvojila Strategiju EU za mlade do 2027. godine, sa ciljem da mladim ljudima pruži više mogućnosti i jednak status u obrazovanju i na tržištu rada i da ih podstakne na učešće u društvu, rekao je za Kurir Pol-Anri Prese, šef komunikacija EU Delegacije u Srbiji. - Za Srbiju, Ekonomsko-investicioni plan EU za zapadni Balkan - Investicioni prioritet 10, koji govori o garancijama za mlade, trebalo bi da im pruži više mogućnosti za zaposlenje, obrazovanje ili praksu, u roku od četiri meseca od gubitka posla ili napuštanja formalnog obrazovanja. U Srbiji, EU snažno podržava programe za socijalnu, obrazovnu i sportsku inkluziju dece i mladih sa smetnjama u razvoju. Ovog leta, postali smo veoma ponosni partneri Paraolimpijskog komiteta Srbije i pomogli odlazak sportista u Tokio. Učinili su velike stvari, vredno su radili kako bi došli do uspeha - rekao je Prese.

Spas u sportu

Treći panel „Naši najbolji o potencijalima sporta i mladih“ bio je prilika da selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić ispriča šta za njega znači doček koji našim sportistima posle velikih internacionalnih uspeha prirede građani Srbije.

- Uživanje i velika je čast popeti se na balkon gde je mnogo naroda. Sav taj prijem i doček je bio fascinantan. Svaki sledeći je bio samo pokušaj, ali svakako znači za sportistu. Mislim da je to potrebno jer je motiv više. Što se tiče organizacije, to su stvari koje su potrebne narodu zbog vremena u kojem živimo. Sport stavljam na pijedastal zbog svega što Srbija daje u ovom momentu. Narod traži spas u sportu - rekao je.

Savić je otkrio i koliko mu to što je bio sportista pomaže da budete trener:

- Mnogo mi je pomoglo, ne samo zbog načina izvršenja određenih obaveza, uticalo je na moj dalji rad i život. Imao sam tu sreću da radim sa vrhunskim trenerima i sarađujem sa vrhunskim igračima. Iskustva koja su negativno uticala na razvoj tima, njih sam prepoznavao i pokušavao da ih rešim na drugačiji način nego što je to bio slučaj u prošlosti.

foto: Printscreen

Na to se nadovezao Dragan Jović, prvi trener reprezentacije Srbije u tekvondu, koji je istakao da su sportisti „svesni da se narod poistovećuje s herojima, a da su sportisti heroji koji osvajaju medalje.

On je takođe upozorio da „ne mogu svi da budu šampioni i osvoje odličja, pa samim tim odlaze na drugu stranu da se bave drugim stvarima“.

- S druge strane pitanje je kada početi sa sportom. Adolescencija, polazak u srednju školu, to je period koji dugo traje. Kada prođe sve te dečje bolesti i nauči šta je pobeda i kako se do nje dolazi, može da ostane u svom poslu. To se dešava u svim sportovima. Nije uvek cilj biti prvi u timu, već svakog dana raditi na sebi - zaključio je Jović.

Ministar Udovičić imao je važnu poruku za kraj:

- Naučite da se nosite sa stresom, naučite da podnesete poraz i da on bude motivacija za nešto više. Sport vas kreira, motiviše, vuče celog života, edukuje, obrazuje kroz ceo život. Realan život nosi mnogo veći stres. Sport vas uklaviri da sve to podnesete lakše - objasnio je on.

foto: Kurir

Jelena Vukić