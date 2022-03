Beogradska berza po četvrti put zvoni za rodnu ravnopravnost

Osmu godinu za redom, berze širom sveta obeležavaju Međunarodni dan žena, 8. mart, i ističu ključnu ulogu poslovnog sektora u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja i poštovanju Principa za osnaživanje žena Ujedinjenih nacija. Beogradska berza i UN Globalni dogovor u Srbiji četvrti godinu za redom učestvuju u globalnoj inicijativi Ring the Bell for Gender Equality, koja se u periodu od 1. do 31. marta 2022. obeležava u 117 berzi na svim kontinentima.

U četvrtak 10. marta održan je događaj „Berzansko zvono za rodnu ravnopravnost“, na kome je ceremonijalno zvono za zatvaranje trgovanja zvonio Siniša Krneta, direktor Beogradske berze.

“Već četvrtu godinu zaredom, Beogradska berza je domaćin „Ring the Bell for Gender Equality” događaja u Srbiji u okviru globalne inicijative UN. Uz još 117 berzi širom sveta, simboličnim oglašavanjem berzanskog zvona tokom marta meseca nastojimo da skrenemo pažnju javnosti na probleme rodne neravnopravnosti u društvu. Beogradska berza i dalje ostaje posvećena ciljevima održivog razvoja, rodne ravnopravnosti, borbe protiv klimatskih promena i promocije odgovornog investiranja kao jedinog pravog načina za obezbeđivanje održive budućnosti i istinskog prosperiteta za sve”, poručio je Siniša Krneta, direktor Beogradske Berze u uvodnom obraćanju.

Tijana Koprivica, predsednica Upravnog odbora mreže Globalnog dogovora u Srbiji (Delta Holding) napomenula je da je rodna ravnopravnost jedan od globalnih ciljeva održivog razvoja Agende 2030 Ujedinjenih Nacija, kao i da je lokalna mreža Globalnog dogovora izuzetno posvećena ostvarenju ovog cilja. “Osnaživanjem mladih žena, podrškom razvoju u karijeri stvarnjem podržavajućeg okruženja u kompanijama i u društvu, svi zajedno možemo da doprinesemo ostvarivanju ovog cilja. Ono što svi možemo da pružimo, i ujedno najvažnije, je podrška žena ženama“.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije Brankica Janković naglasila je da smo na pravom putu i da u poređenju sa evropskim zemljama Srbija dobro stoji. Kada je reč o pojedinim sektorima, naglasila je da žene prednjače u medicinskim naukama, kao i u oblasti istraživanja i razvoja, ali je ukazala na disparitet u učešću žena u informaciono komunikacionim tehnologijama, gde vidi prostor za napredak.

Kerolajn Brajt, regionalna menadžerka ESG (ekološkog, društvenog i upravljačkog) savetodavnog programa za Evropu, Centralnu Aziju i Latinsku Ameriku Međunarodne finansijske korporacije (IFC) istakla je da su berze u jedinstvenoj poziciji da utiču na svoja domaća tržišta. One pomažu u povezivanju kompanija, investitora i regulatora, kako bi podržale prakse održivog razvoja, i imaju ključnu ulogu u okupljanju privatnog sektora kako bi se povećalo učešće žena u poslovnom i ekonomskom razvoju. Ona je dalje predstavila novi izveštaj IFC i Inicijative za održive berze o smernicama kako berze mogu unaprediti rodnu ravnopravnost, koja je oblikovana primerima iz prakse.

Unapređenje rodne ravnopravnosti u kontekstu klimatske krize predstavlja jedan od najvećih globalnih izazova današnjice, zbog čega je UN Women odabrao da ovogodišnji Međunarodni dan žena posveti temi „Rodna ravnopravnost danas za održivo sutra“. Žene se sve više prepoznaju kao ranjivije na uticaj klimatskih promena u odnosu na muškarce, a ovom temom ističe se njihov doprinos u borbi za ublažavanje klimatskih promena i izgradnji održivije budućnosti za sve. Natalija Ostojić iz UN Women istakla je je da oblast energetskog siromaštva najteže pogađa žene, koje su glavni potrošači energije u domaćinstvu, i da ima dosta prostora za ulaganje u povećanje energetske efikasnosti.

Predstavnice poslovnog sektora – Milica Popović, menadžerka korporativnih komunikacija kompanije Delhaize Serbia i Staša Stojkov Rosić, liderka održivosti u kompaniji IKEA Srbija, podelile su dobre prakse primene principa rodne ravnopravnosti i doprinosa zaštiti životne sredine i borbi protiv klimatskih promena, i u životu i u poslovanju. Olivera Popović, potpredsednica Udruženja poslovnih žena Srbije ukazala je na izazove sa koima se susreću preduzetnice – od manjka vremena, mogućnosti za investicije i brige o zdravlju. ali je takođe istakla i brojne pozitivne primere preduzetnica koje su svoje poslovanje učinile zelenim i inovativnim.

Manifestaciju globalno podržavaju brojne međunarodne organizacije – Globalni dogovor Ujedinjenih nacija, agencija UN Women, Inicijativa za održive berze (Sustainable Stock Exchanges initiative), Međunarodna finansijska korporacija (IFC), Svetska federacija berzi (WFE)

