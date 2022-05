Kompanija dm podržala izložbu posvećenu ženskom doprinosu u umetnosti: „One su naša svakodnevna inspiracija“

- Izložba „Feministička avangarda 70-ih. Radovi iz VERBUND KOLEKCIJE, Beč” svečano je otvorena u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, u okviru programa „Heroine” Novi Sad – Evropska prestonica kulture 2022, uz podršku kompanije dm drogerie markt koja kontinuirano slavi žensku energiju i podržava žene kroz svoje brojne projekte i kampanje. Izložba će trajati do 21. juna.

Kako kažu iz kompanije dm, ova izložba usledila je kao idealan spoj njihove podrške umetnosti i, sa druge strane, osnaživanja žena u različitim sferama života.

„Godinama unazad tradicionalno pružamo podršku ženama i pronalazeći inspiraciju u njima, težimo da motivišemo druge. Žene nas inspirišu svakodnevno. Njihova snaga, plemenitost, nežnost i borbenost stimulišu nas i podstiču da svakoga dana budemo bolja verzija sebe. Na krilima inspiracije spremni smo da pomeramo granice i oplemenjujemo društvo. To je nešto po čemu je naša kompanija prepoznata i na šta smo izuzetno ponosni. Priliku da pozitivno utičemo na položaj umetnosti prepoznajući ženu kao njen ključni deo, videli smo u sinergiji Novog Sada kao evropske prestonice kulture sa temom ove izvanredne postavke. Kompanija dm je izuzetno ponosna što je u prilici da podrži ovako značajnu izložbu i pošalje poruku zahvalnosti svim junakinjama svakodnevice čija su lepota i snaga duha inspiracija za druge“, rekla je Svetlana Jovanović Mitić, resorna menadžerka marketinga i komunikacija, dm Srbija i Severna Makedonija

Ova međunarodna grupna izložba obuhvata poseban izbor dela internacionalnih umetnica iz VERBUND kolekcije, uz segment radova umetnica iz kolekcije MSUV u Novom Sadu. Među umetnicama zastupljenim u VERBUND KOLEKCIJI su: Džudi Čikago (Judy Chicago), VALIE EXPORT, Sanja Iveković, Katalin Ladik, Sindi Šerman (Cindy Sherman), Birgit Jurgensen (Birgit Jürgenssen) i druge.

Sedamdesetih godina 20. veka umetnice su se emancipovale od uloga muze i modela, odbacujući svoj status objekata da bi se afirmisale kao subjekti koji aktivno učestvuju u društvenim i političkim procesima. Jednodimenzionalno pripisivanje uloga kao majke, domaćice ili supruge bilo je radikalno osporeno – često koristeći strategije ironije. Kustoskinja izložbe i direktorka VERBUND KOLEKCIJE Gabrijel Šor skovala je termin „feministička avangarda” i uvela ga u umetničko-istorijski diskurs sa ciljem da istakne pionirski rad ovih umetnica.

„Izložba ’Feministička avangarda 1970-ih. Radovi iz VERBUND KOLEKCIJE, Beč’ predstavlja jedinstvenu priliku da se na jednom mestu sagleda umetnička praksa internacionalno priznatih umetnica, koje do sada uglavnom nisu imale priliku da budu predstavljene u našoj sredini. Istovremeno, to je i mogućnost da se napravi paralela sa umetnicama iz lokalnog umetničkog konteksta, prezentacijom umetničkih radova iz kolekcije MSUV kroz izložbu „Na putu slobode". Želja nam je da ukažemo na postojanje angažovanih umetničkih tokova u lokalnoj sredini koji su se odvijali paralelno sa inovativnim i radikalnim umetničkim praksama na međunarodnoj umetničkoj sceni, kao i da povežemo kritičke umetničke prakse od 70-ih sa aktuelnim tokovima. Narativne celine prisutne na izložbi su: komunikacije – društvena delatnost; telo – seksualnost; priroda – religija; rat – nasilje – migracije. Cilj izložbe je afirmacija ženskog doprinosa razvoju istorijskih umetničkih praksi i ukazivanje na značaj emancipacije muzejskih institucija i šire javnosti”, istakla je Sanja Kojić Mladenov, kustoskinja izložbe „Na putu slobode”.

Izložba će biti vođena i kroz dva prateća programa. Jedan od njih je promocija knjige Katalin Ladik „Mogu li da živim na tvom licu: romaneskna životna priča / Katalin Ladik", koja će biti održana u petak 20. maja u 18 časova, u Kino Sali MSUV. U sredu 25, maja u 19 časova, u istom prostoru će biti predstavljena knjiga Jasmine Tumbas, „I Am Jugoslovenka! Feminist Performance Politics During & After Yugoslav Socialism".

Uz kompaniju dm drogerie markt, koja je generalni sponzor izložbe, partneri na projektu su Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, VERBUND COLLECTION, Beč, Austrijski kulturni forum iz Beograda i Fondacija Novi Sad – Evropska prestonica kulture 2022.

