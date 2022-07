Dan ekološkog duga: Od juče svi živimo na kredit, resurse smo potrošili, i sada uzimamo više nego što nam pripada!

Dan ekološkog duga obeležen je juče - 28. jula 2022.godine. Reč je o tačno određenom datumu kada je, nažalost, čovečanstvo već potrošilo prirodne resurse koji su mu na raspolaganju za čitavu godinu 2022.

Od 28. jula 2022. svi stanovnici planete počinju da žive na kredit, odnosno da Zemlji uzimaju mnogo više nego što nam u stvari pripada. Ovaj dan označava trenutak u kojem su se u praksi potrošili svi održivi resursi koji sveukupnoj populaciji na planeti stoje na raspolaganju u toku jedne kalendarske godine.

Zašto je ovaj datum važan?

Ono što treba posebn da nas zabrine jeste da se Dan ekološkog duga, iz godine u godinu, pomera sve više prema početku godine. Ovaj podatak nam ukazuje da sve ubrzanije trošimo resurse.

Osim Dana ekološkog duga koji se odnosi na planet, postoji i Dan ekološkog duga za svaku pojedinu zemlju. Konkretno, Dan ekološkog duga Republike Srbije bio je 08. jula 2022.godine.

foto: promo

Šta možemo da učinimo?

Prevashodno bismo mogli biti racionalniji i odgovorniji u potrošnji i smanjiti emisiju ugljen-dioksida, jer je to gas koji dovodi do efekta staklene bašte, čije posledice osećamo uveliko svakog dana. Kao najefikasnija mogućnost koja dovodi do smanjenje količine štetnih i neželjenih emisija jeste prelazak na obnovljive izvore energije.

Da li smo nešto naučili?

Zamislite, ove godine Sredozemno more je u julu 6,2 stepena Celzijusa toplije od onoga što se smatra normalnim! Pri tome je važno istaći da se voda znatno teže zagreva od vazduha. Zato ukoliko nešto brzo ne preduzmemo ovo što se danas u medijima naziva Luciferom biće „nova normalnost“. Krajnje je vreme da shvatimo da nam je priroda prijatelj i da klimatske promene nisu negde u budućnosti već su naša sadašnjost koja pogađa sve bez izuzetka.

Bojana Bogojević, ekspert za klimatske promene i održivi razvoj