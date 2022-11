HEMOFARM – decenija održivog poslovanja u Srbiji i regionu

Najnovije studije pokazuju da čak 60 odsto urbane svetske populacije smatra da svojim izborima i delovanjem može da učini pozitivan uticaj na društvo i okruženje. Istovremeno, tek svaki deseti brend globalno nudi takve izbore. Kompanija Hemofarm spada u taj uzak krug savesnih i odgovornih kompanija koja svojim održivim proizvodima i poslovanjem nastoji da inspiriše svoje korisnike, ali i druge brendove da i sami krenu putem održivog razvoja.

Kao pionir među kompanijama u Srbiji u izveštavanju o održivom razvoju, Hemofarm pokazuje odgovornost u svemu što radi. To ga čini dostojnim liderske pozicije, ne samo u farmaceutskoj industriji, već i u održivom razvoju u Srbiji, što potvrđuje i jubilarni deseti Izveštaj o održivom razvoju, koji je Hemofarm nedavno objavio.

Kako kaže dr Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma, svi u kompaniji su veoma ponosni na činjenicu što „Hemofarm predvodi i predstavlja primere drugim kompanijama u održivosti, ne samo na Balkanu, već i šire.“

„Održivost se ne odnosi samo na poslovanje i na dobre poslovne rezultate, već na to da probamo da smanjimo potrošnju svih resursa koje koristimo. Iza nas je decenija izveštavanja o održivom razvoju tokom koje smo uložili mnogo truda i zalaganja da doprinesemo da svet bude bolje mesto za život. Radili smo na tome da edukujemo i motivišemo zaposlene u Hemofarmu, njihove porodice, poslovne partnere, potrošače i zajednicu da razumeju i primenjuju principe održivog razvoja u svakodnevnom životu. Hemofarm je danas prepoznat kao jedan od lidera održivog razvoja u Srbiji i regionu, ali i kao najjača karika u održivom razvoju STADA Grupe,” kaže dr Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma i dodaje:

„Gledajte to ovako. Možete imati kratkoročni uspeh, ali to je ništa u odnosu na rad u sledećih pet, deset ili dvadeset godina. Hemofarm je tu da traje. Iako je prošlo 10 godina na našem putu održivog poslovanja, na neki način smo i na samom početku. Nadam se da će naše iskustvo biti inspiracija za ostale kompanije, ali i za sve građane. Da uradimo nešto danas, kako bismo obezbedili bolju budućnost za sve. I to bi u najkraćem bio održivi razvoj,” zaključuje Zeliger.

Kako kaže Sanda Savić, senior direktorka korporativnih poslova i komunikacija, Hemofarm je jubilarnim desetim izveštajem dokazao da su principi održivog razvoja utkani u kompanijski DNK, a da ove godine započinje i novi ciklus na svom putu održivog razvoja.

„Pokazali smo na koje sve načine brinemo o ljudima, njihovom zdravlju, kao i društvu uopšte, ali su nam u fokusu i naši zaposleni. Ponosni smo na činjenicu da skoro 50 odsto naših zaposlenih čine milenijalci i mlađe generacije, dok žene čine većinu zaposlenih, od čega se preko 60 odsto nalazi na rukovodećim pozicijama,” kaže Sanda Savić i ističe da svako od nas može da pruži doprinos u očuvanju održive sadašnjosti, ali i izvesnije budućnosti za generacije koje dolaze.

„Zaista, to nije fraza, svako od nas može da da svoj doprinos. Kada izlazite iz kancelarije, ne ostavljate otvoren prozor ili sijalicu u svom radnom prostoru. I kada naučimo koliko, na primer, ta jedna sijalica ako se isključi može da uštedi prirodnih resursa, onda jednostavno počinjemo o tome da razmišljamo i menjamo sopstveno ponašanje. To se desilo i sa Hemofarmom. Menjali smo se na bolje, gledali smo da štedimo što više resursa, gledali smo da unapređujemo svoje procese, ali, na kraju, sve počinje od ljudi i naše želje da učinimo nešto bolje za svet oko nas,“ zaključuje Sanda Savić.

Kada je u pitanju poslovanje, Hemofarm je i tokom 2021. godine nastavio da se kreće uzlaznom putanjom održivosti. Od 6,6 milijardi tableta i drugih formi koje je Hemofarm proizveo, čak 89 odsto upakovano je u ambalažu od recikliranog kartona. Portfolio Hemofarma je dodatno porastao za 38 proizvoda, a i dalje je domaći i regionalni tržišni lider u održivom razvoju i kompanija koja je prepoznata u javnosti kao najodlučniji borac za zdravlje ljudi.

Brojke koje inspirišu 2.367.000.000 pakovanja je proizveo Hemofarm u proteklih 10 godina, a sa tom količinom proizvoda može da se napravi krug oko naše planete (ili da se 2 puta povežu Južni i Severni pol).

