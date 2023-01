BRIGA O PRIRODI I ZAJEDNICI OSTAJE IMPERATIV NAŠEG POSLOVANJA

Mnogobrojnim ekološkim akcijama i projektima, kompanija dm drogerie markt nastoji da bude primer kompanijama, kupcima, okruženju, ali i zaposlenima kada je reč o standardima održivog razvoja koji postaju imperativ u poslovnoj zajednici. Pokretanje pozitivnih promena u društvu u kom posluje jeste nešto što ovu kompaniju izdvaja i čini prepoznatljivom ne samo u Srbiji već širom Evrope. O tome za Kurir govori Svetlana Jovanović Mitić, resorna menadžerka marketinga i komunikacija dm Srbija i Severna Makedonija. Zbog čega je važno da održivi razvoj bude imperativ poslovne zajednice u 21. veku? - Važno je da principi održivog razvoja ne budu pitanje izbora, već da postanu utkani u srž poslovanja svih aktera na našem tržištu, kada imamo u vidu da su upravo institucije i privatni sektor pokretači privrede u celini. To znači da ne pravimo izbore između profita i ekoloških principa, već da negujemo one poslovne prakse kod kojih ekologija i poslovni uspeh stoje na istoj strani. Kompanije koje u jednom okruženju imaju komercijalni interes, ali i najviše kapaciteta da preuzmu odgovornost, na ovom planu igraju ključnu ulogu. Kako kompanija dm doprinosi održivom razvoju naše zemlje? - Drogerijski lanac dm, koji važi za jednu od najuspešnijih kompanija u našoj zemlji, a najveći je drogerijski lanac u Evropi, primenjuje niz zelenih principa u gotovo svakom segmentu poslovanja. Politika društveno odgovornog poslovanja kojoj težimo ogleda se u ponudi brojnih ekološki prihvatljivih proizvoda u vidu sertifikovane prirodne kozmetike, organske hrane, zero waste proizvoda, pa sve do artikala koji ostavljaju minimalni otisak na životnu sredinu. Od 2019. dm je postao prva kompanija koja je povukla plastične ambalažne kese iz prodaje, a kupcima nastavila da nudi ekološke alternative - reciklirane papirne kese, trajne torbe i velike pamučne dm torbe. Pored toga, u našim drogerijama nalaze se kontejneri u koje možete da odložite istrošene baterije za reciklažu. Od početka godine ponosni smo i na novu dm robnu marku "no planet b", koja je fokusirana na održivost i koja koristi preko 90% sastojaka prirodnog porekla za svoje pojedinačne proizvode. Reč je o veganskim proizvodima za negu tela i kose čiji sastojci su elementi smatrani neupotrebljivim i namenjeni su za bacanje, kao što su na primer listovi masline ili kora grejpfruta. Takav zeleni pravac koji negujemo rezultirao je i najvećom inicijativom pošumljavanja u Srbiji - "Zasadi drvo", kojom već četiri godine zaredom postavljamo istorijske rekorde.

Lanac dm poznat je kao jedan od najvećih donatora među kompanijama. Koliku moć danas ima privredni sektor kada je reč o društvenoj odgovornosti? - Privredni sektor ima veliki uticaj u oblasti društvene odgovornosti, što se posebno primećuje poslednjih godina, kada se svet suočava s brojnim izazovima. Kompanije ujedno nose i dozu odgovornosti da aktivno učestvuju u životu zajednice u kojoj ostvaruju profit, a čini se i da okruženje sve više pred njih postavlja određena očekivanja. Kompanija dm godinama neguje takav pristup, i smatram da je to dobar trend, budući da odgovornost prema zajednici u kojoj poslujete treba da bude jedan od ciljeva kojima težite i da bude komplementaran s vašim poslovanjem. Mi u kompaniji dm već godinama veliku pažnju pridajemo humanitarnim aktivnostima i nastojimo da pružamo pomoć gde je najpotrebnija. Živimo u senzibilnoj zajednici, u okviru koje postoje mnoge osetljive grupe ljudi o kojima treba da brinemo i zato je najmanje što možemo da uradimo namera da iskoristimo našu poziciju i resurse za stvaranje srećnijeg i zadovoljnijeg okruženja. Tokom 2022. dm je uputio sektoru zdravstva najveći broj donacija, među kojima se izdvaja medicinska oprema u vrednosti od 14 miliona dinara koju smo uručili klinici "Narodni front". Deca su naša budućnost, te zbog toga redovno usmeravamo sredstva i obrazovnim ustanovama, kao i domovima za nezbrinutu decu i centrima socijalne zaštite. Takođe, nastojimo da kontinuirano pružamo podršku ženama i udruženjima za zaštitu životinja. Imajući u vidu da je dm pionir zelenog poslovanja i kontinuirane aktivnosti u oblasti društvene odgovornosti, kakvi su planovi za naredni period na ovim poljima? - Sigurno ćemo s još većim entuzijazmom i predanim radom nastaviti da brinemo o našim porodicama, komšijama, prijateljima i prirodi, kojoj bi trebalo da uzvratimo barem deo onih lepota koje nam nesebično pruža. Pre svega, treba uvek da se pitamo na koje sve načine možemo da učinimo svet boljim mestom - da udahnemo novi život šumama i uživamo u zelenijim predelima, "sadimo" kiseonik i donosimo osmeh na lice članovima naše zajednice kojima smo potrebni. Jedan od prioriteta u ovoj godini jeste da i dalje, raznim akcijama, opravdavamo epitet jedne od vodećih kompanija u oblasti održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja, te kontinuirano podižemo tu lestvicu sve više.

O projektu "Zasadi drvo" Moć udruženog ljudskog delovanja neprocenjiva "Zasadi drvo" je najveći projekat masovnog pošumljavanja u Srbiji. U čemu se najviše ogleda njegov značaj? - Zahvaljujući ovom projektu, uspeli smo da ostvarimo vidljiv doprinos i dokažemo da je moguće raditi na poboljšanju ekoloških uslova u okruženju koje svi delimo, a ne isključivo na rešavanju negativnih posledica u oblasti zaštite životne sredine. Ono što je još važnije, pokazali smo da je moć udruženog ljudskog delovanja neprocenjiva i da čovečanstvo može da bude prijatelj naše planete. Uz nesebičnu pomoć svih volontera i naših zaposlenih, uspešno smo ukazali na značaj očuvanja prirodne sredine i dokazali da je uz malo volje i pravi timski rad sve moguće. Zato pozivamo sve građane da nam se pridruže u narednim akcijama i da zajedno s nama postanu deo istorije u stvaranju novih zelenih oaza širom zemlje.

Značaj šumskih ekosistema u rešavanju ekoloških problema gotovo je nemerljiv. Šume sprečavaju eroziju zemljišta i nastajanje bujica, od velikog su značaja za očuvanje biodiverziteta, a godišnje daju 86 milijardi tona kiseonika. To su samo neki od pozitivnih ekoloških efekata zbog kojih je pokrenut projekat "Zasadi drvo", koji je ubrzo stekao epitet najveće inicijative pošumljavanja u našoj zemlji. Predstavnica projekta "Zasadi drvo" u kompaniji dm Tanja Kostić, specijalista u sektoru marketinga i komunikacija, govori za Kurir o uspešnosti ove višegodišnje inicijative. Radite u jednoj od "najzelenijih" kompanija u zemlji, uz to ste na čelu projekta koji je postigao neverovatne rezultate na polju očuvanja životne sredine. Koliko vas ispunjava činjenica da u svom poslu imate priliku da pokrećete pozitivne promene u društvu? - Činjenica da u svom poslu imate priliku da pokrećete pozitivne promene u društvu, kao i rad u kompaniji koja s takvom posvećenošću pristupa društvenim i ekološkim pitanjima čini me izuzetno ponosnom i ispunjenom. Projekat "Zasadi drvo", sada već naš zaštitni znak, od samog početka je nešto u čemu smo videli priliku da napravimo veliki pomak u zaštiti životne sredine, kao i da na taj način negujemo vrednosti koje živimo. Kada je te 2019. godine u jednom danu zasađeno više od 50.000 stabala, oboreni su svi rekordi pošumljavanja u zemlji. Danas s ponosom ističemo broj od preko 460.000 sadnica, koje smo zajedno s našim zaposlenima, partnerima na projektu i brojnim volonterima posadili na preko 300 lokacija širom Srbije. Taj entuzijazam koji vas obuzme kada shvatite šta kao pojedinac možete da poklonite vašem okruženju trudimo se da prenesemo na ljude u našoj okolini, a kada motivišete društvo da preduzme iste ili slične korake, tada ispunjavate glavni cilj akcije.

Kompanija dm poznata je po brojnim društveno odgovornim projektima i kao jedan od najvećih donatora u zemlji. Kako vaši zaposleni reaguju na ovakve inicijative i koja je njihova uloga u projektima?

- Naše koleginice i kolege s radošću učestvuju u brojnim inicijativama po kojima je dm poznat, a posebno mi je drago kada vidim s kakvim entuzijazmom reaguju na društveno odgovorne projekte kojima se bavimo. Oni su veoma ponosni na projekat "Zasadi drvo", za koji uvek vlada veliko interesovanje, što predstavlja jednu od najboljih potvrda da radimo nešto korisno za zajednicu. Akcije sadnji uvek prati izuzetna atmosfera, a istovremeno imamo priliku da upoznamo koleginice i kolege iz drugih gradova, kao i mnoge divne predele naše zemlje. Da je ova inicijativa omiljena u kompaniji dm, govori činjenica da su naše kolege, uz sadnju drveća, učestvovale i u akcijama sakupljanja semena u kojima je do sada prikupljeno čak 2,5 tona semena. Ovo je još jedan važan aspekt doprinosu obnavljanja šuma budući da od tog semena nastaju nove sadnice.

Divan je osećaj videti kolege kako preuzimaju ključnu ulogu u akcijama kojima se menja ekološka budućnost naše zemlje. Za naše zaposlene koji učestvuju u ovakvim aktivnostima organizujemo i interna predavanja na temu važnosti pošumljavanja i očuvanja ekosistema, ali ih nagrađujemo i jednim slobodnim danom, jer pružaju doprinos zajednici u kojoj žive i rade. Koliko je ovakav projekat najveće akcije pošumljavanja u Srbiji kompleksan i kako se održava njegov kontinuitet?

- "Zasadi drvo" je projekat na kome dm, Adrija medija grupa i institucionalni partneri uspešno rade već godinama. Pored faze sadnje, tokom koje smo ozeleneli čak 12 gradova, mi svakodnevno promovišemo i značaj očuvanja i zaštite prirode, i trudimo se da aktivno radimo na polju edukacije o ovoj temi. Primarni cilj je promena naših svakodnevnih navika i pogleda na ekološka pitanja, jer se samo zajedničkim snagama može menjati svest i posledično svet oko nas. U saradnji s partnerima projekta, sproveli smo brojne promotivne aktivnosti poput konferencija, oslikavanja murala, organizacije podkasta i intervjua, kreirali smo i animirani film i pokrenuli čak 26 radionica za decu u školama. Pridružile su nam se i brojne poznate ličnosti i influenseri u svojstvu ambasadora. Istakla bih i značaj stručnih partnera na ovom projektu koji posle pošumljavanja kontinuirano brinu o sadnicama.

Svako može da postave eko-heroj Sadimo kiseonik za buduće generacije U čemu se krije najveća moć ovog projekta? - Utisak koji nosim nakon svake akcije sadnje jeste saznanje da udruženim snagama mi, kao pojedinci, možemo sve. Takođe, ovaj projekat nam je pružio jedinstvenu mogućnost da mnogo naučimo od naših stručnjaka i da naše aktivnosti prilagođavamo prirodi i optimalnim vremenskim uslovima za sadnju pojedinih biljnih kultura. "Zasadi drvo" je projekat vrlo jednostavnog mehanizma koji svima koji žele nešto da promene na polju očuvanja životne sredine daje šansu za to. Govorimo stalno o klimatskim promenama i ekološkim izazovima misleći da smo nemoćni da utičemo na boljitak naše planete. Ovaj projekat dokazuje suprotno. Postarali smo se za to da svako ko želi može da postane eko-heroj i deo ove velike priče - dobiće sadnice u ruke i priliku da zajedno s nama "zasadi kiseonik za buduće generacije".

