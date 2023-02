Rekordni prihod od prodaje uz velike inflatorne pritiske

Rastu sva poslovna i distributivna područja, a značajna poskupljenja sirovina, pakerskog materijala, energenata i usluga očekivano su uticala na profitabilnost

Atlantic Grupa je tokom 2022. godine zabeležila prihod od prodaje u iznosu od 846,2 miliona evra, što u odnosu na isti period lane predstavlja rast od 11,8 odsto. Pod uticajem značajnih poskupljenja u ukupnom spektru poslovnih aktivnosti, dobit pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) smanjena je za 20,6 odsto u odnosu na 2021. godinu i iznosi 76,4 miliona evra, dok je neto dobit smanjena za 43,2 odsto i iznosi 26,0 miliona evra.

“Atlantic Grupa je, uprkos brojnim izazovima u okruženju, u 2022. godini ostvarila istorijski rekordne prodajne rezultate, a rast je ostvaren u svim poslovnim i distributivnim područjima. Nakon godina Covida, 2022. je obeležila ruska agresija na Ukrajinu koja je izazvala energetsku krizu, dodatne zastoje i nestašice u dobavljačkim lancima, te značajna poskupljenja gotovo svih naših strateških sirovina i usluga. Ova poskupljenja smo samo delimično uspeli da kompenzujemo optimizacijom internih resursa, kao i manjim delom povećanjem naših prodajnih cena, što je, očekivano, dovelo do pada profitabilnosti. Nezavisno od toga, nastavili smo sa ulaganjima u razvoj poslovanja - inovacije u proizvodnom portfoliu, modernizaciju proizvodnih kapaciteta i nastavak digitalne transformacije”, istakao je predsednik Uprave Atlantic Grupe Emil Tedeski.

Kafa, Pića i Farmacia prednjače u rastu

žNajveći rast od 20,2 odsto ostvarilo je Strateško poslovno područje (SPP) Pića, čiji je vodeći brend Cedevita, sledi SPP Kafa, s brendovima Barcaffe i Grand kafa te rastom od 16,2 odsto, a dvocifrenim rastom od 10,5 odsto ističe se i apotekarsko poslovanje pod brendom Farmacia. Među distributivnim područjima prednjače Srbija s rastom od 15,5 odsto i Hrvatska s rastom od 10,7 odsto. Na krilima odlično odrađenog distributivnog posla proširio se i distributivni portfolio, i to saradnjom s novim principalom Intersnack (Chio) u Srbiji, te širenjem uspešne saradnje s Red Bullom u Srbiji i na područje Severne Makedonije.

Uspešnost ukupnog poslovanja i pristupa i dalje potvrđuju vredne nagrade pa je Atlantic Grupa i u protekloj godini osvojila prvu nagradu za odnose s investitorima, u organizaciji Poslovnog dnevnika i Zagrebačke berze, i prvu nagradu za kvalitet korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga. Takođe, i ove godine naši su brendovi osvojili niz nagrada za tržišnu komunikaciju na regionalnim takmičenjima, a posebno se ističe Donat, koji je proglašen finalistom Global Best of the Best Effie Awards.

Rekordna dividenda, cepanje akcija i jačanje upravljačkih tela

Od važnijih korporativnih događanja valja istaći kako je isplaćena istorijski najviša dividenda u iznosu od 50 kuna po akciji te je sprovedeno cepanje akcija Atlantic Grupe, na način da je jedna akcija pojedinačnog nominalnog iznosa od 40 kuna podeljena na četiri nove akcije pojedinačnog nominalnog iznosa od 10 kuna.

U decembru je Mate Štetić, dotadašnji glavni direktor SPP Kafa, imenovan novim članom Uprave Atlantic Grupe, čime je ovo telo prošireno na sedam članova. U novom opsegu odgovornosti Štetić je osim brige za kategoriju kafe preuzeo i upravljanje kategorijama čokolade te slatkog i slanog sneka. U prvom delu godine Nadzorni odbor kompanije proširen je na devet članova, a sastav ovog tela pojačali su dr. Vesna Nevistić te Zoran Vučinić.