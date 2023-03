ZELENA AGENDA

Nordijske zemlje - Danska, Finska, Norveška i Švedska - veoma su važan partner za Srbiju u procesu zelene i energetske tranzicije, kako kroz investicije u obnovljive izvore energije (OIE), tako i savetodavno kroz ovu inicijativu u oblasti reformi energetskog sektora i energetskih preduzeća.

Njihovo iskustvo u zelenoj tranziciji veoma je dragoceno Srbiji, jer je reč o rešenjima koja su decenijama u primeni.

U okviru inicijative „Nordijski zeleni projekat - Održiva rešenja za Srbiju“ održane su četiri konferencije u poslednjih šest meseci, a završetak inicijative bio je povod da sa ambasadorima ove četiri zemlje razgovaramo o zelenoj agendi, njihovim iskustvima i znanjima kako bismo ubrzali proces transformacije.

- Nisam to znala, ali znam da smo u Švedskoj, kao i u nordijskoj oblasti, uspeli da dosegnemo nivo razvoja zajednice koji je u samom svetskom vrhu. Svakako nismo još stigli do cilja - trenutno se bavimo preciznim podešavanjima modela našeg društva i suočavamo se sa nekoliko izazova. Sve je počelo sa građanskim društvom, koje je vršilo pritisak na zakonodavna tela da usvoje progresivne zakone. Zatim izgradnja snažnih institucija koje su odgovorne građanima.

- Klima i životna sredina ne poznaju granice, te mi tako zavisimo od napretka drugde u svetu. Zato nastojimo da ukažemo na sopstveno iskustvo i radimo u okvirima razvojne saradnje, kao što je slučaj ovde u Srbiji, da bismo pomogli našim srpskim partnerima da pokrenu iste procese. U Srbiji znatan deo zakonodavstva postoji, tako da smo spremni za sledeći korak - rad na participativnom pristupu, koji se oslanja na stručno znanje istraživača, lokalnih samouprava, građanskog društva, kao i povezivanje sa privredom. To je ono što želimo da pokažemo - kako se to može izvesti. Mislim da već vidimo značajan pomak u Srbiji - imamo novu direktivu o industrijskoj emisiji čiji je cilj da se smanji zagađenje, a tu je Švedska imala ključnu ulogu u podršci Srbiji.

- Da bi se izvela neophodna transformacija u pravcu održivijeg i ekološki razvijenijeg društva, neophodno je uključiti celokupno društvo u taj proces. To bi bio poslovni model - horizontalna integrisana tranziciona strategija koja bi se primenila na svim nivoima. U Srbiji vidim veliki potencijal za pomak u ekološkom razvoju zbog vrednosti resursa koje poseduje. Imate veliki hidroenergetski potencijal, kao i potencijal u energiji vetra i solarnoj energiji. Mogli biste lako da proizvodite vodoničnu energiju ovde. Posao je stratega da odluči kako da se to uradi, ali su vam pritom neophodne i dobre državne kompanije u energetskom sektoru koje bi postupale u skladu sa tim odlukama.

Ambasador Finske Kimo Lahdevirta

Srbija se obavezala da će pratiti zelenu transformaciju. Da li je to veliki izazov za zemlju sa skromnim BDP-om kakva je Srbija?

- Zelena agenda je veliki izazov za Srbiju, ali je u isto vreme i neophodno kako bi Srbija ostala kompetentna za tržište Evropske unije. Dakle, to je pitanje prioriteta, ali ne sumnjam u vašu zemlju i mislim da ona to zaista može postići. Grube procene kažu da je za transformaciju energetskog sektora potrebno oko 30 milijardi evra investicija. Slično je i u drugim zemljama. Primera radi, nedavno sam pročitao da je potrebno da se u energetski sektor u Finskoj uloži oko 10 milijardi evra, i to do 2035. godine, jer je tada planirano da se prestane sa emitovanjem ugljen-dioksida. Istina je da su u pitanju velike sume, ali zaista verujem u vašu zemlju. Zelena energija i cirkularna ekonomija su od fundamentalnog značaja.

Šta je ono što zemlje Zapadnog Balkana mogu da nauče od nordijskog modela ekonomskih integracija?

- Nordijski model ekonomskih integracija može biti primer zemljama Zapadnog Balkana, naročito što je taj proces u nordijskim zemljama započeo veoma rano, 50-ih godina prošlog veka, dosta pre ulaska u EU. Danas, iako nisu sve zemlje članice EU, nordijska saradnja je umnogome zasnovana na evropskim integracijama. Značajno je što je trenutno nordijski region jedan od najintegrisanijih na svetu, i to nam zaista donosi mnogo benefita. Smatram da druge zemlje imaju na šta da se ugledaju.

Prema UN indeksu sreće, Finci su najsrećnija nacija na svetu. Slede ih Danci i Islanđani. Zahvaljujući čemu je tako?

- Pre bih rekao da smo zadovoljni svojim životom nego srećni. Glavni faktori za to verujem da su demokratski principi, vladavina prava, časno upravljanje političara, jednakost, objektivnost medija, dobro obrazovanje i poverenje građana u institucije. Iako možda građani Finske nisu bogati i nemaju velike prihode, oni su sigurni da, ukoliko se nešto nepredvidivo desi u njihovom životu, to će pokriti socijalno i zdravstveno osiguranje.