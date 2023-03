HUAWEI donira 150.000 dolara za stipendije studentima tehničkih fakulteta u SRBIJI

Kompanija Huawei Technologies kroz program ICT Academy studentima sedam tehničkih fakulteta u Srbiji doniraće 150.000 hiljada dolara za stipendije. Ovim povodom, Čen Čen, direktor kompanije Huawei u Srbiji, i Branko Ružić, ministar prosvete, potpisali su danas ugovor o ovoj vrednoj donaciji koju će dobiti Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Elektrotehnički i Saobraćajni fakultet u Beogradu, Elektronski fakultet u Nišu, Tehnički fakultet u Čačku, Prirodno-matematički i Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu.

foto: Nikola Žakula

Direktor kompanije Huawei u Srbiji, Čen Čen još jednom je potvrdio da je Huawei posvećen ulaganju u obrazovanje i razvoju mladih talenata u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i istakao značaj saradnje sa Ministarstvom prosvete.

foto: Nikola Žakula

"Verujemo da će donacija olakšati rad studenata tehničkih fakulteta širom zemlje i da će podržati kvalitetniji i dinamičniji razvoj IKT-a. Ponosni smo na to što imamo priliku da unapredimo obrazovanje budućih kolega i doprinesemo razmeni znanja sa stručnjacima veštačke inteligencije, Cloud tehnologije i srodnih oblasti. Na ovaj način brinemo o mladim talentima u Srbiji, kao što to činimo širom sveta, u svakoj od zemalja u kojoj poslujemo. Huawei svoju podršku obrazovanju pruža ne samo kroz donacije i studentske stipendije, nego i kroz projekte Seeds for the Future, 1.000 dreams, Internship programe i mnoge druge. Zahvalni smo ministru Ružiću i Ministarstvu prosvete, kao i fakultetima, odnosno, svim našim pouzdanim partnerima, sa kojima već godinama zajednički gradimo bolju budućnost za mlade i za Srbiju, na podršci koju nam u kontinuitetu pružaju na ovom putu", rekao je Čen i dodao da je obrazovanje, koje je danas usko povezano sa korišćenjem modernih tehnologija, najvažniji resurs budućnosti.

foto: Nikola Žakula

Ambasadorka Narodne Republike Kine u Srbiji, Čen Bo, podržala je potpisivanje ugovora i istakla izuzetnu saradnju koju dve zemlje neguju dugo.

“Naše dve zemlje, Kina i Srbija, oduvek pridaju veliki značaj obrazovanju u želji da mladima pruže još bolje prilike i više mogućnosti za razvoj. Razvoj obrazovanja nije obaveza samo države i porodice, već celokupnog društva. Zato mi je izuzetno drago što je Huawei Technologies, kao visoko-tehnološko kompanija, spremna da preuzme odgovornost, ali bih se zahvalila i Ministarstvu prosvete što kineskim firmama pruža prilike za saradnju. Nadam se da će ova donacija studentima omogućiti bolje uslove za učenje i da će oni u budućnosti, zajedno sa nama, razvijati IT industriju“, izjavila je Chen Bo.

foto: Nikola Žakula

Ministar prosvete, Branko Ružić, zahvalio se na donaciji i potvrdio da država Srbija i kompanija Huawei dele iste vrednosti i rade na njihovom ostvarenju za dobrobit svih.

“Hvala kompaniji Huawei Technologies koja je, kao društveno odgovorna kompanija, prepoznala značaj podrške mladima da nastave svoje obrazovanje i odlučila da donira 150.000 dolara za stipendiranje najboljih studenata tehničkih fakulteta. Da je reč o dobroj nameri pokazuje odsustvo bilo kakve obaveze studenta prema kompaniji, osim što će je percipirati kao potencijalnu mogućnost za zapošljavanje nakon završetka studija. Danas smo se okupili oko istog cilja – da podržimo i stvaramo još bolje uslove za studiranje jer ovakvim investicijama osiguravamo bolju budućnost svih nas. Ministarstvo prosvete na različite načine nastoji da unapredi uslove obrazovanja kroz povećanje stipendija i kredita i unapređenje infrastrukture u visokom obrazovanju kroz nove zgrade fakulteta i domova. Ovakve inicijative društveno odgovornih kompanija ćemo uvek podržavati i bićemo zahvalni na njima“, izjavio je ministar Ružić.

foto: Nikola Žakula

Huawei je posvećen ulaganju u obrazovanje i razvijanju mladih talenata u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Osnovni cilj jeste unapređenje digitalnih veština mladih kako bi postali deo savremenog digitalnog okruženja, ali i izgradnja ekosistema informaciono-komunikacionih tehnologija uz podršku i saradnju sa svim zainteresovanim stranama. Kroz različite projekte, Huawei gradi dugoročnu i održivu platformu za mlade u regionu i podstiče ih da rade u IKT sektoru, pomažući svojim zemljama da grade inteligentno društvo regiona i celog sveta.

Potpisivanjem ugovora o donaciji sa Ministarstvom prosvete, Huawei je otvorio svoj godišnji partnerski samit u Beogradu, održan na Belom dvoru pod nazivom HUAWEI EBG ADRIATIC PARTNER SUMMIT 2023 - Leading Digital Infrastructure for New Value Together. Na događaju su predstavljena nova IKT rešenja kineske kompanije, koja će ubrzo biti dostupna i na domaćem tržištu.

