Kampanjom “Najvažniji poziv u životu” do većeg broja donora i transplantacija

Hemofarm grupa i njena fondacija u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja Srbije, Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, udruženjem pacijenata "Zajedno za novi život", ponovo pokreće kampanju za povećanje broja donora i transplantacija “Najvažniji poziv u životu“. Kampanja ima zadatak da podstakne kulturu donorstva sa ciljem izgradnje humanijeg i solidarnijeg društva.

Tim povodom, ispred bilborda u Dečanskoj ulici u Beogradu, pored pacijentkinje Slavice Obradović, koja već devet godina čeka poziv za transplantaciju jetre, generalni direktor Hemofarma Ronald Zeliger je pozvao sve građane Srbije da podrže donorstvo, kao najviši akt humanosti.

foto: BETA/Amir Hamzagić

„Kampanjom Najvažniji poziv u životu želimo da probudimo humanost i pružimo šansu za skoro 2000 naših sugrađana koji svakodnevno čekaju taj poziv. Mnogo je rečeno i urađeno u poslednjih sedam godina, ali pacijenti u Srbiji i dalje čekaju najvažniji poziv. Nažalost, Srbija je i dalje na dnu liste kada je u pitanju posthumno doniranje organa. Ne bi smelo da bude tako. Doniranjem organa pomažemo drugima da nastave da žive i zato je to najveći čin humanosti. Pozivam vas da nam se pridružite i podržite donorstvo, jer je ponekad potreban samo jedan poziv da se promeni nečiji život na bolje,“ poručio je Zeliger.

Ministarka zdravlja u Vladi Republike Srbije prof. dr Danica Grujičić rekla je da je novi zakon o transplantaciji spreman.

foto: BETA/Amir Hamzagić

„Novim zakonom podrazumevano je dobrovoljno donorstvo organa, ali oni koji ne žele da daju svoje organe sada će biti registrovani i taj će se registar voditi preko Uprave za biomedicinu. Osnovna promena u pravilniku o ustanovljavanju moždane smrti je izmena definicije kao potpuni prestanak rada ćelija i tkiva u ljudskom organizmu,“ rekla je ministarka Grujičić i dodala da mediji imaju nezamenljivu ulogu da objasne ljudima šta je moždana smrt i da pozovu na donorstvo, i u tom smislu pozvala na saradnju. „Bolest ne bira. Moja molba svima onima koji izgube najmilije, iako je teško, je da razmišljaju o tome da će neki ljudi moći normalno da žive zahvaljujući tom humanom činu,“ naglasila je ministarka Grujičić.

Danica Lukić, zamenik direktora Sektora za ostvarivanje zdravstvene zaštite u inostranstvu istakla je moramo brzo da preduzmemo korake kako bi se obezbedili donori u našoj zemlji.

foto: Hemofarm Fondacija/Marko Risović

“Za one vrste transplantacija koje se ne rade u Srbiji, Fond upućuje pacijente na lečenje u inostranstvo. Međutim, bez obzira na obezbeđena finansijska sredstva od strane države za lečenje u inostranstvu, to nam ne pomaže u ovoj situaciji, jer inostrani transplantacioni centri, kao uslov za prijem naših pacijenata za kadaveričnu transplantaciju, postavljaju reciprocitet u razmeni organa. Moramo pod hitno da preduzmemo korake kako bi se obezbedili donori, jer vremena nema, nema ni spremnosti drugih država da daju organe za spašavanje života naših ljudi, to moramo sami da obezbedimo,“ ocenila je Lukić.

foto: Hemofarm Fondacija/Marko Risović

U Srbiji trenutno oko 2000 ljudi čeka na donora i transplantaciju organa. Nosioci kampanje “Najvažniji poziv u životu“ su pacijenti i lekari koji će građanima ukazati na veličinu ovog problema i značaj zaveštanja organa, kako bi se broj donora povećao i spasili životi ljudi koji čekaju transplantaciju organa. Prethodna kampanja, realizovana 2016. godine povećala je broj donora sa 2 na 6 na milion stanovnika, a Srbija je dobila Nacionalni dan donora, 6. jun. Usledila je pandemija COVID-19, koja je skoro u potpunosti zaustavila program donorstva i transplantacije, zbog čega je ponovo neophodno angažovanje celog društva kako bi se promenila statistika koja Srbiju dovodi na začelje Evrope. Danas svako može biti heroj, ako postane donor.

foto: Hemofarm

Kampanju „Najvažniji poziv u životu“ pokrenula je Hemofarm fondacija, u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja Srbije, Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i uz podršku udruženja transplantiranih pacijenata i pacijenata kojima je potrebna transplantacija organa "Zajedno za novi život" i kreativnih agencija “Jazavac i utorak” i “Orange studio”.

