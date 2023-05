"NAJJEFTINIJA ENERGIJA JE ONA ENERGIJA KOJA NIJE POTROŠENA" Urošević: Ovaj alat za štednju donirale su nam UN i evo za šta služi

Potencijal za uštedu energije u regionu Zapadnog Balkana i sire je vrlo visok.

Zasto je energetska efikasnost prva mera za postizanje klimatskih ciljeva i smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva?

Dragan Urošević, menadžer projekta – Energetski portfolio i Siniša Ubiparipović, menadžer projekta UNDP Bosna i Hercegovina komentarisali su ogroman potencijal za uštedu u regionu Zapadnog Balkana i šire.

foto: Kurir tv

Ubiparipović se javio putem skajpa i dao primere kako to funkcioniše u BiH.

- Nama je globalno pet sekudni do 12, a ako nešto ne uradimo suočićemo se sa velikim problemima. Energetska efikasnost je brza pobeda da se u što kraćem roku ostvare što veći rezultati. Pored toga veliki je akcenat u smislu uštede energije. Najjeftinija energija je ona energija koja nije potrošena - kaže Ubiparipović.

Urošević je spomenuo je alat kojim se indirektno štedi energija.

- To je informacioni sistem za energetski menadžment koji je program Ujedinjenih nacija donirao Srbiji i služi za podatke, unošenje podataka i kreiranje, merenje potrošnje, analiziramo tu potrošnju i na kraju je verifikujemo, odnosno do kakvih smo rezultata došli. Sve je to izuzetno važno za ceo proces energetske efikasnosti - rekao je Urošević.

foto: Kurir tv

Ubiparipović je pored finansijske uštede spomenuo i ugodno korišćenje prostorije.

- Ima niz faktora koje možemo uzeti u obzir, pothlađenost objekta, bolesti koje se javljaju u tim prostorijama. Čak 10 odsto stanovnika EU nije moglo održavati svoje domove toplim. Samo primenom energetske efikasnosti može se izbeći prevremena smrt i bolesti disajnih puteva, najčešće astma, kada je u pitanju vlaga i vlažne prostorije Morate uzeti u obzir i globalnu sliku - poručuje Ubiparipović.

Kurir.rs

