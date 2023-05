REGIONALNI STRUČNI SIMPOZIJUM "ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA U REGIONU BALKANA“ Pratite uživo na portalu Kurir.rs

Zašto su zgrade temelj energetski efikasne budućnosti, kako da unapredimo energetsku efikasnost zgrada u regionu Balkana i na koji način na tom putu da pomognemo Srbiji i zemljama regiona kako bi smanjile potrošnju energije, emisije gasova sa efektom staklene bašte i zaštitile životnu sredinu i zdravlje građana, neke su od tema regionalnog stručnog simpozijuma "Energetska efikasnost zgrada u regionu Balkana +“, koji se održava danas i sutra, 30. i 31. maja, u Beogradu.

Ovaj Simpozijum organizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz podršku vlada Nemačke, Slovačke, kao i Vlade Japana u okviru UNDP Climate Promise inicijative.

Tokom dva dana trajanja Simpozijuma (30. i 31. maj) na panelima će se diskutovati o tome kakve su javne politike i modeli finansiranja potrebni da bismo dostigli skoro nultu potrošnju energije u zgradama, kao i o značaju uvođenja pametnih digitalnih rešenja i promene navika za smanjenje potrošnje energije. U diskusijama će učestvovati više od 40 predstavnika/ca državnih institucija, međunarodnih finansijskih institucija i organizacija, privatnog sektora, kao i eksperti iz akademske zajednice i iz kancelarija UNDP-a, iz regiona Zapadnog Balkana i iz Moldavije.

Detaljnije informacije o Simpozijumu možete pronaći na sajtu Regionalne mreže za energetsku efikasnost zgrada, na adresi: www.reebn.com. Putem ovog sajta događaj možete pratiti i onlajn od 9.30 časova.

Na interaktivnom zidu koji prati događaj svi mogu onlajn i bez registracije da postavljaju pitanja, učestvuju u anketama ili objave svoje mišljenje o temi simpozijuma, a isto mogu i preko Tvitera, koristeći hešteg #theEEimpact u svojim objavama.

9:30-10:00 SVEČANO OTVARANJE

Pozdravna reč: Jakup Beriš, stalni predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji

foto: Zorana Jevtić

- Dobro jutro uvažene ekselencije, dame i gospodo. Kao što je i kolega u svom uvodnom izlaganju rekao objedinićemo organe u regionu finansijske organizacije, privatni sektor i stručnjake i razgovarati kako da štedimo električnu energiju i da povećamo istvoremeno energetsku efikasnost, brinući pri tom i o zdravlju. Zapadni Balkan i susedne zemlje jako mnogo koriste elekrtičnu energiju, a i zgrade koriste mnogo veiše električne energije u odnosu u Evropsku Uniju po metru kvadratnom. Svaki kilovat koji uštedimo u okviru naših zgrada pomaže kompanija da preduzmu sve odgovarajuće mere kako bismo se borili protiv klimatskih promena.

Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji

foto: Zorana Jevtić

Dragi minsitre Vesiću, dame i gospodo, veliko je zadovoljstvo da smo ovde danas okupili da govorimo o ovako važnoj temi. Ruska invazija na Ukrajinu poremetila he golobalno tržište energetike što je dovelo do nezapamćene krize. Energetska tranzicija je hitna i to je nešto što je nama veoma potrebno - rekla je Halačeva i dodala:

- Potrebno je da se zajedno pobrinemo za energestsku krizu i da sve što radimo u EU može da se primeni i na Balkanu. Staramo se o tome da ulažemo u sektor obnovljije energije koja je čistija i bolja za našu plenetu. Osim 500.000 evra ulaganja koje planiramo biće namenjena i za uštedu energije i za energestsku efikasnost. Srbija i zapadni Balkan mogu da računaju da ćemo im pomoći u ovom nastojanju.

Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Vlada Republike Srbije

foto: Zorana Jevtić

- Dragi prijatelji prošlo je 12 godina kako je Srbija donela pravni okvir za regulisanje energestske efikasnosti. Nažalost nismo puno napredovali kada je u pitanju energetska efikasnost zgrada, što zbog toga što nismo imali odgovarajuća pravna rešenja, što zbog toga što nismo bili previše zainteresovani - konstatovao je Vesić i dodao:

- Za nas je veoma važno što ćemo u narednom periodu doneti metodologiju proračuna energetskih karakteristika zgrada što je deo dopune i izmene zakona o planiranju i izgradnji. Kada smo doneli odluke da menjamo zakon o planiranju i izgradnji jedan od glavnih razloga bio je i energetska efikasnost. Ono što je važno jeste da kada je u ptianju bilo koja nova stambena zgrada ne možete kupiti zgradu bez energetskog pasoša. To će u narednih 10 godina važiti za svaku stambenu jedinicu u Srbiji. Mi smatramo da je važno da građanima pružimo sliku o tome šta kupuju. Mislimo da je fer da kada neko kupuje stan naprosto zna i kakva su energetska svojstva tog stana. Takođe, zgrade će se u buduće graditi po sertifikatima zelene gradnje, što će povoljno uticati na energetsku efikasnost, kao i na zaštitu životne sredine.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.