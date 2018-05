OVAJ GRAD PROŽDIRE ZEMLJA: Pogledajte kako izgeda snimak dronom mesta pod Uralom koje nestaje deo po deo! (VIDEO)

Berezniki je grad od 150.000 stanovnika na Uralu sagrađen točno iznad rudnika umreženog mnogobrojnim tunelima.

Ovo područje je bogato kalijevom solju, a Rusi su to odlučili maksimalno da eksploatišu. I dok su pod zemljom vrdno radili rudari, iznad rudarskih okana je su živeli ljudi, radili, deca su išla u školu.

I sve je to nekako funkcionisalo do 2007. godine kada se usred grada odjednom pojavila rupetina široka 400, a duboka 700 metara. Ljudi su ostali šokirani, ali bio je to tek početak njihovih nevolja.

Zemlja pod njima je stalno podrhtavala, svakodnevno su se otvarale nove i nove rupe. Zemlja je gutala automobile, kuće, neke su bile veličine nekoliko fudbalskih terena. Ubrzo je ceo grad počeo da tone, zemlja ga je bukvalno proždirala.



Vlasti su sve vreme pokušavale da smire paniku i govorile stanovnicima da je sve u redu, ali bilo je jasno da ništa nije kako treba i da će uskoro ceo grad da nestane.

Prošlo je više od 12 godina od kolapsa, a situacija u Berezniku nije se promenila. Zgrade stoje nakrivljene, neki delovi grada izgledaju poput napuštenih gradova oko Černobila, ogromne kratere ispunila je voda, a kako danas izgleda grad snimili su dronom novinari RT.

