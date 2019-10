JEZICI SNIMCI POSLEDNIH DANA HRABROG AVANRUTISTE: Endru Mekoli je krenuo na opasan put, a nestao nadomak cilja posle 30 sati na moru! EVO KADA JE SHVATIO DA SE NEĆE IZVUĆI (VIDEO)

Endru Mekoli je želeo da izvede dotad neviđen poduhvat: upravo je u kajaku proveo 30 sati i prevalio dve trećine 1.600 kilometara dugog putovanja između istočne obale Tasmanije i Novog Zelanda dok ga je oluja nemilice bacala ko ljusku oraha, i kad je ostavio oluju daleko za sobom, dok je more bilo relativno mirno, kad je već video vrhove najviših novozelandskih planina - nestao je.

Porodica i prijatelji bili su u šoku: kako se to dogodilo tako iskusnom veslaču, tako blizu kraja neopisivo teškog putovanja? Šta mu se dogodilo?

Mekoli nije idealizovao razloge ovog poduhvata: bila je to avantura radi avanture i on je o tome otvoreno govorio, podseća Pedlin mag (Paddling Mag). U jednom razgovoru za australijske medije kazao je: "Privlači me ovakvo putovanje, pravi mi je lični izazov. Veliko je zadovoljstvo osmisliti ovakvu avanturu, teško ostvarivu."

Gotovo deset godina potrošio je na pripreme za putovanje. Tri puta je prevalio putovanje između Australije i Tasmanije, sedam dana je putovao Zalivom Karpentarija, što mu je donelo titulu australijskog avanturiste 2005. godine.

Dok su mnogi gledali na njegove pripreme kao garant uspeha, policija i lokalna uprava za zaštitu i spasavanje oštro su se protivili. Govorili su da je putovanje samo po sebi opasno, iako je kajak bio spreman za putovanje. A bila je reč o poprilično izmenjenom standardnom kajaku. Na krmi je nosio posebnu zaštitu kako bi mogao da pokrije ulaz u kajak, spustiti se u njega i spava. Međutim, ta zaštita će kasnije i koštati ga života.

Iako ga je spasavala od talasa visokih po devet metara i naleta vetra do četrdeset čvorova, imala je jednu opasnu manu. Dok je kajak bio otvoren i dok je Mekoli veslao, poklopac se lako mogao da napuni vodom i prevrne kajak.

Tada bi Endru morao izići iz bezbednosti svog plovila, skočiti u hladno more, isprazniti vodu i ispraviti kajak. Tek onda bi mogao da se vrati za vesla i nastaviti svoje putovanje. Tako je uspeo da preživi jednu od najgorih oluja poslednjih decenija.

Bio je četvrtak, 8. februara, ostalo mu je tek 120 kilometara do cilja kada je poslao slavljeničku poruku supruzi. Vremenska prognoza bila je obećavajuća i sve je bilo spremno za njegov doček.

Idućeg dana popodne, zelandska obalna straža dobila je nerazumljivu poruku. Svi su verovali da se Endru javlja da je sve ok, ali da su mu baterije skoro prazne pa nije mogao da se javi normalno. Subota ujutro donela je i dešifrirovanje poruke. Tamo su bile reči "Upomoć" i "Tonem".

Odmah je pokrenuta opsežna potraga, avioni su pretraživali 25.000 kvadratnih kilometara okeana, ali njemu nije bilo ni traga ni glasa. Pronašli su tek prevrnuti kajak u gotovo nedirnutom stanju. Bio je pedesetak kilometara udaljen od obale i bezbednosti.

Pronašli su i snimke poslednjih dana njegovog putovanja. "Možda sam zagrizao prevelik zalogaj. Stvarno bih mogao umreti", govori on u jednoj od poruka. Na jednom od USB-ova pronađene su i fotografije njegovog putovanja. Na njima se stvarno vidi koliko je bio iscrpljen nakon dugog i napornog poduhvata. Od spasenih snimaka nastao je i dokumentarac o njegovom neviđenom poduhvatu.

