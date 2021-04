Naučnici PENTAGONA osmislili ČIP koji detektuje KORONU i FILTER koji je filtrira iz krvi, filter je već u upotrebi

Naučnici koji rade u tajnoj jedinici Pentagona ustanovljenoj na vrhuncu Hladnog rata, sada su stvorili mikričim koji se ubacuje pod kožu i koji, navodno, detektuje kovid , kao i revolucionarni filter koji, kako prenose mediji, može da ukloni virus iz krvi kada se prikači na mašinu za dijalizu.

Tim Agencije za napredne odbrambene istraživačke projekte (DARPA) godinama je radio na sprećavanju i zaustavljanju pandemija, izmišljajući rešenja i naprave koje više deluju kao naučna fantastika a manje kao nauka, piše Dejli mejl.

Članovi tima su u američkoj emisiji 60 minuta rekli da su sada dizajnirali mikročip koji detektuje kovid infekciju pre nego što se simptomi pojave.

Kako ideja mikročipovanja ljudi ne uliva veliko poverenje, penzionisani pukovnik Met Hepburn, iz DARPA tima rekao je da Pentagon nema nameru da prati svaki korak koji ljudi naprave, ali drugo objašnjenje nije pružio.

Hepburn, koji je inače stručnjak za infektivne bolesti, pokazao je u emisiji gel nalik tkivu koji je dizajniran tako da konstantno testira krv.

"Ubrizgate ga ispod kože i on će vam reći da li se u vašem telu odvija neka hemijska reakcija a to je signal da ćete sutra osetiti simptome", objasio je on.

Hepburn je rekao da su članovi tima bili inspirisani naporima da se obuzda širenje virusa na razaraču Teodor Ruzvelt gde je 1271 član posade bio testiran pozitivno na koronu.

"Ovo je kao kontrolna lampica. Mornari dobiju signal, onda izvade krv i testiraju se na licu mesta. Informaciju možemo da dobijemo za tri do pet minuta. Na taj način, dijagnostikom i tretiranjem, zaustavljate širenje infekcije", rekao je on.

Američka vojska će verovatno biti izuzetno skeptična prema novom izumu, ako se uzme u obzir izveštaj Njujork tajmsa koji je pokazao da je trećina vojnika odbila da se vakciniše iz straha da će biti čipovani.

Hepburnov tim je osmislio i filter koji se kači na mašinu za dijalizu i uklanja virus iz krvi.

Eksperimentalni četvorodnevni tretman je dobio "pacijent 16", supruga vojnika koja je bila na intenzivnoj nezi u septičkom šoku.

"Pokrenete ga, on izvuče virus i vrati nazad krv", rekao je Hepburn.

U roku od nekoliko dana pacijent 16 se potpuno oporavila.

Američka agencija za lekove FDA odobrila je upotrebu filtera i trenutno se primenjuje u lečenju gotovo 300 kritično bolesnih pacijenata.

