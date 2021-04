REŠENA MISTERIJA: Otkriveno zašto se svetlo u Beloj kući gasi tačno u 23h, a razlog će vas šokirati

"Jedan čovek mi je otkrio zašto se to dešava."

"Inauguracija Bajdena nije bila uživo. Npr u Španiji su gledali inauguraciju u 7 ujutru. Ja sam je čekao oko 13h. Čak sam se čuo sa par osoba koje su mi rekli kako inauguracija ide uživo. Meni je bilo čudno kako to kad ja čekam da počne", kaže marketinški stručnjak Vuk Rosandić.

On je napomenuo i da je u toku samog prenosa inauguracije bio jedan dosta čudan momenat kada Bajden nešto priča a vi vidite da mu beže reči, pa se onda vraća na početak rečenice.

"Ono što je takođe zanimljivo je bilo veliko, potpuno nepotrebno prisustvo vojske u Vašingtonu. Prvo je bilo 4-5 hiljada pa je došlo još 6.000. Prvo su rekli da će to biti dve nedelje, pa onda još nedelju dana, pa su onda rekli da će biti prisutni još mesec dana", rekao je Rosandić za HelmCast.

Prema njegovim rečima interesantno je da do sada ne postoji snimak kako Bajden ide Belom kućom, kako se šeta, kako ga prate neki ljudi, kako su tu novinari…

"Takvog snimka nema. Nikada nismo svideli snimak iz Ovalne sobe gde se jasno vidi da on tu sedi I gde bi se videla ona poznata scenografija koju svi znamo. Mi nemamo fizički dokaz da se Bajden nalazi u Beloj kući. Ne zanima me što će neko sad reći – evo onaj Rosandić priča kako Bajden nije u Beloj kući", ističe on i nastavlja:

"Dobro, dokažite mi onda da je tamo. Od inauguracije do danas svakog dana svetlo Bele kuće se gasi tačno u 23h. Imate svedoke za tako nešto. Bela kuća je uvek osvetljena, vidi se uvek neki prozor koji svetli. Imao sam prepisku sa jednim interesantnim čovekom koji se zove Sajmon Parks. Njega sam pitao šta se to dešava, zašto je Bela kuća od 23h u u mraku. On mi je doslovno rekao – zato što dođe spremačica i ugasi svetlo. Nema nikog."

Napominje da prema informacijama koje on ima a za koje tvrdi da su veoma kredibilne, ne samo da nema nikoga u Beloj kući nego nema nikoga u Kongresu, Senatu i u zgradi Federalnih rezervi. Rosandić takođe ističe da se Bajden ne susreće sa visokim stranim državnicima i da za to postoje dve teorije koje taj fenomen objašnjavaju.

"Jedna teorija kaže da se Bajden ne viđa ni sa jednim stranim državnikom jer nije legalno izabrani predsednik SAD. Tu je pitanje legitimiteta Bajdena. Druga teorija kaže da ti strani državnici zbog Bajdenove poodmakle demencije I njegove potpune nemogućnosti da se upusti u bilo kakav ozbiljniji posao. Čak Iako naprave neki dogovor sa njim znaju da to neće važiti jer će doći Kamala Haris. Ta Bajdenova administracija kaže da se on ne viđa zbog korone. Inače, između Kamale Haris I Bajdena stvari ne funkcionišu baš najbolje. Ona je bila kandidat Sorosa za potpredsednika Amerike", zaključio je on.

Trebalo bi napomenuti da i pored svega navedenog, zvanično - Džozef Bajden jeste izabrani 46. predsednik SAD. Takođe za sada nema nikakvih verodostojnih dokaza da Bajden ne boravi u Beloj kući.

